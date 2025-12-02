Revista Global Finance otorga dos nuevos premios a Banreservas

El proceso de evaluación involucró la participación de clientes externos, analistas del

sector y expertos en tecnología

La revista especializada en finanzas Global Finance reconoció al Banco de Reservas

con los galardones correspondientes a Banco más Seguro de la República

Dominicana y Mejor Banco de Tesorería y Cash Management del país, después de

cumplir un riguroso proceso que incluyó múltiples criterios de evaluación.

El premio como Banco más Seguro del país se concede por undécima ocasión,

mientras que es la quinta vez que se le adjudica el galardón en Tesorería y Cash

Management, ambos de manera ininterrumpida y cumpliendo siempre con los

estándares nacionales e internacionales.

Al referirse a los galardones, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor

Leonardo Aguilera, expresó que estos reconocimientos reflejan la constancia, el

compromiso y el esfuerzo de la institución por garantizar el buen manejo

operacional y la robustez de sus procesos internos.

Algunos de los criterios considerados por la revista para el renglón Banco más

Seguro fueron las calificaciones crediticias internacionales a largo plazo, en moneda

extranjera, otorgadas por Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s; los activos totales, la

posición en el mercado; la solidez financiera, estabilidad y riesgo; la práctica de

buen Gobierno Corporativo; innovación, adaptabilidad y servicio al cliente.

En el renglón Mejores Proveedores de Servicios de Tesorería y Cash Management, la

revista internacional tomó en cuenta el conocimiento de las condiciones locales y

las necesidades de los clientes corporativos, así como la calidad de los productos y

servicios ofrecidos.

Además, la publicación utilizó un proceso de evaluación a varios niveles que

involucró la participación de bancos y proveedores, analistas del sector, ejecutivos

de empresas, expertos en tecnología y estudios independientes.

Estos premios se suman a los concedidos por diversas instituciones durante 2025,

tales como Banco del Año para la República Dominicana y Banco del Año para Pymes

del país, concedidos por Latin Finance; Oro en la categoría Inclusión Financiera de

los Premios Innovadores de las Américas, y Mejor Banco Transaccional, por

Euromoney.

El Banco de Reservas continúa con su firme propósito de contribuir al bienestar

social y económico del país, además de eficientizar todos sus procesos

transaccionales.

Visited 6 times, 6 visit(s) today