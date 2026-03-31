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Dominicanos en ExteriorNew York

Retiran ajo del mercado en NY por riesgos a la salud, incluso mortales; dominicanos en alerta

Ramón Mercedes31 de marzo de 2026
9 1 minuto de lectura

NUEVA YORK. – Tops Friendly Markets, una cadena de supermercados estadounidense con sede en Amherst, NY, y sucursales en Pensilvania y Vermont, ha retirado del mercado en esas zonas el ajo que se vendía allí, según reportes de la prensa anglosajona.

En estos estados vive más de un millón de dominicanos, entre otras comunidades, muchos de los cuales son dueños de cientos de bodegas y supermercados que ofrecían este producto.

Algunos de ellos se han mostrado muy preocupados por la advertencia de la empresa proveedora, al señalar que el consumo puede causar problemas de salud, e incluso la muerte.

Se están retirando las bolsas de 6 onzas de ajo pelado de la marca Christopher Ranch, con código UPC 00007457410852. Todas las fechas de caducidad se incluyen en el retiro. Tops ha clasificado el producto como Clase 1, el nivel de riesgo más alto.

Los clientes que presenten un comprobante de compra válido pueden devolver el producto en Tops y recibir un reembolso completo.

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Ramón Mercedes31 de marzo de 2026
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