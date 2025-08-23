Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios en RD y el mundo: Año escolar-economía y el tránsito, fortalecimiento de la supervisión bancaria, nueva experiencia gerencial de Samuel Pereyra en REFIDOMSA, precio del dólar y del pollo, grandes retos de Aguilera en el Banco de Reservas, reclamos gobierno disminuya gasto corriente, otros temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La convocatoria y movilización de 2, 664, 028 estudiantes para el inicio del año escolar y su incidencia en el tráfico vehicular en el Gran Santo Domingo y todo el país, el fortalecimiento de la supervisión bancaria por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central aportando al dinamismo económico, las pérdidas en el comercio ascendentes a RD$ 1,800 millones por los apagones, propuestas para transformar la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, las muy importantes reuniones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, con empresarios para abordar la economía nacional; el inicio del año escolar y su impacto en la economía, reclamos para que el gobierno reduzca el gasto corriente, el negocio con el tráfico de indocumentados en pueblos de la Línea Noroeste un edificio del sector El Millón, Distrito Nacional, denunciando que tienen cuatro días sin energía eléctrica, la iniciativa para incrementar el gasto de capital en RD$ 35 mil millones de pesos en lo que resta de 2025, el calor y su impacto en negocios callejeros,, la crisis energética al desnudo, las protestas, las pérdidas millonarias que provoca, el gran disgusto que genera, las consideraciones del presidente Luis Abinader sobre el problema energético, el precio del dólar y del pollo, el dólar a RD$ 62.93, los choques entre el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina por la inflación y el sector eléctrico, , los cambios del presidente Abinader en REFIDOMSA y el Banco de Reservas, la defensa del presidente Luis Abinader a su gestión, un paro de profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reclamando un incremento salarial, la situación con la escasez de alimentos en Gaza, el inicio del año escolar con sus luces y sombras, un investigado escándalo en el Ministerio de Agricultura, veinte comunidades de Barahona sin energía por un incendio en redes eléctricas, el choque de Maduro-Estados Unidos, el maltrato de miembros de Politur a un periodista en la Zona Colonial, el inicio del año escolar y el caos en el tránsito, son Temas Económicos y Bancarios en República Dominicana y el mundo en 168 Horas en Primicias.
El director de Primicias, Alex Jiménez, analizando diversos temas en COLOQUIO, junto al economista Carlos Cuello en el programa Coloquio,el programa económico de la semana,que en el 2025 arriba a 41 años de existencia
OTROS TEMAS
Entre los temas de importancia se destacan, además:
La necesidad de relanzar la producción de cerdos sanos en las provincias de RD y eliminar la fiebre porcina africana
La nueva experiencia gerencial de Samuel Pereyra en REFIDOMSA
Ciudadanos y empresas apelando a inversores y plantas generadoras de energía por los apagones
El cambio de plásticos por útiles escolares
Treinta y seis allanamientos contra el microtráfico y el lavado de activos
Batalla contra los ilícitos, el desmantelamiento de una fábrica clandestina de adulteración de ron en Bahoruco
Los lazos económicos entre RD y La Florida
Retos del licenciado Leonardo Aguilera en la presidencia ejecutiva de Banreservas, comenzando con el de la conexión de la institución bancaria con la sociedad dominicana
El financiamiento de iniciativas para buscar una salida a la crisis haitiana
La crisis eléctrica que afecta a Cuba con prolongados apagones
El desmantelamiento de una red de microtráfico y lavado de activos
El incremento de las protestas por los apagones
El acondicionamiento del canal Trujillo
Zargazo, valor agregado, impacto en el turismo
El presupuesto complementario con mayor suma de dinero para el gasto de capital
La creciente deuda de los ayuntamientos con las distribuidoras de energía
La expedición de la nueva cédula de identidad personal y electoral y la inversión de RD$ 6 mil millones de pesos
René Grullón Finet, quien asumirá la presidencia del Consejo de AFP Popular, en adición a sus funciones como presidente ejecutivo del Grupo Popular
Empresas investigadas por colusión
La ocupacion de máquinas tragamonedas por el DINTEL
Un cajetazo de Bichara, RD en el sector eléctrico está perdiendo 150 mil dólares por minuto, denuncia Rubén Bichara
La dignificación de los salarios de los médicos
La importancia que da la Superintendencia de Bancos al reforzamiento de los derechos de los usuarios del sistema financiero
Serio problema, déficit de generación y distribución continúan provocando apagones en RD
La falsificación de útiles escolares
La situación de los camioneros inmigrantes en Estados Unidos
El presidente Nicolás Maduro enfrentando a Estados Unidos
El anuncio de 600 megas para enfrentar la crisis energética del país
El DINTEL combatiendo el alcohol adulterado
El robo de cables eléctricos
La cancelación de los productos y servicios financieros por la vía digital, por disposición de la Superintendencia de Bancos
El impacto de la suspensión de visas a camioneros inmigrantes en Estados Unidos
Cuatro extraditados por la estafa a personas mayores de EU
Caso muy caliente, piden sancionar a miembros de comité de compras del INABIE
El aporte de San Cristóbal a la economía nacional
Escandaloso, Ministerio de Hacienda gastó RD8.5 millones para defender a Jochi Vicente ante su negativa de pagar demanda
San Cristóbal y su ecoturismo
El Código de Trabajo en la nueva legislatura iniciada el pasado 16 de agosto
Explicación. Edeeste afirma contratación abogados es debido a cúmulo de procesos judiciales
El PLD condenando las importaciones, defiende la producción nacional
Los ceritos en vehículos de hijo de papi y mami en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo que cuestan mucho dinero
Preocupación por los embargos retentivos
Riquezas sucias producto del lavado de activos en RD y otras naciones
La UASD en la palestra, por un paro de profesores reclamando aumento salarial y por el otro lado el deterioro preocupante de la Biblioteca Pedro Mir
La iluminación de calles y avenidas por la Alcaldía del Distrito Nacional, justificada inversión
Abuso de poder inaceptable, periodista Norberto Montero denuncia maltrato de agentes de Politur en la Zona Colonial
Las divisas productivas en las reservas internacionales del Banco Central
El mundo atento a esa decisión, todas las visas de dominicanos en EE. UU. bajo revisión en un operativo de seguridad sin precedentes
Los US$ 14, 208 millones en las reservas internacionales del Banco Central al cierre de julio de 2025
El escenario del ron dominicano a nivel local y sus exportaciones a diferentes naciones
Hasta los útiles lo falsifican, sanción para quienes lo hacen, Ministerio Público incauta más de 70 mil útiles escolares falsificados en el GSD
Una reacción de un ministro, Magín Díaz: «El país no está al borde de una crisis fiscal»
Caso sonoro, detenidos dos funcionarios de Agricultura, pero lo niegan
Desesperados, sin agua ni luz, crecen las quejas en Los Alcarrizos
Atención, mucha atención, una denuncia de dos mil escuelas de tanda extendida aún no tienen comedor
El desperdicio del agua en el Gran Santo Domingo
San Felipe de Villa Mella: negocios afectados por apagones y el calor
Necesario, asegurar las obras públicas: una tarea que el Estado evita asumir
La inversión en el remozamiento de parques con el apoyo de los bancos Popular y Reservas
Una comunidad muy productiva, crisis de mano de obra en Constanza choca con política migratoria del gobierno
Los 800 mil que se roban la energía eléctrica, alarmante
El dólar a RD$ 62.63 el pasado 21 de agosto
Una reacción de un ex presidente de la República, Hipólito Mejía atribuye apagones a negligencia acumulada en manejo sistema eléctrico
Los apagones castigando la calidad de vida de los ciudadanos
Apagones también en Venezuela, Caracas y dos estados de Venezuela son afectados por un gran apagón
Crisis energía, los apagones seguirán tan campantes como el famoso whisky, afirma el Ing Bernardo Castellanos
Choque frontal de Maduro con Estados Unidos, Venezuela acusa a la DEA de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo, de seguro que La DEA y EEUU responderán
Vecinos de Venezuela, Estados Unidos donó 55 vehículos blindados al Ejército de Colombia
Más aranceles, Trump avanza que pondrá aranceles a los muebles importados a Estados Unidos
La oposición comiéndose al gobierno por la situación económica
El daño de los paros de docencia en la UASD
Muy pocos funcionarios que exponen los logros del gobierno
No se queda callado, Netanyahu tilda de «mentira descarada» el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza
El gobierno insistiendo en que la economía dominicana crecería en un 4% en el 2025
Noticia internacional, cinco muertos tras accidente de autobús turístico en Nueva York
Las precisiones del Banco Central sobre las emisiones de deuda externa y las reservas internacionales
Los RD$ 17, 200 millones a tasa cero del Banco Agrícola
Descubrió el hilo en bollito, Edeeste afirma que apagones son por las conexiones ilegales
Litigios laborales
Una denuncia sobre un bloqueo a la inversion extranjera en RD
Tiene la razón, José Joaquín Puello dice es condenable todo caso de “deshumanización” en la atención médica
Tema en los barrios, guaguas, motonconchistas y en los negocios, irritación y escepticismo en Santo Domingo Este ante prolongados apagones
Un mercenario y la aduana en Haití
Las inversiones del gobierno en Santiago de los Caballeros
Una anunciada herramienta de la DGII
Las reuniones del ministro Magín Díaz con los empresarios
Alarma, desesperación, preocupados, apagones no dan tregua en comunidades de San Cristóbal
La FAO abordando la reducción del hambre en RD
Una condena en Perú por el caso ODEBRECHT
El mercado laboral
La queja por la falta de dinero en las calles y las bajas ventas en el comercio
Mencionó un informe sobre Punta Catalina, Héctor Guzmán: “El sector eléctrico es el mayor fracaso de este Gobierno”
Afecta la economía negocios y las familias, La venta de libros de texto va lenta a pocos días del inicio de las clases
Lo de nunca acabar, problemas en la generación y distribucion de energía eléctrica
Una explicación del presidente Luis Abinader sobre los tres factores de los apagones, según Abinader: Tardanza en entrada de nuevos megas, alta demanda y sargazo
La reformulación del presupuesto general de la nación
El precio del pollo en el cielo, Ministro de Industria y Comercio asegura que aumento del precio del pollo es coyuntural
La inversión en el Estadio Quisqueya
Apagones azotan Villas Agrícolas
El negocio de las cadenas comerciales con los útiles escolares
Un sonado caso inolvidable, exigen retomar investigación sobre origen de la explosión de San Cristóbal
El dólar a RD$ 62.81 el 22 de agosto de 2025
El apoyo de Costa Rica a Canadá por los incendios
Reacción de un dirigente de la Fuerza del Pueblo y de un economista, Ng Cortiñas afirma propuesta de modificación presupuestaria es “opaca” y requiere explicación
La inauguración del circuito vial del Sur por el presidente Luis Abinader
Reacción de una Distribuidora de energía, Edeeste: averías e interrupciones en los últimos días obedecen en parte al déficit de generación
Importante encuentro, Marco Rubio trata la crisis de Haití y la guerra en Ucrania con canciller de Canadá
El mundo atento, EE.UU. revisa visas de más de 55 millones de extranjeros por posibles violaciones
Choque con Venezuela y Maduro, EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
La anulación de contratos irregulares en INABIE
De los funcionarios cercanos del presidente Luis Abinader, Samuel Pereyra es el nuevo presidente de Refidomsa, con grandes retos en sus nuevas funciones
Los logros del Banco de Reservas en los últimos cinco años
Bancarias, Leonardo Aguilera es el nuevo presidente ejecutivo de Banreservas, tiene el reto de seguir ampliando la incidencia del Banco, sus aportes a los sectores productivos y de no abandonar la conexión y la chispa que le imprimió durante cinco años su ex presidente ejecutivo, Samuel Pereyra
Estuvo en Promese Cal, Adolfo Pérez es designado director ejecutivo del Inabie
Danilo Medina cuestiona manejo del sector eléctrico
Un poderoso del sector energético, Rolando González Bunster: “Sin energía eléctrica, el turismo no puede existir»
Positivo, fue reincorporada la unidad 2 de Punta Catalina,vital en el suministro de energía la economía
Lo revela un economista, experto en materia presupuestaria, el presidenteLuis Abinader endeuda país por US$27,407.4 MM desde el 2020 a la fecha
Investiguen eso urgente, especialista dice que «defectos en presa Monte Grande» podrían representar amenaza para la región
Lo dijo en un acto del PLD, “Si hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones” afirma Danilo Medina en Mao
La tomaron en cuenta en los decretos de Abinader, la comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumió el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia
Una crisis en la palestra, Ministerio de Defensa y la ONU plantean retos ante crisis Haití
Protestas, Misael Guzmán advierte si el Gobierno no resuelve crisis energética habrá marcha nacional
Rendición de cuentas, Supérate destaca logros en reducción de la pobreza durante cinco años gestión
Atención al sector energía, entidades medioambientalistas consideran central de Punta Catalina no es confiable
Positivo, Dominicanos pueden ir sin visa a Turquía
Un ex presidente utilizando un lenguaje coloquial que llevó al poder al ex presidente Hipolíto Mejia en el período 2000-2004, Leonel dice que el Gobierno ha condenado al pueblo a comer “cocote, molleja, pata y asadura”
Sargazo un dolor de cabeza, Unidad 1 de Punta Catalina salió de operación por obstrucción de sargazo, pero retornó a la generación
Muy activo, el PLD propone medidas urgentes ante crisis energética en la RD
Año Escolar 2025-2026, Abinader garantiza entrega de útiles escolares pese a suspensión parcial de procesos en el Inabie
Noticia, Contrataciones Públicas suspende 38 registros de proveedores vinculados a funcionarios
Opositores no deben desperdiciar esa oportunidad, Abinader anuncia que hará un recorrido de prueba en el metro Los Alcarrizos e invita a la oposición
Lo revela Celso, Punta Catalina 1 “está perfecta”, pese a que estuvo fuera de servicio
Cacareando su gestión, Carolina Mejía resalta la transformación de Santo Domingo con la recuperación de más de 200 parques y plazas
Lamentable, rayo destruyó catamarán en la bahía de Luperón, Puerto Plata
Genera expectativas, Samuel Pereyra sobre Refidomsa: “Venimos a tratar de transformar la refinería”
Muy activo sobre el tema eléctrico, Bichara afirma apagones se deben a falta de planificación y trabajo en el sector eléctrico
El pueblo espera la normalización del suministro de energía, el gobierno asegura que incrementará generación energética en 600 MW en corto plazo
Noticia, Obras Públicas cerró durante tres horas túnel de Las Américas tras impacto contra poste eléctrico
Ojalá se haga realidad, Rainieri apuesta por mayor gasto diario de los turistas en RD: «Debemos aspirar a los 300 dólares»
Atención a ese reclamo, senador pide declaren en estado de emergencia puente de Palo Verde, en Castañuelas
Reacción sobre un tema de impacto, JCE afirma que de los 6 mil millones de pesos que costará la nueva cédula, RD$2,500 millones serán solo para equipos
Importante reacción, presidente ADIE afirma los apagones no son por falta de generación, sino por debilidades en la distribución
Atacando con una oposición más enérgica, Leonel Fernández acusa a Abinader de gobernar con populismo y sin planificación: “El país vive un retroceso gravísimo”
Importante, Freddy Pérez dicta conferencia por el Día del Ingeniero
Positivo, Indotel lanza 30 mil becas gratis para impulsar el futuro tecnológico República Dominicana
Noticia, PN devuelve 56 motonetas eléctricas retenidas en Santiago
Protesta, queman neumáticos por apagones en Villa Mella
Hay que resolverla, escasez de pollo afecta a vendedores en Cristo Rey, aseguran «se está perdiendo mucho dinero»
Reiterada denuncia, quejas por lentitud trabajos y falta parqueos en zona colonial
Resuelvan, alumnos vivirán otro año escolar cruzando río para llegar a clases en plantel de Cambita Garabitos, pueblo muy productivo
Una petición, Merenguero Yovanny Polanco y líderes comunitarios reclaman construcción de carretera en Nagua
Protesta, San Francisco de Macorís marcha y piquetean oficinas de Edenorte
Año Escolar, partidos dominicanos niegan escuelas estén listas año escolar
Enfermeras de la RD reclaman pensiones y mejoras laborales
La oposición denuncia importaciones, dueños de factorías garantizan cosecha de arroz y aseguran que este año no se ha importado ese cereal
Un fundador del partido morado, El PLD dice deudas y apagones marcan la gestión de Abinader
Electricidad, Abinader se disculpa por los ‘odiosos’ apagones, lo hizo al visitar a Punta Catalina
Habla un opositor, “Incapacidad del gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado con los apagones, la gente anda desesperada”, afirma Radhamés Jiménez
Reacción del presidente, Abinader: “Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”; trabajaron para resolver avería
Industria militar, ministro de Defensa anuncia que RD producirá sus propias armas, municiones y ambulancias, debe ampliar los detalles
Aspirante presidencial, Francisco Javier García critica gestión de Punta Catalina y el inicio del año escolar
El Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez funciona con normalidad luego de ser afectado por un apagón
Tráfico de haitianos, Ejército interceptó en la provincia Valverde un vehículo con 16 haitianos indocumentados
Tenía mucho futuro en el beisbol, destrozada, madre de prospecto Gustavo Talmaré pide investigar su muerte
Caliente, Carlos Peña acusa a Homero Figueroa de alegadamente ocultar información sobre gastos en eventos presidenciales
Escuela Básica de Cancino Adentro cumple más de una década en construcción
Banreservas presenta en Santiago el libro “Reservas Patrimoniales Dominicanas”
Dinero para el fisco, pero complicando los tapones, República Dominicana importó 69,482 vehículos primer semestre del 2025
Situación explosiva, padres de bajos recursos tienen que recurrir a préstamos para enfrentar el regreso a clases
Muy dificil, Nuevo año escolar, entre quejas de bajas ventas y altos precios, se adquieren los útiles escolares
Lo necesita, Promueven en Haití programa contra el desempleo juvenil