Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios en RD y el mundo: Año escolar-economía y el tránsito, fortalecimiento de la supervisión bancaria, nueva experiencia gerencial de Samuel Pereyra en REFIDOMSA, precio del dólar y del pollo, grandes retos de Aguilera en el Banco de Reservas, reclamos gobierno disminuya gasto corriente, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La convocatoria y movilización de 2, 664, 028 estudiantes para el inicio del año escolar y su incidencia en el tráfico vehicular en el Gran Santo Domingo y todo el país, el fortalecimiento de la supervisión bancaria por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central aportando al dinamismo económico, las pérdidas en el comercio ascendentes a RD$ 1,800 millones por los apagones, propuestas para transformar la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, las muy importantes reuniones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, con empresarios para abordar la economía nacional; el inicio del año escolar y su impacto en la economía, reclamos para que el gobierno reduzca el gasto corriente, el negocio con el tráfico de indocumentados en pueblos de la Línea Noroeste un edificio del sector El Millón, Distrito Nacional, denunciando que tienen cuatro días sin energía eléctrica, la iniciativa para incrementar el gasto de capital en RD$ 35 mil millones de pesos en lo que resta de 2025, el calor y su impacto en negocios callejeros,, la crisis energética al desnudo, las protestas, las pérdidas millonarias que provoca, el gran disgusto que genera, las consideraciones del presidente Luis Abinader sobre el problema energético, el precio del dólar y del pollo, el dólar a RD$ 62.93, los choques entre el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina por la inflación y el sector eléctrico, , los cambios del presidente Abinader en REFIDOMSA y el Banco de Reservas, la defensa del presidente Luis Abinader a su gestión, un paro de profesores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reclamando un incremento salarial, la situación con la escasez de alimentos en Gaza, el inicio del año escolar con sus luces y sombras, un investigado escándalo en el Ministerio de Agricultura, veinte comunidades de Barahona sin energía por un incendio en redes eléctricas, el choque de Maduro-Estados Unidos, el maltrato de miembros de Politur a un periodista en la Zona Colonial, el inicio del año escolar y el caos en el tránsito, son Temas Económicos y Bancarios en República Dominicana y el mundo en 168 Horas en Primicias.

El director de Primicias, Alex Jiménez, analizando diversos temas en COLOQUIO, junto al economista Carlos Cuello en el programa Coloquio,el programa económico de la semana,que en el 2025 arriba a 41 años de existencia

OTROS TEMAS

Entre los temas de importancia se destacan, además:

La necesidad de relanzar la producción de cerdos sanos en las provincias de RD y eliminar la fiebre porcina africana

La nueva experiencia gerencial de Samuel Pereyra en REFIDOMSA

Ciudadanos y empresas apelando a inversores y plantas generadoras de energía por los apagones

El cambio de plásticos por útiles escolares

Treinta y seis allanamientos contra el microtráfico y el lavado de activos

Batalla contra los ilícitos, el desmantelamiento de una fábrica clandestina de adulteración de ron en Bahoruco

Los lazos económicos entre RD y La Florida

Retos del licenciado Leonardo Aguilera en la presidencia ejecutiva de Banreservas, comenzando con el de la conexión de la institución bancaria con la sociedad dominicana

El financiamiento de iniciativas para buscar una salida a la crisis haitiana

La crisis eléctrica que afecta a Cuba con prolongados apagones

El desmantelamiento de una red de microtráfico y lavado de activos

El incremento de las protestas por los apagones

El acondicionamiento del canal Trujillo

Zargazo, valor agregado, impacto en el turismo

El presupuesto complementario con mayor suma de dinero para el gasto de capital

La creciente deuda de los ayuntamientos con las distribuidoras de energía

La expedición de la nueva cédula de identidad personal y electoral y la inversión de RD$ 6 mil millones de pesos

René Grullón Finet, quien asumirá la presidencia del Consejo de AFP Popular, en adición a sus funciones como presidente ejecutivo del Grupo Popular

Empresas investigadas por colusión

La ocupacion de máquinas tragamonedas por el DINTEL

Un cajetazo de Bichara, RD en el sector eléctrico está perdiendo 150 mil dólares por minuto, denuncia Rubén Bichara

La dignificación de los salarios de los médicos

La importancia que da la Superintendencia de Bancos al reforzamiento de los derechos de los usuarios del sistema financiero

Serio problema, déficit de generación y distribución continúan provocando apagones en RD

La falsificación de útiles escolares

La situación de los camioneros inmigrantes en Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro enfrentando a Estados Unidos

El anuncio de 600 megas para enfrentar la crisis energética del país

El DINTEL combatiendo el alcohol adulterado

El robo de cables eléctricos

La cancelación de los productos y servicios financieros por la vía digital, por disposición de la Superintendencia de Bancos

El impacto de la suspensión de visas a camioneros inmigrantes en Estados Unidos

Cuatro extraditados por la estafa a personas mayores de EU

Caso muy caliente, piden sancionar a miembros de comité de compras del INABIE

El aporte de San Cristóbal a la economía nacional

Escandaloso, Ministerio de Hacienda gastó RD8.5 millones para defender a Jochi Vicente ante su negativa de pagar demanda

San Cristóbal y su ecoturismo

El Código de Trabajo en la nueva legislatura iniciada el pasado 16 de agosto

Explicación. Edeeste afirma contratación abogados es debido a cúmulo de procesos judiciales

El PLD condenando las importaciones, defiende la producción nacional

Los ceritos en vehículos de hijo de papi y mami en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo que cuestan mucho dinero

Preocupación por los embargos retentivos

Riquezas sucias producto del lavado de activos en RD y otras naciones

La UASD en la palestra, por un paro de profesores reclamando aumento salarial y por el otro lado el deterioro preocupante de la Biblioteca Pedro Mir

La iluminación de calles y avenidas por la Alcaldía del Distrito Nacional, justificada inversión

Abuso de poder inaceptable, periodista Norberto Montero denuncia maltrato de agentes de Politur en la Zona Colonial

Las divisas productivas en las reservas internacionales del Banco Central

El mundo atento a esa decisión, todas las visas de dominicanos en EE. UU. bajo revisión en un operativo de seguridad sin precedentes

Los US$ 14, 208 millones en las reservas internacionales del Banco Central al cierre de julio de 2025

El escenario del ron dominicano a nivel local y sus exportaciones a diferentes naciones

Hasta los útiles lo falsifican, sanción para quienes lo hacen, Ministerio Público incauta más de 70 mil útiles escolares falsificados en el GSD

Una reacción de un ministro, Magín Díaz: «El país no está al borde de una crisis fiscal»

Caso sonoro, detenidos dos funcionarios de Agricultura, pero lo niegan

Desesperados, sin agua ni luz, crecen las quejas en Los Alcarrizos

Atención, mucha atención, una denuncia de dos mil escuelas de tanda extendida aún no tienen comedor

El desperdicio del agua en el Gran Santo Domingo

San Felipe de Villa Mella: negocios afectados por apagones y el calor

Necesario, asegurar las obras públicas: una tarea que el Estado evita asumir

La inversión en el remozamiento de parques con el apoyo de los bancos Popular y Reservas

Una comunidad muy productiva, crisis de mano de obra en Constanza choca con política migratoria del gobierno

Los 800 mil que se roban la energía eléctrica, alarmante

El dólar a RD$ 62.63 el pasado 21 de agosto

Una reacción de un ex presidente de la República, Hipólito Mejía atribuye apagones a negligencia acumulada en manejo sistema eléctrico

Los apagones castigando la calidad de vida de los ciudadanos

Apagones también en Venezuela, Caracas y dos estados de Venezuela son afectados por un gran apagón

Crisis energía, los apagones seguirán tan campantes como el famoso whisky, afirma el Ing Bernardo Castellanos

Choque frontal de Maduro con Estados Unidos, Venezuela acusa a la DEA de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo, de seguro que La DEA y EEUU responderán

Vecinos de Venezuela, Estados Unidos donó 55 vehículos blindados al Ejército de Colombia

Más aranceles, Trump avanza que pondrá aranceles a los muebles importados a Estados Unidos

La oposición comiéndose al gobierno por la situación económica

El daño de los paros de docencia en la UASD

Muy pocos funcionarios que exponen los logros del gobierno

No se queda callado, Netanyahu tilda de «mentira descarada» el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza

El gobierno insistiendo en que la economía dominicana crecería en un 4% en el 2025

Noticia internacional, cinco muertos tras accidente de autobús turístico en Nueva York

Las precisiones del Banco Central sobre las emisiones de deuda externa y las reservas internacionales

Los RD$ 17, 200 millones a tasa cero del Banco Agrícola

Descubrió el hilo en bollito, Edeeste afirma que apagones son por las conexiones ilegales

Litigios laborales

Una denuncia sobre un bloqueo a la inversion extranjera en RD

Tiene la razón, José Joaquín Puello dice es condenable todo caso de “deshumanización” en la atención médica

Tema en los barrios, guaguas, motonconchistas y en los negocios, irritación y escepticismo en Santo Domingo Este ante prolongados apagones

Un mercenario y la aduana en Haití

Las inversiones del gobierno en Santiago de los Caballeros

Una anunciada herramienta de la DGII

Las reuniones del ministro Magín Díaz con los empresarios

Alarma, desesperación, preocupados, apagones no dan tregua en comunidades de San Cristóbal

La FAO abordando la reducción del hambre en RD

Una condena en Perú por el caso ODEBRECHT

El mercado laboral

La queja por la falta de dinero en las calles y las bajas ventas en el comercio

Mencionó un informe sobre Punta Catalina, Héctor Guzmán: “El sector eléctrico es el mayor fracaso de este Gobierno”

Afecta la economía negocios y las familias, La venta de libros de texto va lenta a pocos días del inicio de las clases

Lo de nunca acabar, problemas en la generación y distribucion de energía eléctrica

Una explicación del presidente Luis Abinader sobre los tres factores de los apagones, según Abinader: Tardanza en entrada de nuevos megas, alta demanda y sargazo

La reformulación del presupuesto general de la nación

El precio del pollo en el cielo, Ministro de Industria y Comercio asegura que aumento del precio del pollo es coyuntural

La inversión en el Estadio Quisqueya

Apagones azotan Villas Agrícolas

El negocio de las cadenas comerciales con los útiles escolares

Un sonado caso inolvidable, exigen retomar investigación sobre origen de la explosión de San Cristóbal

El dólar a RD$ 62.81 el 22 de agosto de 2025

El apoyo de Costa Rica a Canadá por los incendios

Reacción de un dirigente de la Fuerza del Pueblo y de un economista, Ng Cortiñas afirma propuesta de modificación presupuestaria es “opaca” y requiere explicación

La inauguración del circuito vial del Sur por el presidente Luis Abinader

Reacción de una Distribuidora de energía, Edeeste: averías e interrupciones en los últimos días obedecen en parte al déficit de generación

Importante encuentro, Marco Rubio trata la crisis de Haití y la guerra en Ucrania con canciller de Canadá

El mundo atento, EE.UU. revisa visas de más de 55 millones de extranjeros por posibles violaciones

Choque con Venezuela y Maduro, EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

La anulación de contratos irregulares en INABIE

De los funcionarios cercanos del presidente Luis Abinader, Samuel Pereyra es el nuevo presidente de Refidomsa, con grandes retos en sus nuevas funciones

Los logros del Banco de Reservas en los últimos cinco años

Bancarias, Leonardo Aguilera es el nuevo presidente ejecutivo de Banreservas, tiene el reto de seguir ampliando la incidencia del Banco, sus aportes a los sectores productivos y de no abandonar la conexión y la chispa que le imprimió durante cinco años su ex presidente ejecutivo, Samuel Pereyra

Estuvo en Promese Cal, Adolfo Pérez es designado director ejecutivo del Inabie

Danilo Medina cuestiona manejo del sector eléctrico

Un poderoso del sector energético, Rolando González Bunster: “Sin energía eléctrica, el turismo no puede existir»

Positivo, fue reincorporada la unidad 2 de Punta Catalina,vital en el suministro de energía la economía

Lo revela un economista, experto en materia presupuestaria, el presidenteLuis Abinader endeuda país por US$27,407.4 MM desde el 2020 a la fecha

Investiguen eso urgente, especialista dice que «defectos en presa Monte Grande» podrían representar amenaza para la región

Lo dijo en un acto del PLD, “Si hubiesen construido las plantas que dejé, hoy no habría apagones” afirma Danilo Medina en Mao

La tomaron en cuenta en los decretos de Abinader, la comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumió el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia

Una crisis en la palestra, Ministerio de Defensa y la ONU plantean retos ante crisis Haití

Protestas, Misael Guzmán advierte si el Gobierno no resuelve crisis energética habrá marcha nacional

Rendición de cuentas, Supérate destaca logros en reducción de la pobreza durante cinco años gestión

Atención al sector energía, entidades medioambientalistas consideran central de Punta Catalina no es confiable

Positivo, Dominicanos pueden ir sin visa a Turquía

Un ex presidente utilizando un lenguaje coloquial que llevó al poder al ex presidente Hipolíto Mejia en el período 2000-2004, Leonel dice que el Gobierno ha condenado al pueblo a comer “cocote, molleja, pata y asadura”

Sargazo un dolor de cabeza, Unidad 1 de Punta Catalina salió de operación por obstrucción de sargazo, pero retornó a la generación

Muy activo, el PLD propone medidas urgentes ante crisis energética en la RD

Año Escolar 2025-2026, Abinader garantiza entrega de útiles escolares pese a suspensión parcial de procesos en el Inabie

Noticia, Contrataciones Públicas suspende 38 registros de proveedores vinculados a funcionarios

Opositores no deben desperdiciar esa oportunidad, Abinader anuncia que hará un recorrido de prueba en el metro Los Alcarrizos e invita a la oposición

Lo revela Celso, Punta Catalina 1 “está perfecta”, pese a que estuvo fuera de servicio

Cacareando su gestión, Carolina Mejía resalta la transformación de Santo Domingo con la recuperación de más de 200 parques y plazas

Lamentable, rayo destruyó catamarán en la bahía de Luperón, Puerto Plata

Genera expectativas, Samuel Pereyra sobre Refidomsa: “Venimos a tratar de transformar la refinería”

Muy activo sobre el tema eléctrico, Bichara afirma apagones se deben a falta de planificación y trabajo en el sector eléctrico

El pueblo espera la normalización del suministro de energía, el gobierno asegura que incrementará generación energética en 600 MW en corto plazo

Noticia, Obras Públicas cerró durante tres horas túnel de Las Américas tras impacto contra poste eléctrico

Ojalá se haga realidad, Rainieri apuesta por mayor gasto diario de los turistas en RD: «Debemos aspirar a los 300 dólares»

Atención a ese reclamo, senador pide declaren en estado de emergencia puente de Palo Verde, en Castañuelas

Reacción sobre un tema de impacto, JCE afirma que de los 6 mil millones de pesos que costará la nueva cédula, RD$2,500 millones serán solo para equipos

Importante reacción, presidente ADIE afirma los apagones no son por falta de generación, sino por debilidades en la distribución

Atacando con una oposición más enérgica, Leonel Fernández acusa a Abinader de gobernar con populismo y sin planificación: “El país vive un retroceso gravísimo”

Importante, Freddy Pérez dicta conferencia por el Día del Ingeniero

Positivo, Indotel lanza 30 mil becas gratis para impulsar el futuro tecnológico República Dominicana

Noticia, PN devuelve 56 motonetas eléctricas retenidas en Santiago

Protesta, queman neumáticos por apagones en Villa Mella

Hay que resolverla, escasez de pollo afecta a vendedores en Cristo Rey, aseguran «se está perdiendo mucho dinero»

Reiterada denuncia, quejas por lentitud trabajos y falta parqueos en zona colonial

Resuelvan, alumnos vivirán otro año escolar cruzando río para llegar a clases en plantel de Cambita Garabitos, pueblo muy productivo

Una petición, Merenguero Yovanny Polanco y líderes comunitarios reclaman construcción de carretera en Nagua

Protesta, San Francisco de Macorís marcha y piquetean oficinas de Edenorte

Año Escolar, partidos dominicanos niegan escuelas estén listas año escolar

Enfermeras de la RD reclaman pensiones y mejoras laborales

La oposición denuncia importaciones, dueños de factorías garantizan cosecha de arroz y aseguran que este año no se ha importado ese cereal

Un fundador del partido morado, El PLD dice deudas y apagones marcan la gestión de Abinader

Electricidad, Abinader se disculpa por los ‘odiosos’ apagones, lo hizo al visitar a Punta Catalina

Habla un opositor, “Incapacidad del gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado con los apagones, la gente anda desesperada”, afirma Radhamés Jiménez

Reacción del presidente, Abinader: “Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”; trabajaron para resolver avería

Industria militar, ministro de Defensa anuncia que RD producirá sus propias armas, municiones y ambulancias, debe ampliar los detalles

Aspirante presidencial, Francisco Javier García critica gestión de Punta Catalina y el inicio del año escolar

El Aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez funciona con normalidad luego de ser afectado por un apagón

Tráfico de haitianos, Ejército interceptó en la provincia Valverde un vehículo con 16 haitianos indocumentados

Tenía mucho futuro en el beisbol, destrozada, madre de prospecto Gustavo Talmaré pide investigar su muerte

Caliente, Carlos Peña acusa a Homero Figueroa de alegadamente ocultar información sobre gastos en eventos presidenciales

Escuela Básica de Cancino Adentro cumple más de una década en construcción

Banreservas presenta en Santiago el libro “Reservas Patrimoniales Dominicanas”

Dinero para el fisco, pero complicando los tapones, República Dominicana importó 69,482 vehículos primer semestre del 2025

Situación explosiva, padres de bajos recursos tienen que recurrir a préstamos para enfrentar el regreso a clases

Muy dificil, Nuevo año escolar, entre quejas de bajas ventas y altos precios, se adquieren los útiles escolares

Lo necesita, Promueven en Haití programa contra el desempleo juvenil