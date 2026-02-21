RD se perfila como campeón Copa Independencia Nacional de Boxeo

SANTIAGO-.República Dominicana (selección nacional) se perfila como campeona de la 45.ª Copa Independencia al término de la cuarta jornada del certamen internacional.

Según el reporte oficial, el equipo DOM lidera la tabla con 17 puntos acumulados, superando a Cuba (10 puntos), en la tercera posición a Santiago (7 puntos) y a los demás representativos participantes. La delegación dominicana ha logrado un sólido desempeño colectivo, con múltiples victorias en preliminares y semifinales, lo que le permite marcar distancia en la clasificación general.

Entre ellas sobresalen las victorias de Yohan Agüero (DOM) por decisión unánime 5-0 en los 60 kg a Estuardo Brandon Pérez, de Guatemala, Fredelin de los Santos (DOM) superó también por 5-0 a Pedro Junior Núñez (Santiago B) en los 55 kg, y Ricardo Cuello (DOM) venció por RSC en el mismo primer asalto a Brian Ortiz, de Dominicana B, en los 70 kg. Estas actuaciones resultaron claves para consolidar el liderato tricolor.

Además, en el inicio de las hostilidades, Maciel Hernández, de Dominicana B, venció por RSC en el segundo asalto a Ashley Cristal Saviñón, de Santiago B, en los 48-51 kilogramos, en la misma división, Esther Jiménez, de Santiago A, venció votación 3-1 a Elen Robles, selección Nacional.

En otros combates, Katherine Veras, de la selección Nacional, venció 5-0 a Alanni Pérez de Santiago, en los 60 kilogramos, Keuri Alcántara, de Santiago, superó 5-0 a Carlos Daniel selección Nacional B en los 55 kilogramos.

Nelson Ovalles, de Santiago B, venció 3-2 a Tyrrec Titt de Barbados, en los 70 kilogramos, en los 90 kilogramos, Miguel Alejando Teo, de Guatemala, superoó por nocaut en el primer round a Daniel Williams, de Barbados y en la misma categoría, el cubano Nelson Williams ganó por votación 5-0 a Patricio Polonia, de Dominicana A.

Aunque Cuba se mantiene en la segunda posición y continúa mostrando alto nivel competitivo, la diferencia en puntos y el volumen de victorias colocan a la República Dominicana en una posición privilegiada, perfilándose como virtual campeón a falta de las finales.

La XLV Copa Independencia de Boxeo Internacional 2026, celebrada en el techado del Club Cupes en Santiago, reúne delegaciones de siete países y ha evidenciado un elevado nivel técnico.

El evento cuenta con el respaldo de MIDEREC, Alcaldía de Santiago, Castro Sport y Farmacia San Luis.

El torneo seguirá este sábado desde las 6:00 p. m., donde saldrán los medallistas y el equipo campeón.

