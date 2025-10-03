Varios pugilistas avanzan a finales del boxeo Juego Deportivos Escolares Nacionales

Varios pugilistas lograron victorias clasificando a la gran final por medallas de oro de la disciplina del boxeo en ambas ramas de los juegos deportivos nacionales escolares en combates celebrados en la cancha del club San Vicente de Paúl del sector de Pueblo Nuevo.

En la categoría de 44 kilogramos avanzaron a disputar la medalla de oro Jostin Joel Reyes de la zona Metropolitana 1 que venció 3-2 a Jeremy de Jesús del Cibao Sur mientras que Jordy Paulino de la zona El Valle le ganó 4-1 a Noel Mendoza de la zona Noroeste.

De su lado en la categoría 50 kilogramos Daniel González de la zona Metropolitana 2 derrotó 5-0 a Víctor Manuel Pérez de la zona Higuamo y Bryan Emmanuel del Valle superó por RSC a Joseph Peralta de la zona Metropolitana 1.

Así mismo en los 54 kilogramos avanzaron a la final Ranyel Suriel de la zona Higuamo que derrotó 4-1 a Jean Carlos Olivero de la zona Suroeste Bayliezer Vibierrt de la zona Metropolitana 2 disputará el oro tras vencer 5-0 a Israel Pérez de la zona Metropolitana 1

También avanzaron a disputa la medalla de oro en los 60 kilogramos Luis Villafana de la zona Higuamo y el francomacorisano Gamalier Lora del Nordeste que vencieron por la vía del 5-0 y RSC a Jordy Jorge del Cibao Norte y Melvin Francisco de la Metropolitana 2.

Además en los 63 kilogramos avanzó a la final David Caraballo de la zona Higuamo superando por RSC a Alexon Santiellier del Cibao Norte, mientras que Wanel Encarnación del Valle le ganó 5-0 a Wilmer Medina de la zona Suroestes para disputar la final de esa categoría.

En la rama femenina en los 46 kilogramos Raquel García de la zona Higuamo superó por RSC a Paola de la Cruz del Nordeste mientras que Isabel Wilmor de la zona Metropolitana 2 dominó por abandono a Carolina Rosario de la zona Cibao Norte.

Linanyely García del zona Higuamo dominó 4-1 a Julianny Severino de la zona Cibao Sur en los 48 kilogramos avanzando a la final y Franyeli Figuereo del Valle venció por RSC a María Almánzart del Cibao Norte.

La quinta jornada del boxeo de los juegos escolares seguirá hoya las seis de la tarde en la cancha del club San Vicente cuyos ganadores disputarán la medalla de oro el próximo sábado 4 ,