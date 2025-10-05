Rafael Barias le arrebata triunfo al Mauricio Báez en dos tiempos extra en cierre jornada dominical del TBS Distrito 2025

SANTO DOMINGO, RD.- El club Rafael Barias le arrebató el triunfo a su homólogo del Mauricio Báez, 107-102, en un disputado partido de principio a fin que necesitó de dos tiempos extras para su definición.

Un cierre de película entre dos barriadas antagónicas en la historia reciente del basket superior capitalino, en la jornada dominical del 49 TBS Distrito 2025, efectuado en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, sede oficial.

Lionel Figueroa fue el héroe indiscutible de los barianos con 29 puntos y cuatro rebotes, ayudado por Eusebio Suero, quien le agregó 20 tantos a un equipo que mejora su registro a 3-2, empate con Bameso en el segundo lugar del grupo B y a 1.0 del líder San Lázaro (4-1).

El Millón completa esa división con marca de 1-4.

Otros que aportaron a El Barias fueron el debutante refuerzo sancristobalense Jonathan Araujo con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes, y Bryan Ramírez tuvo 16 anotaciones y repartió ocho asistencias.

El Mauricio pese a la derrota se mantienen con una foja positiva de 3-2, igualado con San Carlos en la cima del grupo A, que tiene a Los Prados (2-3) en la tercera posición y en cuarto puesto Huellas del Siglo con (1-4).

Los mejores hombres ofensivos mauricianos fueron Juan Miguel Suero con 33 puntos y seis rebotes, Gerardo Suero encestó 17, seis atrapadas y cinco asistencias.

También, Shamil Paulino tuvo 15 unidades y tomó seis balones, Richard Bautista terminó con 14 tantos, siete rebotes y 11 asistencias, el debutante refuerzo norteamericano Emmitt Williams coló 10 más siete rebotes y su compatriota Tony Farmer nueve y 10 rebotes.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 se reanuda este martes con dos partidos más en la quinta fecha de la fase intergrupos, y onceava en general, de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes El Millón (1-4) y San Carlos (3-2), y a las 9:00, se miden Huellas del Siglo (1-4) y Bameso (3-2).

PIE DE FOTO

Lionel Figueroa, del club Rafael Barias, evita la defensa de Richard Bautista, del club Mauricio Báez, y de Bryan Martínez y Emmitt Williams.