PUCMM designa a Raúl Ovalle como Director de la Escuela de Economía en Santo Domingo y Santiago

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) anunció la designación del economista Raúl Ovalle Marte como nuevo Director de la Escuela de Economía en sus campus de Santo Domingo y Santiago, con efectividad desde el 1 de septiembre de 2025.

Con este nombramiento, la institución reafirma su compromiso con la excelencia académica y la investigación aplicada, en una tradición de liderazgo ejercida anteriormente por referentes como el Padre José Luis Alemán, primer director de la Escuela, y Magín Díaz, último director saliente, designado recientemente Ministro de Hacienda y Economía.

Ovalle Marte es egresado de la PUCMM y posteriormente cursó la maestría en Macroeconomía Aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A su retorno al país, se reincorporó a la PUCMM, donde durante ocho años (2009–2017) ejerció la docencia en programas de grado y posgrado, impartiendo asignaturas de macroeconomía y seminarios especializados.

Este recorrido, que enlaza su formación y docencia dentro de la tradición académica de las universidades pontificias católicas, refleja una trayectoria marcada por la excelencia académica, la enseñanza y el compromiso con la formación de nuevas generaciones de economistas.

En el ámbito profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, ocupando puestos de alta dirección en el sector financiero y en el mercado de valores. Actualmente es Socio-Director de Analytica, firma líder en inteligencia económica.

Su trayectoria incluye reconocimientos como el primer lugar en dos ocasiones del Concurso Anual de Economía del Banco Central de la República Dominicana, y fue invitado a integrar el Programa Internacional de Líderes Visitantes (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un reconocimiento reservado a profesionales con trayectoria destacada y potencial de liderazgo internacional.

Desde 2022 integra el consejo directivo de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza, y en 2024 fue designado vicepresidente del Comité de Economía y Mercado de Capitales de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). Asimismo, es articulista de El Caribe, donde aporta análisis propositivos sobre economía y políticas públicas, con énfasis en la coyuntura nacional y en los riesgos internacionales.

“Me honra dar continuidad al legado de excelencia e integridad sembrado por el Padre Alemán y por quienes me precedieron en esta posición, en especial Magín Díaz. Al mismo tiempo, reconozco con gratitud a los profesores que marcaron mi formación y que con su ejemplo forjaron mi vocación académica. Gracias a ese legado, asumo hoy este compromiso,” afirmó Ovalle.

La PUCMM destacó que este nombramiento reafirma su misión de ofrecer una educación superior de excelencia, orientada a buscar soluciones científicas a los desafíos del pueblo dominicano y su entorno global; formar líderes con principios éticos, humanísticos y cristianos; y mantener un espacio abierto para la libre discusión de ideas.

Con esta designación, la Escuela de Economía de la PUCMM consolida su papel como plataforma nacional de pensamiento crítico, aplicada a la realidad dominicana, y como un espacio de formación de profesionales capaces de responder a los retos actuales y futuros del país y la región.