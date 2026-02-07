Proponen una zona franca de agronegocios en Tamayo

TAMAYO, Provincia Bahoruco.-Descendientes de Justo Gómez, un ascendiente español familiar cercano de don Máximo Gómez, héroe de la Independencia de Cuba, ofertaron al gobierno del presidente Luis Abinader y/o a inversionistas privados un lote de 500 mil MTS2 de terrenos, en la comunidad de Monserrate, Tamayo, las cuales, según afirman, son propicias para desarrollar una “Zona Franca de Agronegocios” o construir allí una mega planta fotovoltaica o energía solar.

La extensión de terrenos está ubicada en la Parcela 928 (novecientos veintiocho) del Distrito Catastral número 14/9ª de Monserrate, municipio de Tamayo, al lado de la carretera Tamayo-Neyba y cerca de la carretera Neyba-Barahona.

Apuntaron que los proyectos que proponen constituyen una excelente oportunidad para contribuir a paliar la pobreza en Bahoruco, que según se afirma, es la provincia “con mayores porcentajes de hogares pobres en la República Dominicana”.

Dijeron que estas tierras serían útil, además, para instalar un “campo experimental agroindustrial” a cargo de la nueva extensión universitaria, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), instalada recientemente por el presidente Abinader, en Neyba, provincia Bahoruco.

Los oferentes destacan igualmente que una Zona Franca de Agronegocios en esa zona serviría para crear cientos de empleos y producir alimentos para abasto a los proyectos turísticos que emergen en la zona, exportar a Haití y a otros países de la región.

Destacaron que estos terrenos son excelentes para proyectos agropecuarios o inmobiliarios, ya que además de su fertilidad, están cerca de carreteras estratégicas para mover productos a Santo Domingo, Barahona, Neyba, Haití y comunidades del Sur donde se desarrollan proyectos turísticos.

Explican que, en todo caso, en los mismos se podrá instalar una mega planta fotovoltaica o energía solar que generaría electricidad para suplir la creciente demanda de las poblaciones de la región y a los polos que están en pleno auge del turismo.

Señalaron que en caso de que se instale un “campo experimental”, el mismo serviría para formar profesionales agroindustriales, a cargo de la nueva extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), instalada en Neyba.

Las iniciativas servirán para contribuir a impulsar un desarrollo sostenible en estas empobrecidas comunidades del Sur, mediante la creación de empleos y reducción de la pobreza.

Indicaron que estos terrenos son propiedad de los herederos de Justo Gómez, un familiar del general Máximo Gómez que se radicó en la comunidad de Monserrate, Tamayo, donde falleció dejando una prolífica descendencia.

Precisaron que estas tierras han sido puestas a disposición de inversionistas, incluyendo al Estado para que sean aprovechadas para desarrollar y crear empleos en las comunidades cercanas, contribuyendo de esa manera a reducir la pobreza en la zona.

Los herederos de Justo Gómez hicieron sus ofertas a través de los abogados, doctor John Guilliani (809-330-0384), representante de los herederos; el promotor inmobiliario, doctor Eusebio Rodríguez (809-943-0078), la empresa gestora Hervasa Inmobiliaria (809-991-8460) y el periodista Emiliano Reyes Espejo (829- 963-2672).

Pobreza en Bahoruco

Llamaron la atención acerca de los altos niveles de pobreza existente en Bahoruco, la cual “se encuentra entre las cinco provincias con mayores porcentajes de hogares pobres en la República Dominicana” y entienden que, en medio de esa realidad, la realización de proyectos como los que proponen en Monserrate, servirían para paliar esa situación en la zona.

Los informes señalan que la provincia enfrenta “desafíos estructurales significativos en materia de empleo y desarrollo socio-económico, a pesar de su potencial agrícola”.

“Bahoruco figura consistentemente entre las provincias con mayores índices de pobreza, reflejando una desigualdad económica y social profunda en la región Suroeste”, precisan.

Destacan que el empleo en la provincia “está altamente vinculado a la agricultura, lo que a menudo deriva en subempleo, empleo informal y falta de oportunidades laborales estables, especialmente para jóvenes”, lo que según aseguran, justifican la realización de proyectos como los que están proponiendo al presidente Abinader o a inversionistas privados.

Indican que precisamente “la pobreza se ve agravada por limitaciones en la infraestructura y la inversión económica, lo que dificulta el desarrollo de sectores alternativos”.

Basaron sus propuestas en la patente realidad de las comunidades de Tamayo, Monserrate, Vicente Noble y los bateyes cañeros, donde, “aunque las tasas nacionales de pobreza y desempleo muestran mejoras (mayormente por las remesas de dominicanos radicados en España y Estados Unidos) Bahoruco sigue siendo una de las zonas con mayor rezago económico en el país”.

