Primicias septiembre 2025, una semana con temas de gran impacto en economía, FMI, alza y reducción en el dólar, buena gestión de SB, importantres medidas de la Junta Monetaria, apagones y facturas eléctricas aumentadas, BR con dinero para sectores productivos, Abinader resaltando IED, irregularidades en SENASA, otros variados temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una semana concluye y otra inicia con temas de impacto nacional e internacional en Primicias República Dominicana y el mundo en septiembre 2025.

Variados temas económicos y en otras áreas enriquecen el análisis noticioso.

Entre la temática en siete dias se destaca :

Las protestas por los apagones con encendido de gomas y otro tipo de lucha social

La situación financiera y reputación de SENASA

Expectativas con la gestión de Samuel Pereyra en REFIDOMSA

La muy activa Superintendencia de Bancos cumpliendo con sus deberes

Los abusos de las Edes con las facturas eléctricas y las tandas de apagones

El apoyo a recientes medidas de la Junta Monetaria para estabilizar el dólar

Los nueves meses que llevan policías haitianos sin cobrar sus salarios

Los RD$ 7 mil millones de que dispone Banreservas para financiar a los sectores productivos con tasas especiales

El desmantelamiento de «fábricas» adulteran alcohol en Cabral

Inseguidad, violencia, el tiroteo en una plaza comercial de Santiago de los Caballeros

La misión del FMI que concluyó la revisión del artículo IV en RD

El informe con las graves irregularidades en SENASA en manos del Ministerio Público

Los incendios forestales, mucha atención a una exhortación del Ministerio de Medio Ambiente

Un mayor control del mercado cambiario por la Junta Monetaria y el Banco Central

El cacao dominicano y sus nuevos retos en el mercado europeo

No hay riesgo para una crisis cambiaria, expone el ministro de Hacienda, Magín Díaz

El presidente Luis Abinader resaltando que el pais es el mejor destino para invertir

Un «prestamista» preso por simular muertes

El creciente cuestionamiento a la legalidad de las compras en el sector eléctrico

El ex presidente Hipólito Mejía insistiendo en la necesidad de la mano de obra haitiana

Reuniones de la misión del FMI con titulares de instituciones públicas y entidades del sector privado

La falta de dinero la mencionan en los mercados del Gran Santo Domingo

El informe del CES sobre la crisis haitiana

La presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que evaluó la economía dominicana

El recorte millonario a las universidades de Estados Unidos y Puerto Rico dispuesto por el presidente Donald Trump

La muy criticada falta de planificacion en el sector agropecuario

La acusación a 13 dominicanos de robar 40 vehículos de lujo en Estados Unidos

El primer código de construcción en RD

El robo de energía eléctrica en perjuicio de las finanzas de las Edes, subsidio eléctrico y de familias que padecen las conexiones ilegales de delincuentes

El presidente Luis Abinader reconociendo la importancia de los US$ 4,523 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en RD

La anulación del contrato SENASA y Farmacard

800 mil robándose la energía electrica en RD, combatir ese robo, reclamo nacional

El encuerntro en el Banco Central con los presidentes de los bancos de servicios múltiples para abordar la situación cambiaria

La modificación del reglamento cambiario

Las normas laborales y de seguridad exigidas a los proveedores del Estado

La inversión en cinco mil nuevos docentes en la regional de Bahoruco

El alza y reducción en el tipo de cambio (prima del dólar)

El escándalo en Senasa, de boca en boca

El reporte al Banco Central de todas las operaciones en divisas que superen los US$ 10 mil

Los 38 mil clientes que por fuertes vientos quedaron sin servicio eléctrico en el Cibao

Una empresaria defendiéndose por el sonado caso SENASA

OTROS TEMAS DE INTERES NACIONAL E INTERNACIONAL

Una red de narcos condenada a 5 y 8 años en Barahona

El empoderamiento ciudadano contra abusos y excesos de poder

Alex Bueno, merenguero, bolerista, amante de la bachata, con salud estable

La violencia de las pandillas en el Norte de Puerto Príncipe, Haití

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando el hundimiento del piso de varias aulas de una escuela en Barahona

EL CODUE reclamando protocolos policiales fortalecidos para la preservación de los derechos ciudadanos

Policías que quitaron la vida a cinco ciudadanos en un supuesto y rechazado intercambio de disparos

Trece autobuses para mejorar el servicio de transporte en la zona de la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este

Protestas por la falta de agua en Nigua

Querellantes desistiendo de una acción contra un ex ministro de Hacienda

Un presunto intento de robo en el que le quitaron la vida a una mujer en San José de Los Llanos

El desacreditado argumento de los intercambios de disparos en la muerte de ciudadanos dominicanos

Los cinco muertos a manos de agentes policiales en Santiago de los Caballeros

Penetración ilegal de policías a propiedades privadas sin la autorización de un juez

Nigua reclamando agua potable

El daño de las fustigadas muertes extrajudiciales a la reforma policial

Las repudiadas muertes de 64 mil palestinos en Gaza

La escogencia de la dirección de La Fuerza del Pueblo

La intervención de los ríos Isabela y Ozama dispuesta por el gobierno

La milicia bolivariana iniciando entrenamientos en 312 cuarteles en Venezuela

Las bandas armadas haciendo de las suyas en en el Norte de Puerto Príncipe, donde quitaron la vida a 42 personas

El deterioro de la democracia en El Salvador y otras naciones

Las reiteradas masacres de pandilleros en Haití

La suspensión de cinco agentes policiales por la muerte de cinco ciudadanos en Santiago de los Caballeros

El abandono del sector El Tamarindo, Santo Domingo Este

La condena judicial a un violador de una niña en Pedro Brand

El rechazo en Santiago a las cinco muertes de cinco ciudadanos a manos de policías

El asesinato de Charlie Kirk, con un legado que continuará su esposa, caso investigado profundamente en Estados Unidos

El cierre del Centro Olímpico para eventos no deportivos

La investigación del Ministerio Público a los integrantes de una patrulla policial que quitó la vida a cinco hombres en Santiago de los Caballeros

Una semana de apagones en RD

La nueva moda, estacionar patanas en calles del Gran Santo Domingo

El asfalto,agua y filtrantes que reclaman los moradores de Luz María y Lucerna del Mar

El motoconchista que calibrando un motor en Puerto Plata llevó a la hospitalización a una niña y a su madre

Otra muerte, un hombre que mató suj ex pareja en Guerra

Un terremoto de 7.7 en Rusia, amenaza de Tsunami

Supuestos nexos con el narcotráfico del retirado inspector general de las Fuerzas Militares en Colombia