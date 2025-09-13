Primicias septiembre 2025, una semana con temas de gran impacto en economía, FMI, alza y reducción en el dólar, buena gestión de SB, importantres medidas de la Junta Monetaria, apagones y facturas eléctricas aumentadas, BR con dinero para sectores productivos, Abinader resaltando IED, irregularidades en SENASA, otros variados temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Una semana concluye y otra inicia con temas de impacto nacional e internacional en Primicias República Dominicana y el mundo en septiembre 2025.
Variados temas económicos y en otras áreas enriquecen el análisis noticioso.
Entre la temática en siete dias se destaca :
Las protestas por los apagones con encendido de gomas y otro tipo de lucha social
La situación financiera y reputación de SENASA
Expectativas con la gestión de Samuel Pereyra en REFIDOMSA
La muy activa Superintendencia de Bancos cumpliendo con sus deberes
Los abusos de las Edes con las facturas eléctricas y las tandas de apagones
El apoyo a recientes medidas de la Junta Monetaria para estabilizar el dólar
Los nueves meses que llevan policías haitianos sin cobrar sus salarios
Los RD$ 7 mil millones de que dispone Banreservas para financiar a los sectores productivos con tasas especiales
El desmantelamiento de «fábricas» adulteran alcohol en Cabral
Inseguidad, violencia, el tiroteo en una plaza comercial de Santiago de los Caballeros
La misión del FMI que concluyó la revisión del artículo IV en RD
El informe con las graves irregularidades en SENASA en manos del Ministerio Público
Los incendios forestales, mucha atención a una exhortación del Ministerio de Medio Ambiente
Un mayor control del mercado cambiario por la Junta Monetaria y el Banco Central
El cacao dominicano y sus nuevos retos en el mercado europeo
No hay riesgo para una crisis cambiaria, expone el ministro de Hacienda, Magín Díaz
El presidente Luis Abinader resaltando que el pais es el mejor destino para invertir
Un «prestamista» preso por simular muertes
El creciente cuestionamiento a la legalidad de las compras en el sector eléctrico
El ex presidente Hipólito Mejía insistiendo en la necesidad de la mano de obra haitiana
Reuniones de la misión del FMI con titulares de instituciones públicas y entidades del sector privado
La falta de dinero la mencionan en los mercados del Gran Santo Domingo
El informe del CES sobre la crisis haitiana
La presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que evaluó la economía dominicana
El recorte millonario a las universidades de Estados Unidos y Puerto Rico dispuesto por el presidente Donald Trump
La muy criticada falta de planificacion en el sector agropecuario
La acusación a 13 dominicanos de robar 40 vehículos de lujo en Estados Unidos
El primer código de construcción en RD
El robo de energía eléctrica en perjuicio de las finanzas de las Edes, subsidio eléctrico y de familias que padecen las conexiones ilegales de delincuentes
El presidente Luis Abinader reconociendo la importancia de los US$ 4,523 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en RD
La anulación del contrato SENASA y Farmacard
800 mil robándose la energía electrica en RD, combatir ese robo, reclamo nacional
El encuerntro en el Banco Central con los presidentes de los bancos de servicios múltiples para abordar la situación cambiaria
La modificación del reglamento cambiario
Las normas laborales y de seguridad exigidas a los proveedores del Estado
La inversión en cinco mil nuevos docentes en la regional de Bahoruco
El alza y reducción en el tipo de cambio (prima del dólar)
El escándalo en Senasa, de boca en boca
El reporte al Banco Central de todas las operaciones en divisas que superen los US$ 10 mil
Los 38 mil clientes que por fuertes vientos quedaron sin servicio eléctrico en el Cibao
Una empresaria defendiéndose por el sonado caso SENASA
OTROS TEMAS DE INTERES NACIONAL E INTERNACIONAL
Una red de narcos condenada a 5 y 8 años en Barahona
El empoderamiento ciudadano contra abusos y excesos de poder
Alex Bueno, merenguero, bolerista, amante de la bachata, con salud estable
La violencia de las pandillas en el Norte de Puerto Príncipe, Haití
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando el hundimiento del piso de varias aulas de una escuela en Barahona
EL CODUE reclamando protocolos policiales fortalecidos para la preservación de los derechos ciudadanos
Policías que quitaron la vida a cinco ciudadanos en un supuesto y rechazado intercambio de disparos
Trece autobuses para mejorar el servicio de transporte en la zona de la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este
Protestas por la falta de agua en Nigua
Querellantes desistiendo de una acción contra un ex ministro de Hacienda
Un presunto intento de robo en el que le quitaron la vida a una mujer en San José de Los Llanos
El desacreditado argumento de los intercambios de disparos en la muerte de ciudadanos dominicanos
Los cinco muertos a manos de agentes policiales en Santiago de los Caballeros
Penetración ilegal de policías a propiedades privadas sin la autorización de un juez
Nigua reclamando agua potable
El daño de las fustigadas muertes extrajudiciales a la reforma policial
Las repudiadas muertes de 64 mil palestinos en Gaza
La escogencia de la dirección de La Fuerza del Pueblo
La intervención de los ríos Isabela y Ozama dispuesta por el gobierno
La milicia bolivariana iniciando entrenamientos en 312 cuarteles en Venezuela
Las bandas armadas haciendo de las suyas en en el Norte de Puerto Príncipe, donde quitaron la vida a 42 personas
El deterioro de la democracia en El Salvador y otras naciones
Las reiteradas masacres de pandilleros en Haití
La suspensión de cinco agentes policiales por la muerte de cinco ciudadanos en Santiago de los Caballeros
El abandono del sector El Tamarindo, Santo Domingo Este
La condena judicial a un violador de una niña en Pedro Brand
El rechazo en Santiago a las cinco muertes de cinco ciudadanos a manos de policías
El asesinato de Charlie Kirk, con un legado que continuará su esposa, caso investigado profundamente en Estados Unidos
El cierre del Centro Olímpico para eventos no deportivos
La investigación del Ministerio Público a los integrantes de una patrulla policial que quitó la vida a cinco hombres en Santiago de los Caballeros
Una semana de apagones en RD
La nueva moda, estacionar patanas en calles del Gran Santo Domingo
El asfalto,agua y filtrantes que reclaman los moradores de Luz María y Lucerna del Mar
El motoconchista que calibrando un motor en Puerto Plata llevó a la hospitalización a una niña y a su madre
Otra muerte, un hombre que mató suj ex pareja en Guerra
Un terremoto de 7.7 en Rusia, amenaza de Tsunami
Supuestos nexos con el narcotráfico del retirado inspector general de las Fuerzas Militares en Colombia