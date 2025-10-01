Primicias octubre 2025, Temas Económicos y Bancarios, 41 Años del programa Coloquio, el programa económico de la semana, grandes aportes al periodismo económico de RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los 41 años que acaba de cumplir el 1 de octrubre de 2025 el programa Coloquio, el programa económico de la semana, que se difunde por Su Mundo TV, Telesistema 11, Primicias TV, (primicias.net y primicias.com.do), de Multimedios Primicias, como en otros medios de comunicación; https://youtu.be/oRid4q9Khss

las protestas por los apagones, un comercio bilateral con Estados Unidos entre República Dominicana y Estados Unidos que sobrepasa los UD$ 33, 000 millones, la formalización de los empleos, las presiones del sector empresarial al Congreso Nacional por la cesantía en la reforma laboral y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, advirtiendo que no cederán a las mismas; el presidente Donald Trump insistiendo en la aplicación de altos aranceles, el cierre de negocios chinos, la inauguración de la nueva sucursal de BANESCO en Ágora Santiago Center, que forma parte del proceso de modernización y reubicación estratégica de la entidad bancaria; el afianzamiento de los lazos de colaboración y dinamización del sector bancario entre los bancos de Reservas y Santa Cruz; los aranceles del 100% a los medicamentos en Estados Unidos, el desarrollo sostenible, el alza del dólar, vendiéndolo a RD$ 62.78; la estafa a abuelos norteamericanos provocando extradiciones, un denunciado crímen ecológico y el uso abusivo del agua en la Laguna Rincón, los RD$ 3,852 millones aportados por las tarjetas de turistas, el fondo de US$ 50 millones para enfrentar el sargazo en el Caribe, anunciado por InterEnergy, los excedentes de COOPNAMA, se destacan entre los temas economicos de impacto iniciando el mes de octubre de 2025 en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS

La incertidumbre que viven comerciantes chinos por el cierre de sus negocios en el país

Diferentes reacciones por la reducción en la tasa de politica monetaria del Banco Central

Cuatro nuevas auditorías publicadas por la Cámara de Cuentas

La construcción en Santiago de los Caballeros de la primera torre mixta

Faudes electrónicos

Excedentes sin precedentes de la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA)

Protestas por los apagones en La Caleta, avenida Venezuela, Los Mina, Los Corales y otros sectores de Santo Domingo Este, como en barrios del Distrito Nacional

Un reclamo para que eliminen las exenciones en una reforma fiscal

Las irregularidades detectadas en el Acuario Nacional por la Cámara de Cuetas 2012-2015

Los RD$ más de 6 mil millones de pesos en excedentes de COOPNAMA

La parálisis presupuestaria en Estados Unidos

El proyecto de ley de presupuesto general de la nación en el Congreso Nacional

El negocio lucrativo con el tráfico de indocumentados en las provincias fronterizas

Lavado de activos

El daño del sargazo al turismo

El experto del New York Times que trajo la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos para compartir las claves del crecimiento de audiencias digitales

Los pagos digitales en RD

La paralización de importanes obras en la industria de la construcción

Los 25 puntos reducidos por el Banco Central en su tasa de política monetaria

El valor agregado a la basura

El auge de los emprendimientos

Una estafa inmobiliaria en dólares

Reclamos de que el gobierno explique a la nación el uso de US$ 775 millones como parte de la renegociación del contrato del Estado con AERODOM

El creciente pago en pensiones otorga el gobierno

Las estrategias de medios digitales impulsadas por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

La necesidad de combatir el fraude eléctrico para reducir el subsidio del Estado a las distribuidoras de energía

El peligro de conexiones eléctricas ilegales de algunos vecinos en RD

Un apagón en Puerto Rico impactando 160 mil familias

La generación de empleos en el país

El avance en las mipymes dirigidas por mujeres

El cierre de Estados Unidos

El trabajo infantil

La transformación logística en la Dirección General de Aduanas

El déficit de SENASA, que sobrepasaría los RD$ 20 mil millones, según lo que considera el PLD

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) utlilizando la inteligencia artficial para combatir las irregularidades

Una multa de RD$ 9.5 millones a SENASA por morosidad

Una vicepresidenta del Banco Atlántico instando a la educación financiera

BANESCO INAUGURA SUCURSAL EN SANTIAGO

Santiago de los Caballeros.- En el marco de su compromiso con la innovación y la mejora

continua de sus espacios, Banesco Banco Múltiple inauguró su sucursal en Ágora Santiago

Center, trasladando allí la oficina que anteriormente operaba en otra localidad de la ciudad.

El acto protocolar de apertura de la nueva oficina se realizó de manera privada en las

instalaciones y contó con la bendición del sacerdote Carlos Santana.

“Para nosotros, poner en funcionamiento esta sucursal es una forma de reafirmar nuestra

confianza en el crecimiento de Santiago y la zona norte. Queremos estar más cerca de

nuestros clientes, ofreciendo soluciones financieras que les hagan la vida más fácil, mientras

seguimos mirando con optimismo el desarrollo económico del país y la región”, afirmó Juan

Carlos Carneiro, presidente ejecutivo de Banesco.

Destacó que este paso responde a la estrategia de la entidad de fortalecer las relaciones

con sus clientes actuales y la captación de nuevos clientes potenciales, al tiempo que ofrece

espacios más modernos y cómodos para la atención.

Desde que Banesco inició sus operaciones en la República Dominicana en marzo del 2011

como Banesco Banco Múltiple, la entidad ha crecido de manera sólida y estratégica.

Actualmente, cuenta con 13 sucursales distribuidas en Santo Domingo, Santiago y Bávaro, lo

que refuerza su compromiso de estar físicamente cerca de sus clientes.

Además, junto a ABANCA, Banesco Internacional gestiona activos superiores a los

US$111,150 millones, con presencia en más de 14 países y una trayectoria de más de 38

años. Solo en el segundo trimestre de 2025, Banesco Internacional y ABANCA alcanzaron

US$688 millones de beneficio neto y un patrimonio de US$8,755 millones, con más de 13

mil colaboradores y cerca de 8 millones de clientes.

LEONARDO AGUILERA RECIBE A SU HOMOLOGO DEL BANCO SANTA CRUZ

Leonardo Aguilera recibe a su homólogo del Banco Santa Cruz

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en

su despacho a los representantes del Banco Santa Cruz de la República

Dominicana, como parte de una iniciativa para afianzar los lazos de colaboración y

dinamización del sector bancario.

En la reunión participaron el presidente ejecutivo del Banco Santa Cruz, Fausto

Pimentel; el vicepresidente Fernando Rosario, y miembros del Consejo de

Directores de esa institución, que lleva 25 años ofreciendo servicios en el país.

Aguilera respondió con beneplácito las salutaciones de su homólogo, al tiempo de

manifestar sus deseos de colaboración con los ideales sobre integridad,

compromiso, innovación y excelencia.

Tradicionalmente ambas instituciones han mantenido una visión centrada en

apoyar el crecimiento sostenible del país, promoviendo el acceso al crédito, el

fortalecimiento del tejido empresarial y el apoyo a miles de familias dominicanas, a

través de sus productos financieros.

El Banco de Reservas, en sus 84 años de historia, ha contribuido al desarrollo del

país, además de respaldar a la diáspora con la apertura de tres sucursales, situadas

en Nueva York, Miami y Madrid.