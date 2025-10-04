Primicias octubre 2025, actualidad noticiosa en RD y el mundo, agrónomos aportan a la seguridad alimentaria, Coloquio y Economía, abuso del INTRANT, torneo LIDOM 2025 se calienta, sociedad repudia masacre en La Barranquita, Santiago; ¿militarizarán Rusia y Venezuela el Caribe?, ¿desafiarán a EEUU?, otro intento de contrabando de cigarrillos,, muchos otros temas de impacto

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una comidilla noticiosa de que el Venezuela y Rusia discuten la militarización del Caribe y la incursión de aviones de combate de Estados Unidos, se calienta el torneo de beisbol LIDOM 2025, una ejecución extrajudicial con la muerte de cinco personas en La Barranquita, Santiago de los Caballeros; la Fuerza del Pueblo denunciando el fracaso del acueducto de Haina, la cancelación de perremeístas en un organismo fronterizo del gobierno, el caos en Haití, la paralización de obras, comenzando con el 82 por ciento de las casas, en Santo Domingo Este, el funcionamiento del acueducto de Haina verificado por la Cámara de Diputados, el reclamo de protección de productores de huevos que exportan a Cuba, hoteles y un hospital de la Zona Colonial sin energía eléctrica por un acto vandálico en una subestación, la labor del gobierno para que Estados Unidos reanude la ley Hope, la revisión en Estados Unidos de los casos sobre bienes confiscados en Cuba por el gobierno que encabezó el comandante Fidel Castro, la duplicación de la vigilancia de las Dunas de Baní, la intoxicación por pesticidas en Villa Riva de cuatro maestros y más de diez estudiantes, Donald Guerrero defendiendo su gestión en el Ministerio de Hacienda, el fraude eléctrico millonario que detectaron Edeeste y Pgase en la zona oriental, las quejas de los desalojados para la construcción de la presa de Monte Grande denunciando el incumplimiento de la entrega de parcelas, dos estudios diferentes sobre el Código Laboral de senadores y diputados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentando a los norteamericanos por el ataque a un bote frente a la costa de Venezuela, el inicio de la navidad anticipada en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos intenta imponer «gobiernos títeres», la incursión en política del general retirado Juan Manuel Méndez, la merma de agua en la Laguna de Cabral, el encarecimiento en los pedidos de comida por la reforma laboral, decenas de árboles destruidos en la Ciudad Ganadera, la capacitación delos funcionarios de la Contraloría General de la República impulsando una gestión transparente, una operación para enfrentar la inseguridad, el fallecimiento en un acidente de tránsito en Santiago de los Caballeros del reportero gráfico Limbert de León, la desinformación en las redes sociales enfrentada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), son temas de actualidad en República Dominicna y el mundo en el inicio del mes de octubre de 2025.

Además, la incautación de cocaína camuflada en productos de belleza y en porta planos en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez.

El cierre de las playas en Puerto Plata

La ocupación de un contrabando de cigarrillos en un camión en Dajabón

La dificil situación de los policías que mataron a cinco ciudadanos en Santiago de los Caballeros

La designacioin de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, tres fueron rechazados

La necesidad de preservación de los ríos Isabela, Ozama, Yaque del Norte, la Laguna de Cabral y otras fuentes acuíferas

Comidilla, militares colocados en retiro que han incursionado en la actividad politica partidista

El destape sobre los 11 policias que estuvieron en el operativo en que murieron cinco personas en La Barranquita, Santiago

La sociedad y el ministerio público enfrentando la masacre en La Barranquita, Santiago de los Caballeros

El reconocimiento del gobierno a adultos mayores y a protectores

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos.

Las carreras clandestinas en Santiago

La educación vial

Los abusos del INTRANT con licencias de dos años a ciudadanos de más de 65 años, violentando derechos y creando un nuevo frente de rechazo a la gestion del presidente Abinader

La reconstruccion del parque Anacaona en Constanza

Niní Cáfaro en el piano bar del Club Naco todos los jueves

El narcotráfico entre República Dominicana y Puerto Rico en los cables de prensa internacionales

La importancia de la Cumbre de Las Américas que será celebrada en Punta Cana a final de año

Las fuertes marejadas en Puerto Plata.

Una epidemia de violaciones sexuales en los últimos años en RD

La retención de motocicletas sin documentos en Santiago

La Operación Garantía de Paz 2.0 para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país.

Los agrónomos aportando a la seguridad alimentaria

El daño del vandalismo al suministro de energía electrica.