Primicias noviembre 2025, Temas Económicos y Bancarios, crecimientro de exportaciones y reconocimientos, Banreservas avanza en el exterior, torneo de LIDOM dinamizando la economía, dulces, ponches, pasteles en hoja y sazones expanden el valor agregado en la navidad dominicana

Uno de los programas de los que conduce el director de Primicias en Multimedios Su Mundo TV, desde República Dominicana para el mundo.

El director de Primicias investigando la navidad en 360. em la capital dominicana

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El crecimiento de las exportaciones sobrepasando los US$ 12 mil millones en los primeros diez meses del presente año, el torneo de beisbol profesional de la LIDOM dinamizando la economía, la expansión del valor agregado en la navidad dominicana, con el uso de berenjena asada, carnes de cerdo, res, pollo y pavo en la elaboración de pasteles en hoja, como la creatividad con la elaboración de sazones caseros y agroindustriales para el cerdo asado y otros platos de la gastronomía nacional, los más de RD$ 3,143 millones gestionados en préstamos hipotecarios a través de sus oficinas de representacion en el exterior, muchos emprendimientos en la elaboración de ponches artesanales, el elogio del ministro de Industria, Comercio y Mipymes al desarrollo industrial en San Juan de la Maguana, los aportes de Puro Coco a la elaboración de dulces artesanales y de un ponche, coconete navideño, flan, dulce rallado, coco al horno, piña-lechoza, coco-piña, coco orgasmico, bizcocho de navidd, combinación de sabores, boronilla de leche, dulce de coco tierno, en Matancitas Nagua, María Trinidad Sánchez; el avance de Chocolala con la agroindustrialización del cacao, elaborando el cacao en polvo, manteca de cacao, tabletas para chocolate caliente, granos revestidos, chocolate 70% cacao, chocolate con leche, chocolate blanco, vinos de cacao, pitahaya, cereza y cramberry, granos de cacao, bola de chocolate. cosmeticos y gofio de maíz, forman parte de la temática económica y bancaria en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

Incremento en la demanda de huevos y pollo en la navidad

Valor agregado al arroz, guandules, tocineta, vegetales, plátano maduro, cilantrico, cilantro ancho, maíz, papa, naranja agria, bija, cúrcuma, pollo, cerdo, pavo, carne de res, pechuga, pierna de cerdo, café, castaña en masa, yuca, plátano, chocolate, yautía, guineos, rulo, ajo, cebolla, berenjena, pastas alimenticias,en la navidad

La elaboracion de flanes y bizcochos

Innovacion y modernización de la agroindustria del café en el Cibao

Mofongo casero con cerdo asado a la puya

El pastelón de casabe relleno de cerdo asado, carne molida de res o de pollo

Sopa de pata de pollo

Casabe con maní eleborado en la sierra Monción, Santiago Rodríguez

La nueva marca de café dominicano Insurrecto,

Café del Yaroa, en la zona montañosa de Puerto Plata, iniciativa de artesanos en el procesamiento del café

Sancocho de gallina criolla

Un incremento en la demanda de bocadillos, bollitos de yuca, pizzitas, pastelitos, croquetas, catibias,

Ponches artesanales de dulce de leche, coco, turrón, otros

Vinos o helados con uvas de Neyba

Galletas de gengibre

Salchichas parrilleras

Teleras tradicionales y con anís

Salamis y quesos en RD

EXPORTACIONES SOBREPASAN US$ 12 MIL MILLONES EN PRIMEROS DIEZ MESES 2025

República Dominicana cerró los primeros diez meses del 2025 con más de US$12,000 millones en exportaciones y un crecimiento de 10.3 %, resaltando un crecimiento de un 15% en las exportaciones hacia el Caribe y las de Estados Unidos superando los US$ 6 mil millones.

Las exportaciones al Caribe sobrepasaron los US$ 1, 700 millones.

Las exportaciones de oro crecieron un 52%, el cacao 54% y los laminados de acero un 87%.

Enfatizó que el sector exportados aporta el 29% de las divisas recibidas por el país.

La Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) ofreció amplios deetalles sobre el comportamiento de las exportaciones en la 39.ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora, muy importante actividad empresarial encabezada por el presidente Luis Abinader y que reconoció a las empresas criollas de mayor impacto en los mercados internacionales.

El presidente de Adoexpo, Karel Castillo, expuso la expansión de las exportaciones tradicionales como en los mercados emergentes como India y otras economías que se desarrollan.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, ofreció detalles sobre los avances del sector exportador y del Estudio de Indicadores del Sector Exportador, elaborado junto a la firma Dasa, que reveló que las exportaciones alcanzaron US$13,800 millones en 2024, generando 144,000 empleos directos e indirectos en el país.

A la ceremonia asistieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, entre otros funcionarios

RECONOCEN EMPRESAS EN 39.A EDICION DE LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA DE ADOEXPO

En su 39.A edició de los premios a la excelencia exportadora de ADOEXPO fueron reconocidos:

Pasteurizadora Rica logró el máximo galardón como “Gran Exportador Dominicano”,

Plastifar obtuvo el premio “Excelencia Exportadora a Centroamérica”

La compañía BotPro recibió el galardón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Tecnología y transformación digital”;

Successment ganó el renglón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Servicios profesionales especializados”

El premio “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Economía naranja” fue logrado por las empresas Ghidora (Blink Esports), con la mención diseño

Textilab x Angie Polanco, con la mención moda y Aparataje Distribution, en la mención de música.

Grupo RR&T con el reconocimiento “Excelencia Exportadora PYME”

B Braun Dominican Republic, en “Excelencia Exportadora en Zonas Francas”; Smurfit Westrock, en “Excelencia Exportadora Industrial” Nahshar Produce, en “Excelencia Exportadora Agropecuaria”.

Recibieron reconocimientos especiales Gabino Polanco, por su trayectoria de cuatro décadas en servicio del sector

Daniel Peña, de la Dirección General de Aduanas, en “Servidor público”

ProDominicana, en “Servicio al sector exportador (sector público)

DP World Dominicana, en “Servicio al sector exportador (sector privado)

El periódico El Caribe, como medio de comunicación

Mayelin Acosta Guzmán, de periódico Hoy, como “Periodista destacada”

La embajada dominicana en los Estados Unidos de América, como “Servicio público en el extranjero”.

BANRESERVAS GESTIONA MAS DE RD$ 3,143 MILLONES EN SOLICITUDES PRESTAMOS HIPOTECARIOS DESDE SUS OFICINAS EN EL EXTERIOR EN 2025

Las Oficinas de Representación de Banreservas en Nueva York, Madrid y Miami han gestionado solicitudes de préstamos hipotecarios por más de RD$3,143 millones en lo que va del 2025, impulsando la inversión inmobiliaria de la diáspora y consolidando al banco como aliado estratégico de los dominicanos que residen fuera del país.

Los datos fueron presentados por la ingeniera Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, durante un encuentro con la comunidad dominicana, funcionarios e invitados especiales en la ciudad de Nueva York, donde representó al presidente ejecutivo de la institución, el doctor Leonardo Aguilera.

Díaz reafirmó el compromiso de esta administración con brindar soluciones financieras efectivas y cercanas a los dominicanos en todo el mundo.

Durante su intervención, explicó que la oficina de Nueva York lidera las solicitudes hipotecarias, con 492 casos, equivalentes a RD$2,486 millones, seguida de Madrid, con 83 solicitudes, y Miami, con 59.

“Estos resultados reflejan cómo nuestra diáspora no solo ahorra: también invierte, construye patrimonio y apuesta por su país desde la distancia. Banreservas está aquí para acompañarla en cada paso”, afirmó

CREATIVIDAD EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

En Santiago de los Caballeros utilizan la berenjena asada con queso y pimentón en la elaborción de pasteles en hoja.Lo hace una de las empresas que opera en la Ciudad Corazón, que además innova con la pechuga de pollo, filete de cerdo o res en los pasteles de masa de yuca con auyama y plátano mixtos.

