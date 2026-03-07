Primicias marzo 2026, Economía, nuevo aeropuerto, pérdida de miles de empleos en la construcción, hundimiento de mipymes, turismo, importancia de Expo Mipymes del BR, precio record del oro, bancos, Magín en Almuerzo Cámara Americana de Comercio, créditos formales a mujeres, análisis de la economía, otros temas

El anunciado desarrollo del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, en la costa Norte; el precio récord del oro, la cantidad de mujeres con préstamos formales superando a la cantidad de hombres, de acuerdo con el informe Haciaun sistema financiero inclusivo y sostenible 2025,publicado por la Superintendencia de Bancos (SB); Seguros Reservas celebrando con una eucaristía su vigésimo cuarto aniversario en la Catedral de Santo Domingo Nuestra Señora de la Encarnación; la importancia de la Expo Mipymes del Banco de Reservas, el Almuerzo de Amchamdr, el alza en el precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el ministro de Hacienda y Economía, doctor Magín Díaz destacando en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio el firme compromiso del Gobierno para potenciar el crecimiento económico,la competencia de negocios chinos a los dominicanos, COPYMECON afirmando que sector construcción perdió 11 mil empleos en 2025 y las MiPymes se hundiéndonse en deudas por falta de oportunidades,el análisis de los apagones generales con el ingeniero Pericles Féliz, son temas económicos relevantes en Primicias durante el mes de marzo de 2026 en la República Dominicana y el mundo.

COPYMECON DENUNCIANDO PERDIDA DE 11 MIL EMPLEOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL HUNDIMIENTO DE LAS MIPYMES EN DEUDAS

La Confederación Dominicana de

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc.,

(COPYMECON), aseguró que durante el año 2025 se perdieron más de 11 mil

empleos en el sector construcción, situación que calificó como preocupante para

la economía nacional.



En ese sentido, Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECON, indicó, que

todos los integrantes del sector construcción esperaban que este tema fuera

abordado en la sexta rendición de cuentas del mandatario Luís Abinader ante la

Asamblea Nacional, por considerar que se trata de un asunto prioritario para la

estabilidad laboral y el crecimiento económico del país.

La entidad reiteró que en múltiples ocasiones ha advertido sobre la urgente

necesidad de fortalecer el sector construcción, especialmente mediante la

integración activa de la micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en los

proyectos habitacionales que impulsa el Gobierno.

Cristopher, sostuvo que la participación de las MiPymes de la construcción en los

planes de desarrollo estructural y de viviendas oficiales contribuiría no solo a

dinamizar la economía, sino también a preservar y generar empleos en todo el

territorio nacional.

Señaló que durante las dos gestiones del presidente Luis Abinader no se ha

producido una integración efectiva de las pequeñas y medianas empresas de la

construcción, en los principales programas de construcción de viviendas.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y exhortamos a las autoridades a

tomar medidas concretas que permitan rescatar los empleos perdidos y garantizar

mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del sector

construcción en todo el territorio nacional.

Almuerzo Amchamdr: Doctor Magín Díaz destaca el firme compromiso

del Gobierno para potenciar el crecimiento económico

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la

República Dominicana tiene la oportunidad de sostener su potencial crecimiento

económico mediante el aumento de la inversión pública y la corrección de trabas

burocráticas a la inversión privada.

En ese orden, a la vez que reafirmó el compromiso del gobierno con la responsabilidad

macroeconómica, el ministro anunció una nueva institucionalidad fiscal.

Díaz hizo estos planteamientos al participar como orador invitado en el Almuerzo de la

Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), evento que

contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña.

Respecto a la inversión pública, el ministro anunció la intención de acelerar

responsablemente su ejecución, de modo que, si se logra el objetivo, el presupuesto

reformulado incluiría una asignación adicional de entre medio punto y un punto del

producto interno bruto (PIB).

ANUNCIAN DESARROLLO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PLAYA GRANDE

El presidente Luis Abinader y altos ejecutivos de Playa Grande, Discovery Land Company y Aman anunciaron el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, un aeropuerto internacional privado que brindará acceso aéreo directo a la costa norte de República Dominicana y servirá de ancla para una serie de inversiones por alrededor de mil millones de dólares durante la continua evolución de Playa Grande Golf & Ocean Club.

El anuncio se realizó en Playa Grande y contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado; Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point; y otros representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, fundador y director ejecutivo de Discovery Land Company y el ex astro de beisbol Álex Rodríguez.

Este hito marca un paso importante en la estrategia de desarrollo a largo plazo de Playa Grande. El aeropuerto proyectado, y los desarrollos inmobialiarios asociados a este, representan una importante inversión en infraestructura que mejorará el acceso internacional a la región para residentes, socios y visitantes.

Se espera que la construcción comience en los próximos meses, a la espera de las aprobaciones regulatorias finales.

Durante el acto, el presidente Abinader expresó que, desde el Gobierno han trabajado para agilizar el proyecto respetando el marco legal.

“Es muy difícil trabajar en el gobierno porque uno quiere hacer las cosas de inmediato, pero hay que respetar la ley, el marco legal, las leyes y la Constitución.

Eso es lo que hace a un país institucionalmente fuerte, cuando se respeta la ley y se respetan las instituciones”.

El mandatario explicó que desde el inicio del proyecto se comprometió a avanzar con la mayor rapidez posible dentro de lo que permite la normativa y añadió que «finalmente tenemos este permiso, y sé que este será un lugar muy especial en la República Dominicana”.

Abinader también agradeció a los inversionistas por confiar en el país y en su gobierno para desarrollar el proyecto.

“No quiero que esto sea un agradecimiento al Gobierno; quiero que el Gobierno les agradezca a ustedes por confiar en la República Dominicana, por confiar en el Gobierno. Este es el mejor momento para invertir en la República Dominicana”.

Asimismo, destacó el dinamismo de la inversión extranjera en el país, citando que el año pasado la República Dominicana tuvo 5 mil millones de dólares en inversión.

«Cuando me preguntan qué deben hacer para invertir en la República Dominicana, yo les digo que le pregunten a las empresas y a las personas que ya han invertido en el país, porque ellos pueden ser nuestros mejores promotores para atraer más inversiones”.

El jefe de Estado reiteró que en esta gestión están convencidos de que el motor del crecimiento es el sector privado y que lo que tiene que hacer el Gobierno es facilitar las inversiones, siempre de acuerdo con las leyes y la Constitución.

De igual manera, señaló que se trata de una inversión estratégica que se impulsará respetando las normas ambientales.

“Cuando decimos que esta es una inversión estratégica, es una inversión estratégica, y tenemos que facilitarla de acuerdo con las leyes y los procedimientos. Este es un desarrollo de muy baja densidad y de alto nivel”.

El mandatario resaltó la apertura del país al turismo y a la inversión internacional. “Nosotros amamos a los extranjeros, amamos a los turistas, amamos que la gente venga aquí. Somos un país muy abierto, y eso también hace que muchas personas quieran venir a la República Dominicana”. También destacó el crecimiento del turismo dominicano y su posicionamiento internacional. “Recibimos casi 11.7 millones de turistas, más que la población que tiene la República Dominicana, y somos el segundo país de América Latina después de México.

CANTIDAD DE MUJERES CON PRESTAMOS FORMALES SUPERANDO A LA CANTIDAD DE HOMBRES

En los últimos cinco años, el número de mujeres con créditos en el sistema financiero creció 42%.

Los indicadores de inclusión femenina en el sistema financiero dominicano

mejoran. Cada vez más mujeres alcanzan y utilizan su acceso al crédito formal, pasando de

925,670 en enero de 2021 a 1,311,792 en enero de este año, para un crecimiento de 42%

(+386,655).

En este contexto se destaca que, en noviembre de 2025, por primera vez, la cantidad de mujeres

con créditos superó al número de hombres. El comportamiento se ha mantenido, registrándose

una diferencia de 3,579 en enero de este año.

De igual manera, las mujeres encabezaron la lista de nuevos deudores, con una ligera diferencia

por encima del grupo masculino. Ellas representaron el 50.4% y ellos el 49.6% de este rubro entre

enero de 2025 y enero de 2026, según los datos del Sistema de Información del Mercado Bancario

Dominicano (SIMBAD).

Con el término nuevos deudores, la SB se refiere a personas que adquieren acceso al crédito

formal por primera vez, logrando condiciones más favorables que las que habrían obtenido en el

mercado informal.

El avance en el acceso femenino al sistema financiero se corresponde con el observado en la

población masculina. No obstante, al analizar los montos de los financiamientos, se observa que

persiste una brecha a favor de los hombres. El balance promedio adeudado por la población

masculina fue de RD$190,750 en enero de este año, mientras que las mujeres tenían un balance

promedio de RD$139,167 en el mismo período.

“Aunque los hombres mantienen niveles de deuda promedio más elevados, la brecha se ha

reducido ligeramente en los últimos años, lo que indica un comportamiento crediticio más

equilibrado”, de acuerdo con el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025,

publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

En cuanto a las captaciones, existe una notable diferencia entre el nivel de ahorro masculino y

femenino. A enero de este año, los hombres acumulaban un balance ascendente a un billón de

pesos (57.4%), mientras que las mujeres sumaban RD$795 mil millones (42.5%). En promedio,

ellas tenían depósitos por RD$114 mil y ellos por RD$160 mil.

Banco Popular presenta serie sobre educación financiera “Decisiones que cuentan”

La producción audiovisual promueve la inclusión mediante historias sobre decisiones financieras cotidianas

El Banco Popular Dominicano anunció el lanzamiento de la serie audiovisual “Decisiones que cuentan”, una producción que estará disponible de manera gratuita en el portal finanzasconproposito.edu.do, como parte de los contenidos educativos de la Academia Finanzas con Propósito.

La serie presenta relatos inspirados en situaciones reales, en los que sus protagonistas se ven abocados a tomar decisiones financieras cotidianas que inciden en su bienestar y contribuyen al logro de sus metas.

Con una manera disruptiva de comunicar, la audiencia aprende cómo una decisión financiera bien adoptada puede cambiar una historia de vida y se ve inspirada por estos personajes que toman acción en el manejo consciente de sus finanzas utilizando herramientas para informarse, planificarse y decidir avanzar de forma responsable.

Cada capítulo cuenta con un espacio propio dentro del portal educativo del Banco Popular, donde los usuarios pueden acceder a este y muchos otros contenidos gratuitos de capacitación financiera, así como consultar información complementaria sobre los productos, servicios y beneficios de la entidad financiera y que están vinculados a las historias presentadas.

Con esta producción, el Popular busca acercar conceptos económicos y herramientas bancarias a un formato narrativo accesible, que facilite su comprensión y aplicación en la vida diaria. La iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la inclusión financiera en el país y ampliar el acceso de la población a los servicios financieros formales.

