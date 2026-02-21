Primicias final febrero 2026, Temas Económicos y Bancarios, baja en el dólar y tasas interés, quejas empresariales por el costo del dinero, turismo, industria, exportaciones, atención a remesas EEUU, exitoso modelo de auge en la inversión, reclamo de reducción precios de los combustibles, dominan temática económica

La caída en la industria de la construcción y la necesidad de relanzar su crecimiento en la economía, dominicanos quejándose de la falta de dinero en las calles, las trabas al sector de la construcción, la inversión de Google de US$ 500 millones en un puerto tecnológico que expandirá la conectividad de internet, anunciadas facilidades de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a contribuyentes, la baja en el dólar y en las tasas de interés, los US$ 982.8 millones de remesas enviadas al país en enero pasado, la certificación en antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, el bloqueo a Cuba por Estados Unidos, su crisis eléctrica y con los combustibles, una caída en el envío de remesas desde Estados Unidos a la República Dominicana, la inversión de RD$ 2,002 millones en la construcción del acueducto de Navarrete, inaugurado por el presidente Luis Abinader, como de otros RD$ 667 millones en obras por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), el tema del hambre abordado en el país por un ex director general de la FAO, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, revelando que más de US$ 3,700 mllones en financiamientos anteriores aún no han sido ejecutados por el gobierno, el costo del dinero en el sistema financiero, es parte de la temática económica y bancaria en el final del mes de febrero de 2026.

Otros temas económicos y bancarios son:

La línea dura de la Embajada de Estados Unidos en el pais contra el narcotráfico y lavado de activos

La preocupación de los empresarios por el costo del dinero en RD

Miches en el mapa de los turistas que llegan a RD

El alto costo del dinero frenando inversiones de importancia

Los permisos que retrasan los proyectos de desarrollo inmobiliario

La pesada carga fiscal al seguro de vida

La inversión de RD$ 335 millones en un mercado municipal en Higuey

Reto de la regulación fiscal con las criptomonedas

La reclamada revisión técnica a la Línea 2C del Metro

Empresarios hablando de una nueva ley minera en el país

La presa de Montegrande enfrentando al ex presidente Danilo Medina y al gobierno

La muy importante Quinta Temporada de Teatro Banreservas en su centro cultural

Los carnavales de La Vega, Santiago, Punta Cana, Montecristi y otros y su incidencia en la economía

La iniciativa de prohibir las nuevas bancas de apuestas durante diez años

La regulación de las patinetas eléctricas

La pesada carga del subsidio eléctrico

Los 131 permisos que impiden la rapidez de la industria de la construcción en el país

La basura que lanzan en terrenos privados en Guayacanes, San Pedro de Macorís

Avances significativos en la fabricación de pinturas en el país

La complicada meta de duplicar el PIB al 2036

El interés por el pasaporte electrónico

El 12 aniversario de Listo Ferretería y Hogar

La lentitud en la ejecución de obras con fondos públicos

El nuevo corredor de autobuses inaugurado en la Avenida Independencia, Distrito Nacional

Los retos de la nueva directora de INFOTEP, Maira Morla

La caída en la venta de cemento en el mercado interno

Los nuevos 68 autobuses de que dispone el Corredor Independencia

La incomidad que generan los tapones en el tránsito en el distrito municipal de La Otra Banda, La Altagracia

La caída de un 15% del PIB en Cuba

La innovación del servicio nocturno del corredor Kennedy con unidades eléctricas de transporte

La amenaza emergente de laboratorios de drogas sintéticas

Los intentos de contrabandos de cigarrillos

El negocio con el tráfico de indocumentados

Los paraísos fiscales en Panamá

Pronósticos de reducción en el precio del pollo

El auge de la industria de la moda en el país

Urgencia de generar más empleos

Impacto de la escasez y alza en el precio del pollo

Las áreas protegidas y su impacto en el turismo en Pedernales

Las tímidas ventas en los mercados

El Mes de la Belleza en Sirena

El reclamo del obispo Castro Marte para que asfalten el Bulevar Turístico de La Otra Banda, en La Altagracia

Los 25 años de AFP Crecer

La inversión en la construcción de 15 mil viviendas al año en España

La pobreza, tema persistente en RD

El daño de la contaminación y envenenamiento de la Presa de Hatillo, que genera energía eléctrica y necesita una urgente intervención para preservarla

Los millones de dólares que ganan los peloteros dominicanos en las grandes ligas en EEUU

El crecimiento de la inversión alemana en República Dominicana

El reto de que el PIB crezca un 4% en el país en el 2026

la correcta designación de Maira Morla como nueva directora de INFOTEP

El impacto del cambio climático en la producción de café

El acto de premiación de WordWide Seguros

La venta en Portugal de cuatro buques patrulleros a RD

La millonaria inversión en el pasaporte, cédula de identidad personal y electoral, como en la licencia de conducir

El relanzamiento de los negocios en la Avenida Duarte, en el Distrito Nacional

El control preventivo y la supervisión material de la Contraloría General de la República a los nuevos contratos de alquileres y arrendamientos de bienes inmuebles

La inversión en encuestas a dos años y meses de los comicios de 2028 en RD

la batalla en el país contra el narcotráfico, lavado de activos y el financiamiento al terrorismo

Una creciente deuda social acumulada

El combustible importado que recibe el sector privado en Cuba

El daño con el lanzamiento de piedras al turismo y a los conductores en la Autovía del Este en La Romana

Las loterías y bancas de apuestas haciendo muy buenos negocios con el dinero de los dominicanos

El inicio de la construcción de un centro gastronómico en La Romana

La inversión de la alcaldía de Puerto Plata en aceras

La inversión en el reforzamiento del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, en la capital dominicana

La urgencia de incrementar el gasto de capital para relanzar la economía

La polémica decisión de AERODOM de no ampliar el Aeropuerto Internacional La Isabela, El Higuero

La preocupación por el incremento en un 130% en el endeudamiento público en diez años

La emisión de bonos por US$ 2,750 millones emitidos por el gobierno

La evasión del ITBIS, tema en la palestra

El Día de San Valentín y los carnavales dinamizando la economía

La apreciación del peso dominicano en el 2026 por la caída en el dólar

El panel celebrado en la UASD sobre el panorama macroeconómico del sistema cooperativo dominicano

El Banco Central resaltando la reducción en el costo del dinero

La captación de RD$ 9,100 millones en los bancos multiples por la expansión de la inclusión bancaria

La invasión haitiana perjudicando los empleos de los dominicanos

El incremento de las exportaciones dominicanas hacia Haití en enero 2026, sumando US$ 103.9 millones, un 6.8% por encima de lo exportado

El billete electrónico lanzado por la Lotería Nacional

El incremento en la exportación de materiales de construcción, insumos, barras y perfiles de hierro y acero, materias primas, derivados de panaderías, cemento, algodón, medicamentos, productos alimenticios, harina de trigo, soya, embutidos y ventas de otros productos criollos en los mercados binaciones en la zona fronteriza con Haití , l a Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Turísticos de La Otra Banda (ADITOP) denunciando obstáculos a Boulevard Turístico de La Otra Banda, que define como vía clave para el principal destino turístico del país; un experto reclamando la reducción en los precios de los combustibles, el incremento en el 2025 de las exportaciones de tabaco y sus derivados a US$ 1, 359 millones; el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, atribuyendo el auge de la inversión en el país a la estabilidad y respeto a la seguridad juridica, son otros temas económicos y bancarios de impacto en República Dominicana y el mundo.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE BANRESERVAS ATRIBUYENDO AUGE DE LA INVERSION EN RD A LA ESTABILIDAD Y RESPETO A LA SEGURIDAD JURIDICA

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República

Dominicana, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que el crecimiento sostenido de la

inversión extranjera directa en el país responde al clima de estabilidad

institucional, respeto a la seguridad jurídica y confianza en las políticas públicas

impulsadas por el Gobierno.



Al participar en el panel “Riesgo, resiliencia y el clima global de inversión”,

desarrollado en el marco del Concordia Horizon Summit 2026, Aguilera sostuvo

que, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y

desaceleración de los flujos de capital, el país ha logrado diferenciarse por la

fortaleza de sus instituciones.

El panel fue moderado por Matthew A. Swift, cofundador y presidente de

Concordia, y contó con la participación del embajador Lee Rizzuto, representante

permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos

(OEA); Jean Marco Pou, socio de Global Americans; y Jonathan Duarte, socio y

director de asesoría para América Latina y el Caribe de CrossBoundary.

“Cuando en el mundo la inversión extranjera directa ha bajado, en la República

Dominicana ha subido. Eso es producto del respeto a las leyes, al debido proceso

y a la confianza en nuestras instituciones”, expresó.

El ejecutivo explicó que la inversión extranjera directa pasó de más de US$4,200

millones en 2023 a más de US$4,500 millones en 2024, alcanzando en 2025 una

cifra récord superior a los US$5,000 millones, impulsada principalmente por

sectores estratégicos como el turismo, la infraestructura y los servicios.

ADITOP DENUNCIA OBSTACULOS A BOULEVARD TURISTICO DE LA OTRA BANDA

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Turísticos de La Otra Banda Punta Cana (ADITOP), Ismael Rubio Marcovich, denunció que funcionarios gubernamentales estarían obstaculizando la construcción del Boulevard Turístico de La Otra Banda, pese a que la obra fue declarada de urgencia mediante la Resolución No. 1-2026 emitida esta semana por el Concejo de Vocales del Distrito Municipal.

Rubio Marcovich explicó que el proyecto, financiado en un 100 % con inversión privada, representa una infraestructura estratégica para el desarrollo ordenado y sostenible de la zona, al mejorar la conectividad vial, dinamizar la actividad económica y fortalecer el atractivo turístico del principal destino turístico de la República Dominicana.

Exportaciones de tabaco de RD se incrementan más de 1,000 millones de pesos en 2025

El Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO) informó que las exportaciones de tabaco y sus derivados aumentaron 1,183 millones de pesos en el 2025 con relación al año anterior, pasando de 1,340 millones de dólares en el 2024 a 1,359 millones de dólares en el 2025, lo que representa un incremento de un 1.4 %.

Esta información fue dada a conocer por el director del INTABACO, Iván Hernández Guzmán, luego de la firma de un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) rubricado por su presidente y canciller Frank Rodríguez González.

Ambas instituciones acordaron trabajar en conjunto en la formación de estudiantes del área agrícola sobre las técnicas de siembra y curado del tabaco; así como de elaboración de cigarros. Dichas prácticas se llevarán a cabo en la finca de la Universidad en Estancia del Yaque, provincia Santiago.

PROMIPYME ENTREGA RD$ 90 MILLONES EN VILLA ALTAGRACIA

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) realizó en Villa Altagracia la entrega de RD$90 millones a 400 prestatarios de este municipio, como parte de su programa de financiamiento orientado al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En representación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, Johana Bonelly expresó que el Gobierno reafirma su compromiso con los microempresarios de Villa Altagracia. “Hemos venido a apoyarles, acompañarles y ayudarles a crecer”, puntualizó.

De su lado, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, destacó que la institución continúa ejecutando el mandato del presidente Luis Abinader de llevar el crédito a donde vive la gente, facilitando oportunidades reales de desarrollo para los emprendedores.

EXPERTO EN HIDROCARBUROS RECLAMA REDUCCION PRECIOS COMBUSTIBLES

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader al violar ley 112 de hidrocarburos, en lo

referente a establecer los precios de los combustibles

semanalmente, afecta a los dominicanos que tienen que pagar

gasolina y demás derivados de petróleo a precios elevados, la

consideración en ese sentido fue hecha por el ingeniero Raul

Herrera, consultor privado, experto en hidrocarburo

