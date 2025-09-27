Primicias Final de Septiembre de 2025, Temas Económicos y Bancarios en RD y el Mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El liderazgo del Banco de Reservas apoyando el turismo en Miches, el Banco Central apostando a la estabilidad macroeconómica, la inflación y en el tipo de cambio, la proyectada generaciónde divisas en más de 46 mil millones de dólares en el 2025, el daño del sargazo al turismo, la creciente inversión extranjera directa, la muy criticada participación en campaña politica presidencial del ministro de Turismo, David Collado; el torneo 2025-2026 y su impacto en el dinamismo económico, la participación dominicana en una feria turística en París, la expansión del turismo, el daño con el corte de árboles en la cercanía de Loma Miranda, las obras que construye el gobierno en Santo Domingo Norte, los importadores de vehículos usados negando una subvaluación, el respaldo económico que necesita el sector de la construcción con un mayor gasto de capital, el proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2026 ascendente a RD$ 1,744 billones con un proyectado déficit fiscal de 3.2%, la ruta para reducir el plástico, el daño de las lluvias a la producción de arroz en Dajabón, el impacto negativo de los tornados en el sector agropecuario, la energía solar y el turismo sostenible impulsados por Gran Sirenis Punta Cana, la nueva tarjeta de crédito del Banco Lafise, la muy necesaria recuperación económica en Haití, como retornar al crecimiento de un cinco por ciento en la economía dominicana en el próximo año, los RD$ 21 mil millones que destina el Banco de Reservas al sector de la construcción, la DIDA te Informa, la muerte de un empresario español en la Línea Noroeste, el negocio con el tráfico de haitianos sin documentos, la importancia de la construcción y terminación de los mercados fronterizos, las lluvias alimentando los embalses, cinco empresarias reconocidas por el Banco BHD, Adriano Sánchez Roa proponiendo medidas para erradicar el hambre en el país, la importancia de una reunión entre los presidentes Donald Trump y Luis Abinader en Estados Unidos, las quejas de usuarios por abusivas facturas eléctricas, un vehículo recuperado que fue robado en una villa en Jarabacoa, la congelación de US$ 4 mil millones en Estados Unidos, el compromiso del Banco Popular con la transformación digital, la situación del comercio chino, las viviendas afectadas por las lluvias, tres puentes impactados, el 45 por ciento de los depósitos a plazo del Banco Popular realizados por la vía digital, el dólar más caro para la venta, las medidas del Banco de Reservas contra el lavado de activos, la preocupación de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) por los ciberdelitos por la Inteligencia Artificial, una depreciación interanual de 5.7 % del peso dominicano, la inclusion bancaria que correctamente impulsan la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, las inversiones de empresarios chinos, Dajabón, provincia ecoturística; el exitoso combate a los ilícitos, la expansión de las mipymes, los medios electrónicos de pagos, un impactante informe sobre el clima de inversión, son variados temas económicos y bancarios en República Dominicana y el mundo despidiendo a septiembre de 2025.