Primicias final de agosto 2025, actualidad en RD y el mundo, temas de impacto muy variados
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El presidente Luis Abinader inaugurando obras en Barahona y Pedernales, el profesor universitario y periodista Luis Pérez, electo como nuevo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); el auge delincuencial en Mao, invasiones de tierras de propiedad privada por delincuentes en Esperanza, Valverde, que hay que combatirla; un choque entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo por un denunciado acoso del último partido al primero, la creciente presencia de buques de Estados Unidos en el Caribe, el nombramiento del mayor general retirado Zorrilla Ozuna, la decisión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice, para la eliminación de videos de la víctima de abuso sexual en Villa González; el grito general por alzas abusivas y escandalosas en las facturas de EDESUR, legisladores reclamando el fin del sicariato en San Francisco de Macorís, una nueva diócesis católica creada por el Papa León XIV para el municipio Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica; Gonzalo Castillo con aspiraciones presidenciales en el PLD para los comicios de 2028, el impacto en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de una declaración del senador Antonio Marte, de que «el pueblo está en Omar Fernández», el reclamo de que devueltan los ahorros en la cooperativa Coop-Herrera; el ex presidente Leonel Fernández juramentando miembros de la Fuerza del Pueblo, apagones, el problema de nunca acabar con alto costo para la economía y hogares dominicanos, la persistencia del déficit eléctrico, el retraso en la terminación de nuevas plantas generadoras de energía, nuevas designaciones mediante decretos del Poder Ejecutivo, la necesidad de la construcción de varios puentes similares al Juan Pablo Duarte o Juan Bosch en el Gran Santo Domingo; la reaparición del dirigente político José Tomás Pérez con una contundente declaración contra quienes se dedican a insultar y difamar, reclamos de transparencia con la nómina del Estado, un muy sonado abuso sexual en Villa González, Santiago de los Caballeros; seis acusados detenidos; multas fantasmas de tránsito, la ratificación de una condena de cinco años de prisión a una ex diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la crisis con el pollo,dicen venden libra a RD$ 85.00; un gran abuso, la difusión en las redes sociales de un video sobre una violación sexual en Villa González; un avión de carga de AMAZON por primera vez en el país, forman parte de la actualidad con temas muy variados trascendentales en República Dominicana y el mundo.
Raquel Peña resalta aportes de la mujer dominicana en lanzamiento de libro de la Cooperativa La Unión
La vicepresidenta de la República, Raquél Peña resalta aportes de la mujer dominicana en lanzamiento de libro de la Cooperativa La Unión.
La obra recopila las ponencias de siete mujeres destacadas que expusieron sobre la participación femenina en la historia y el desarrollo de la República Dominicana.
OTROS TEMAS EN EL FIN DE SEMANA
El alza en el dólar, deslizamiento en el tipo de cambio, impacto en la venta de autos y en el costo de la vida de los dominicanos
El apresamiento de 20 haitianos indocumentados en Montecristi
Una denuncia sobre el deterioro en la infraestructura del Hospital Salvador B. Gautier
Rechazo general a la violación sexual de joven por un grupo de personas en Villa González
La salud mental, tema de mucho interés en RD
La clausura de edificios comerciales sin permisos
Una asamblea provincial PLD en Monte Plata encabezada por el ex presidente Danilo Medina
El cierre del tránsito en el tramo 27 de Febrero con Isabel Aguiar por trabajos en la zona
La incautación de más de 76 mil libras de drogas en el Caribe y el Pacífico por Estados Unidos
El calor desesperante en RD
La incautación de drogas y armas de fuego en La Vega
El bloqueo a deportaciones rápidas en Estados Unidos
Alarma por el alto costo de la canasta familiar en RD
Reclamos al presidente Luis Abinader y a las Fuerzas Armadas para que enfrenten a invasores de terrenos privados en Esperanza, Valverde, tratan de robarse lo que no es suyo
Los ataques entre Rusia y Ucrania
El Bono a Mil dispuesto por el gobierno por el nuevo año escolar
Posible granizada en algunas provincias del país
La muerte del ex presidente del parlamento de Ucrania
El suicidio de un nieto del mayor general retirado Luis María Pérez Bello
La ex vicepresidenta Margarita Cedeño fustigando el alto costo de la vida en el país
Un incendio en la cercanía del palacio del presidente Vladimir Putin, un dron de Ucrania lo provocó
1, 303 periodistas ejercieron el voto para el comité ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas(CDP) en los comicios del 29 de agosto 2025
Crisis eléctrica 2025, la destitución de Celso Marranzini reclamada por el Movimiento Izquierda Unida, organización política que dirige Miguel Mejía
El decomiso de 120 paquetes de cocaía en Puerto Caucedo
El reclamo de Juan Hubieres de que el gobierno rebaje los precios de los combustibles
Un pronóstico de que la emigración aumentará en las naciones de Américas
La escasez de mano de obra para la producción de tabaco
Una ley para el uso de energía renovable en edificios aprobada por el Senado
Rechazo a una nueva reforma fiscal en el país
La solicitada medida de coerción contra seis personas acusadas de violar a una joven en Villa González, Santiago
El reclamo de que el gobierno explique los beneficios de los fideicomisos
Una denunciada campaña de descrédito contra el aspirante presidencial Gonzalo Castillo
El nuevo juicio sobre el proceso de Antonio Carbone, luego de la anulación de una sentencia por una Corte
Los retos de monseñor Manuel Ruiz en la recién creada Diócesis Católica en SDE
La prisión solicitada para los imputados de la Operación Discovery 3.0
La visita del ex presidente Leonel Fernández a La Vega
El presidente Luis Abinader refutando declaraciones del ex presidente Danilo Medina
Algunas personas solicitando la reelección del presidente Luis Abinader
El daño a la producción nacional por la peste porcina africana
La designación de Nayib Emilio Aude Díaz como director del Parque Zoológico, población debe visitar ese histórico parque, ubicado en la cercanía de un nuevo parque construido por la administración que encabeza el presidente Luis Abinader
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fustigando los apagones y el alto costo de la vida
Rumbo al Caribe un buque lanzamisiles de Estados Unidos
La advertencia de la procuradora general Yeni Berenice: «No se convierta en violador digital»
Las más de cien muertes extrajudiciales en el país en supuestos intercambios de disparos
El dólar superando los RD$ 63.oo por uno
El paro de labores de las enfermeras en la semana
La ratificada alianza entre el presidente Luis Abinader, PRM y el partido Primero La Gente, de Antonio Marte
La tragedia con la muerte de cuatro niños
El robo de 15 medidores eléctricos en Cancino Adentro, SDE
El escándalo que genera una violación grupal el Villa González
Ocho acciones de inconstitucionalidad llevadas al Tribunal Constitucional, una es el tema de la reelección del presidente Luis Abinader
Las denuncias de precariedades en centros educativos
La presencia en el país de un subsecretario de Defensa de Estados Unidos que recorrió la frontera junto al ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre
Los retos de Luis Miñoso al frente de la Dirección de Comunicaciones de REFIDOMSA
La instalación de vigas en la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste
Mientras lo que se necesita es la construcción de un nuevo puente similar al Juan Pablo Duarte o Juan Bosch, el diseño del nuevo flotante sobre el río Ozama, es un tema anunciado por el presidente Luis Abinader
El poco avance en la educación dominicana con el 4% del Producto Interno Bruto
El retraso del inicio del año escolar en Santiago, con promesas de solucion por parte de las autoridades
La solicitud del Estado para la rescinción de contratos con FALCONDO y Gas & Oil Energy GOE
Los transportistas de carga obligados por el INTRANT a circular por el carril derecho en carreteras y autopistas, no es la primera vez que le hacen el llamado
Un policía implicado en un asalto a un negocio en Mao, Valverde
La mujer que envenenó a sus tres hijos
La nueva cédula que emitirá la Junta Central Electoral (JCE)
La apertura del año escolar en Santiago de los Caballeros
La tasa de políitica monetaria de 5.7 anual mantenida por el Banco Central
La designación de un un nuevo obispo para la Diócesis Stella Maris para el municipio Santo Domingo Este, Guerra y Boca China, el nuevo obispo fue bendecido por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez
Una joven descuartizada en Mao encontrada en una cubeta
La reaparición del dirigente político José Tomás Pérez, quien valora el incremento de querellas contra personas que se dedican a insultar y difamar
Los diez años del Partido Opción Democrática
Diferentes problemas que afectan las clases de los estudiantes con síndrome de Down
Un sonado caso en Agricultura
La inauguración de una fiscalía comunitaria en La Guáyiga, SDO
Según Rosario Espinal, » «nos hemos vuelto un pueblo cochino»
El aspirante presidencial Charle Mariotti refutando estadísticas oficiales sobre la reducción en la pobreza
La población reclamando transparencia y el portal de la nómina del Estado dejaron de actualizarlo en 2024, dominicanos y dominicanas interesados en conocer detalles sobre la nómina pública
Un capitán del Ejército detenido en Montecristi transportando haitianos indocumentados
La muerte a tiros de una mujer en San Francisco de Macorís
El asedio a miembros y dirigentes del PLD por integrantes de la Fuerza del Pueblo, lo denuncia Gustavo Sánchez, histórico dirigente del peledeísmo
El presidente Donald Trump súper activo enfrentando el crimen en Washington, Chicago y Nueva York
Problema muy serio, en el país, las más de 22 mil personas afectadas por ACV cada año: representando un promedio de 44 casos diarios, tema que atender
El despliegue de 15 mil militares venezolanos en la frontera de Venezuela y Colombia
Un nuevo juicio ordenado al ex pelotero Stanley Javier por la revocación de una absolución
Preocupación por la violencia en Santiago de los Caballeros
Un joven asesinado a balazos frente al Palacio de Justicia en San Francisco de Macoris
El riesgo de una persona perder su visa norteamericana cuando la usan para trabajar temporalmente en Estados Unidos
Según el presidente Donald Trump, » me llaman el presidente de Europa»
Luto en la familia deportiva de la nación con el fallecimiento la madre del director de INEFI, Alberto Rodríguez
La inseguridad en Venezuela preocupando a Paraguay
El primer taxi volador sin piloto en RD
La denunciada detención de una coordinadora del Partido de Machado en Venezuela
La congelación de los bienes de Jochi Gómez mantenida por un tribunal
Una persona que confesó en Mao que le quitó la vida y desmembró a su hermana, caso escandaliza la provincia Valverde y a los pueblos de la Línea Noroeste
Un caso del gusano barrenador detectado en Estados Unidos
La modernización del sector turístico dominicano
511, el nuevo número de RD Vial para la asistencia vial en RD
Innovación, noticia impactante, la llegada de avión de carga de Amazon por primera vez en la historia económica de la República Dominicana el 2 de septiembre 2025
171 casos de dengue confirmados en RD en 2025
La tasa de US$ 10 a los pasajeros en tránsito que quieren aplicar en Panamá
Dedicada al historiador, doctor Frank Moya Pons, la Feria del Libro, programada para el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre 2025
El presidente Bukele imponiendo la disciplina en las escuelas de El Salvador
Visas, visas, El 43.4% de solicitudes de visa de dominicanos rechazadas en 2024, según un reporte de VisaFlex
El asesinato de un testigo en San Francisco de Macorís
Crisis eléctrica en el 2025, los apagones el problema de nunca acabar, un argumento oficial: el retraso en el ingreso de nuevas plantas incide de manera prepondente en déficit eléctrico
Escándalo en el fin de la semana, la entrega de un segundo implicado en abuso sexual a joven en Villa González
Jóvenes calibrando motores en La Castellana, Los Praditos, Los Prados, Ensanche Quisqueya y otros sectores del Distrito Nacional
Noticia, la entrega de dos sospechosos de drogar y violar a un joven de una comunidad de Santiago
Gran abuso, la difusión en las redes sociales de un video sobre la violación sexual
Una obra muy necesaria, el inicio por la Alcaldía del Distrito Nacional de la construcción de una verja perimetral en el cementerio Cristo Redentor, hay que fortalecer la seguridad en ese cementerio
Alta velocidad de motoristas en el Gran Santo Domingo
Mientras motoconchistas y deliverys circulan las aceras, mujeres y hombres calibran motociciletas y hacen carreras ilegales, e hijos de papi y mami hacen ceritos en las calles del Gran Santo Domingo, no respetan los semáforos, falta orden y el accionar de la autoridad para ponerle fin a esos problemas, Digesett impone más de un millón de multas en el primer semestre de 2025
El presidente Donald Trump definiédose como una persona con gran sentido común
Las de un millón de multas colocadas por miembros de la DIGESETT en el primer semestre de 2025
Por fin le salió el decreto que esperaba, el presidente Luis Abinader nombró al mayor general retirado del Ejército y dirigente político Zorrilla Ozuna en Desarrollo Fronterizo, es mucho lo que hay que hacer para desarrollar la zona fronterizada, afectada por la crisis en Haití
Denuncias de multas fantasma de tránsito, problema que merece atención del presidente Luis Abinader, en la administración del ex presidente Danilo Medina nunca sancionaron la colocación de multas falsas de tránsito a ciudadanos
Una reunión en Estados Unidos que abordó la crisis en Haití
Una cooperativa en crecimiento, los activos de la Cooperativa de los Maestros crecieron 6.3 %, la economía solidaria gana espacio en República Dominicana
El patrullaje en Venezula con drones y buques
Armada Dominicana sigue buscando Un pescador desaparecido en Sosúa, la Armada Domincana tratando de dar con su paradero
El despliegue militar de Estados Unidos alerta a los chavistas y otros que apoyan al presidente Maduro
La ratificación por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la condena de cinco años de prisión a Rosa Amalia Pilarte, ex diputada del PRM
Tema que hay que atender, la noticia de que desafío de la vivienda en República Dominicana es la calidad, estudios de la ONU y el BID lo revelan
La periodista e incansable trabajadora por la calidad de las crónicas de arte y la música y el talento dominicano, Marivell Contreras, es la nueva y juramentada presidente de ACROARTE para el período 2025-2027
Ni el ensanche Naco se libra del creciente cúmulo de basura
Vehículos mal parqueados en calles y aceras del Gran Santo Domingo
Personas utilizan calles para cobrar por el parqueo de vehículos
Negocios usando las aceras para sacar provecho económico
Edeeste denuncia robo de medidores eléctricos en Cancino
El impacto negativo de los aranceles en el envío de paquetes por la vía postal a Estados Unidos
El peligro de los postes del tendido eléctrico que pudieran caerse en el sector de Naco, en el Distrito Nacion
Tema comidilla en el Cibao, joven de 21 años se enteró que fue violada al ver video en redes sociales, acciones como esa dañan la imagen del país
FALPO exige intervención del Gobierno ante ola de violencia en SFM
Luis López Pérez es el nuevo director del PROMESE/CAL
Ocoeños en las calles, una Comunidad en San José de Ocoa exigiendo el reinicio de obras en play de softbol
El retorno de miles haitianos a sus casas permitido por las pandillas criminales en Haití
Hasta legisladores claman con el encendido de velas que frenen el sicariato en SFM
Avance con un descubrimiento, una hormona natural que protege del párkinson
Mientras miles de haitianos regresan a sus hogares, luego de un desplazamiento por las acciones de las pandillas, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de una donación de US$44 millones para apoyar a más de 200.000 jóvenes en Haití, los jóvenes haitianos son afectados por la crisis que vive Haití
Barcos de guerra de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, el gobierno que encabeza Maduro aborda el tema de un submarino nuclear que enviarían a las costas venezolanas
El ex presidente Leonel Fernández, «el pueblo está irritado por los altos precios, apagones y la falta de agua»
Atendiendo sus cartones, la movilización del chavismo en diferentes comunidades venezolanas para respaldar al presidente Nicolás Maduro ante «amenazas» de Estados Unidos con su presencia militar en la zona y en el Caribe
El remozamiento del parque 30 de Mayo por la alcaldía del Distrito Nacional
En la temática internacional, el reforzamiento de la presencia militar en parte de la frontera entre Colombia y Venezuela dispuestas por el presidente Petro para reducir “al máximo” a los criminales
En Sabana de la Mar protestaron contra los apagones
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando a principios de semana un déficit de 6,400 aulas en la educación pública
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes hablando de una reforma que le permita al gobierno incnrementar sus ingresos
Otro conflicto con Venezuela, Guyana elige nuevo presidente con tensión fronteriza con Venezuela
La creciente preserncia de buques de Estados Unidos en el Caribe
La celebración «Día del Trabajo 2025 en EUA»
Una anunciada demanda al presidente Donald Trump por el intento de destitución de la gobernadora de la FED, Lisa Cook
Un haitiano detenido con 190 celulares en la avenida Duarte
Manifestas arrojaron piedras y objetos al vehículo del presidente de Argentina, la situación provocó la evacuación del mandatario
Dos agentes de Migración heridos en Montecristi
Nuevos bombardeos rusos a Ucrania, una guerra que no termina, el presidenteZelensky opuesto a las propuestas para crear una zona de amortiguación para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania
Las raíces del presidente Luis Abinader en Tavera y Sabana Iglesia, Leonel Fernández en Baitoa, Santiago de los Caballeros
El rechazo a los apagones y a las alzas en las factureas eléctricas en Invivienda, Santo Domingo Este
Antonio Marte anunciando que su partido participará con un candidato presidencial en los comicios de 20285
La persecución de Estados Unidos en aguas caribeñas de narcotraficantes y lavadores de dinero
La falta de aulas móviles prometidas a Moca
Generando muchas reacciones en Estados Unidos y otras naciones interesadas en el tema, la Corte de apelaciones de EEUU que declaró ilegales una gran parte de los aranceles de Trump
Dificultades en el inicio del año escolar en Higuey,de acuerdo a lo revelado por la ADP
La preocupación del ALBA por el despliegue militar de tropas en Latinoamérica
El ex presidente Danilo Medina exponiendo el disgusto y descontendo social de los dominicanos
Choque de Estados Unidos y Venezuela, la segunda etapa en Venezuela del alistamiento de milicianos ante “amenazas” de EE.UU, Maduro vestido de militar
Los 15.2 millones de botellas plásticas recolectadas en la jornada de Plasticos por Utiles Escolares
La prohibición con una ley del uso de celulares en las clases en Corea del Sur
El apoyo que solicita Manuel Jiménez, ex alcalde de Santo Domingo Este, para el gobierno del presidente Luis Abinader
Poniendo el orden, la Guardia Nacional en Washington