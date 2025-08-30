Primicias final de agosto 2025, actualidad en RD y el mundo, temas de impacto muy variados

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El presidente Luis Abinader inaugurando obras en Barahona y Pedernales, el profesor universitario y periodista Luis Pérez, electo como nuevo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); el auge delincuencial en Mao, invasiones de tierras de propiedad privada por delincuentes en Esperanza, Valverde, que hay que combatirla; un choque entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo por un denunciado acoso del último partido al primero, la creciente presencia de buques de Estados Unidos en el Caribe, el nombramiento del mayor general retirado Zorrilla Ozuna, la decisión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice, para la eliminación de videos de la víctima de abuso sexual en Villa González; el grito general por alzas abusivas y escandalosas en las facturas de EDESUR, legisladores reclamando el fin del sicariato en San Francisco de Macorís, una nueva diócesis católica creada por el Papa León XIV para el municipio Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica; Gonzalo Castillo con aspiraciones presidenciales en el PLD para los comicios de 2028, el impacto en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de una declaración del senador Antonio Marte, de que «el pueblo está en Omar Fernández», el reclamo de que devueltan los ahorros en la cooperativa Coop-Herrera; el ex presidente Leonel Fernández juramentando miembros de la Fuerza del Pueblo, apagones, el problema de nunca acabar con alto costo para la economía y hogares dominicanos, la persistencia del déficit eléctrico, el retraso en la terminación de nuevas plantas generadoras de energía, nuevas designaciones mediante decretos del Poder Ejecutivo, la necesidad de la construcción de varios puentes similares al Juan Pablo Duarte o Juan Bosch en el Gran Santo Domingo; la reaparición del dirigente político José Tomás Pérez con una contundente declaración contra quienes se dedican a insultar y difamar, reclamos de transparencia con la nómina del Estado, un muy sonado abuso sexual en Villa González, Santiago de los Caballeros; seis acusados detenidos; multas fantasmas de tránsito, la ratificación de una condena de cinco años de prisión a una ex diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la crisis con el pollo,dicen venden libra a RD$ 85.00; un gran abuso, la difusión en las redes sociales de un video sobre una violación sexual en Villa González; un avión de carga de AMAZON por primera vez en el país, forman parte de la actualidad con temas muy variados trascendentales en República Dominicana y el mundo.

Raquel Peña resalta aportes de la mujer dominicana en lanzamiento de libro de la Cooperativa La Unión

La vicepresidenta de la República, Raquél Peña resalta aportes de la mujer dominicana en lanzamiento de libro de la Cooperativa La Unión.

La obra recopila las ponencias de siete mujeres destacadas que expusieron sobre la participación femenina en la historia y el desarrollo de la República Dominicana.

OTROS TEMAS EN EL FIN DE SEMANA

El alza en el dólar, deslizamiento en el tipo de cambio, impacto en la venta de autos y en el costo de la vida de los dominicanos

El apresamiento de 20 haitianos indocumentados en Montecristi

Una denuncia sobre el deterioro en la infraestructura del Hospital Salvador B. Gautier

Rechazo general a la violación sexual de joven por un grupo de personas en Villa González

La salud mental, tema de mucho interés en RD

La clausura de edificios comerciales sin permisos

Una asamblea provincial PLD en Monte Plata encabezada por el ex presidente Danilo Medina

El cierre del tránsito en el tramo 27 de Febrero con Isabel Aguiar por trabajos en la zona

La incautación de más de 76 mil libras de drogas en el Caribe y el Pacífico por Estados Unidos

El calor desesperante en RD

La incautación de drogas y armas de fuego en La Vega

El bloqueo a deportaciones rápidas en Estados Unidos

Alarma por el alto costo de la canasta familiar en RD

Reclamos al presidente Luis Abinader y a las Fuerzas Armadas para que enfrenten a invasores de terrenos privados en Esperanza, Valverde, tratan de robarse lo que no es suyo

Los ataques entre Rusia y Ucrania

El Bono a Mil dispuesto por el gobierno por el nuevo año escolar

Posible granizada en algunas provincias del país

La muerte del ex presidente del parlamento de Ucrania

El suicidio de un nieto del mayor general retirado Luis María Pérez Bello

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño fustigando el alto costo de la vida en el país

Un incendio en la cercanía del palacio del presidente Vladimir Putin, un dron de Ucrania lo provocó

1, 303 periodistas ejercieron el voto para el comité ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas(CDP) en los comicios del 29 de agosto 2025

Crisis eléctrica 2025, la destitución de Celso Marranzini reclamada por el Movimiento Izquierda Unida, organización política que dirige Miguel Mejía

El decomiso de 120 paquetes de cocaía en Puerto Caucedo

El reclamo de Juan Hubieres de que el gobierno rebaje los precios de los combustibles

Un pronóstico de que la emigración aumentará en las naciones de Américas

La escasez de mano de obra para la producción de tabaco

Una ley para el uso de energía renovable en edificios aprobada por el Senado

Rechazo a una nueva reforma fiscal en el país

La solicitada medida de coerción contra seis personas acusadas de violar a una joven en Villa González, Santiago

El reclamo de que el gobierno explique los beneficios de los fideicomisos

Una denunciada campaña de descrédito contra el aspirante presidencial Gonzalo Castillo

El nuevo juicio sobre el proceso de Antonio Carbone, luego de la anulación de una sentencia por una Corte

Los retos de monseñor Manuel Ruiz en la recién creada Diócesis Católica en SDE

La prisión solicitada para los imputados de la Operación Discovery 3.0

La visita del ex presidente Leonel Fernández a La Vega

El presidente Luis Abinader refutando declaraciones del ex presidente Danilo Medina

Algunas personas solicitando la reelección del presidente Luis Abinader

El daño a la producción nacional por la peste porcina africana

La designación de Nayib Emilio Aude Díaz como director del Parque Zoológico, población debe visitar ese histórico parque, ubicado en la cercanía de un nuevo parque construido por la administración que encabeza el presidente Luis Abinader

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fustigando los apagones y el alto costo de la vida

Rumbo al Caribe un buque lanzamisiles de Estados Unidos

La advertencia de la procuradora general Yeni Berenice: «No se convierta en violador digital»

Las más de cien muertes extrajudiciales en el país en supuestos intercambios de disparos

El dólar superando los RD$ 63.oo por uno

El paro de labores de las enfermeras en la semana

La ratificada alianza entre el presidente Luis Abinader, PRM y el partido Primero La Gente, de Antonio Marte

La tragedia con la muerte de cuatro niños

El robo de 15 medidores eléctricos en Cancino Adentro, SDE

El escándalo que genera una violación grupal el Villa González

Ocho acciones de inconstitucionalidad llevadas al Tribunal Constitucional, una es el tema de la reelección del presidente Luis Abinader

Las denuncias de precariedades en centros educativos

La presencia en el país de un subsecretario de Defensa de Estados Unidos que recorrió la frontera junto al ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre

Los retos de Luis Miñoso al frente de la Dirección de Comunicaciones de REFIDOMSA

La instalación de vigas en la prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, Santo Domingo Oeste

Mientras lo que se necesita es la construcción de un nuevo puente similar al Juan Pablo Duarte o Juan Bosch, el diseño del nuevo flotante sobre el río Ozama, es un tema anunciado por el presidente Luis Abinader

El poco avance en la educación dominicana con el 4% del Producto Interno Bruto

El retraso del inicio del año escolar en Santiago, con promesas de solucion por parte de las autoridades

La solicitud del Estado para la rescinción de contratos con FALCONDO y Gas & Oil Energy GOE

Los transportistas de carga obligados por el INTRANT a circular por el carril derecho en carreteras y autopistas, no es la primera vez que le hacen el llamado

Un policía implicado en un asalto a un negocio en Mao, Valverde

La mujer que envenenó a sus tres hijos

La nueva cédula que emitirá la Junta Central Electoral (JCE)

La apertura del año escolar en Santiago de los Caballeros

La tasa de políitica monetaria de 5.7 anual mantenida por el Banco Central

La designación de un un nuevo obispo para la Diócesis Stella Maris para el municipio Santo Domingo Este, Guerra y Boca China, el nuevo obispo fue bendecido por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez

Una joven descuartizada en Mao encontrada en una cubeta

La reaparición del dirigente político José Tomás Pérez, quien valora el incremento de querellas contra personas que se dedican a insultar y difamar

Los diez años del Partido Opción Democrática

Diferentes problemas que afectan las clases de los estudiantes con síndrome de Down

Un sonado caso en Agricultura

La inauguración de una fiscalía comunitaria en La Guáyiga, SDO

Según Rosario Espinal, » «nos hemos vuelto un pueblo cochino»

El aspirante presidencial Charle Mariotti refutando estadísticas oficiales sobre la reducción en la pobreza

La población reclamando transparencia y el portal de la nómina del Estado dejaron de actualizarlo en 2024, dominicanos y dominicanas interesados en conocer detalles sobre la nómina pública

Un capitán del Ejército detenido en Montecristi transportando haitianos indocumentados

La muerte a tiros de una mujer en San Francisco de Macorís

El asedio a miembros y dirigentes del PLD por integrantes de la Fuerza del Pueblo, lo denuncia Gustavo Sánchez, histórico dirigente del peledeísmo

El presidente Donald Trump súper activo enfrentando el crimen en Washington, Chicago y Nueva York

Problema muy serio, en el país, las más de 22 mil personas afectadas por ACV cada año: representando un promedio de 44 casos diarios, tema que atender

El despliegue de 15 mil militares venezolanos en la frontera de Venezuela y Colombia

Un nuevo juicio ordenado al ex pelotero Stanley Javier por la revocación de una absolución

Preocupación por la violencia en Santiago de los Caballeros

Un joven asesinado a balazos frente al Palacio de Justicia en San Francisco de Macoris

El riesgo de una persona perder su visa norteamericana cuando la usan para trabajar temporalmente en Estados Unidos

Según el presidente Donald Trump, » me llaman el presidente de Europa»

Luto en la familia deportiva de la nación con el fallecimiento la madre del director de INEFI, Alberto Rodríguez

La inseguridad en Venezuela preocupando a Paraguay

El primer taxi volador sin piloto en RD

La denunciada detención de una coordinadora del Partido de Machado en Venezuela

La congelación de los bienes de Jochi Gómez mantenida por un tribunal

Una persona que confesó en Mao que le quitó la vida y desmembró a su hermana, caso escandaliza la provincia Valverde y a los pueblos de la Línea Noroeste

Un caso del gusano barrenador detectado en Estados Unidos

La modernización del sector turístico dominicano

511, el nuevo número de RD Vial para la asistencia vial en RD

Innovación, noticia impactante, la llegada de avión de carga de Amazon por primera vez en la historia económica de la República Dominicana el 2 de septiembre 2025

171 casos de dengue confirmados en RD en 2025

La tasa de US$ 10 a los pasajeros en tránsito que quieren aplicar en Panamá

Dedicada al historiador, doctor Frank Moya Pons, la Feria del Libro, programada para el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre 2025

El presidente Bukele imponiendo la disciplina en las escuelas de El Salvador

Visas, visas, El 43.4% de solicitudes de visa de dominicanos rechazadas en 2024, según un reporte de VisaFlex

El asesinato de un testigo en San Francisco de Macorís

Crisis eléctrica en el 2025, los apagones el problema de nunca acabar, un argumento oficial: el retraso en el ingreso de nuevas plantas incide de manera prepondente en déficit eléctrico

Escándalo en el fin de la semana, la entrega de un segundo implicado en abuso sexual a joven en Villa González

Jóvenes calibrando motores en La Castellana, Los Praditos, Los Prados, Ensanche Quisqueya y otros sectores del Distrito Nacional

Noticia, la entrega de dos sospechosos de drogar y violar a un joven de una comunidad de Santiago

Gran abuso, la difusión en las redes sociales de un video sobre la violación sexual

Una obra muy necesaria, el inicio por la Alcaldía del Distrito Nacional de la construcción de una verja perimetral en el cementerio Cristo Redentor, hay que fortalecer la seguridad en ese cementerio

Alta velocidad de motoristas en el Gran Santo Domingo

Mientras motoconchistas y deliverys circulan las aceras, mujeres y hombres calibran motociciletas y hacen carreras ilegales, e hijos de papi y mami hacen ceritos en las calles del Gran Santo Domingo, no respetan los semáforos, falta orden y el accionar de la autoridad para ponerle fin a esos problemas, Digesett impone más de un millón de multas en el primer semestre de 2025

El presidente Donald Trump definiédose como una persona con gran sentido común

Las de un millón de multas colocadas por miembros de la DIGESETT en el primer semestre de 2025

Por fin le salió el decreto que esperaba, el presidente Luis Abinader nombró al mayor general retirado del Ejército y dirigente político Zorrilla Ozuna en Desarrollo Fronterizo, es mucho lo que hay que hacer para desarrollar la zona fronterizada, afectada por la crisis en Haití

Denuncias de multas fantasma de tránsito, problema que merece atención del presidente Luis Abinader, en la administración del ex presidente Danilo Medina nunca sancionaron la colocación de multas falsas de tránsito a ciudadanos

Una reunión en Estados Unidos que abordó la crisis en Haití

Una cooperativa en crecimiento, los activos de la Cooperativa de los Maestros crecieron 6.3 %, la economía solidaria gana espacio en República Dominicana

El patrullaje en Venezula con drones y buques

Armada Dominicana sigue buscando Un pescador desaparecido en Sosúa, la Armada Domincana tratando de dar con su paradero

El despliegue militar de Estados Unidos alerta a los chavistas y otros que apoyan al presidente Maduro

La ratificación por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la condena de cinco años de prisión a Rosa Amalia Pilarte, ex diputada del PRM

Tema que hay que atender, la noticia de que desafío de la vivienda en República Dominicana es la calidad, estudios de la ONU y el BID lo revelan

La periodista e incansable trabajadora por la calidad de las crónicas de arte y la música y el talento dominicano, Marivell Contreras, es la nueva y juramentada presidente de ACROARTE para el período 2025-2027

Ni el ensanche Naco se libra del creciente cúmulo de basura

Vehículos mal parqueados en calles y aceras del Gran Santo Domingo

Personas utilizan calles para cobrar por el parqueo de vehículos

Negocios usando las aceras para sacar provecho económico

Edeeste denuncia robo de medidores eléctricos en Cancino

El impacto negativo de los aranceles en el envío de paquetes por la vía postal a Estados Unidos

El peligro de los postes del tendido eléctrico que pudieran caerse en el sector de Naco, en el Distrito Nacion

Tema comidilla en el Cibao, joven de 21 años se enteró que fue violada al ver video en redes sociales, acciones como esa dañan la imagen del país

FALPO exige intervención del Gobierno ante ola de violencia en SFM

Luis López Pérez es el nuevo director del PROMESE/CAL

Ocoeños en las calles, una Comunidad en San José de Ocoa exigiendo el reinicio de obras en play de softbol

El retorno de miles haitianos a sus casas permitido por las pandillas criminales en Haití

Hasta legisladores claman con el encendido de velas que frenen el sicariato en SFM

Avance con un descubrimiento, una hormona natural que protege del párkinson

Mientras miles de haitianos regresan a sus hogares, luego de un desplazamiento por las acciones de las pandillas, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de una donación de US$44 millones para apoyar a más de 200.000 jóvenes en Haití, los jóvenes haitianos son afectados por la crisis que vive Haití

Barcos de guerra de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela, el gobierno que encabeza Maduro aborda el tema de un submarino nuclear que enviarían a las costas venezolanas

El ex presidente Leonel Fernández, «el pueblo está irritado por los altos precios, apagones y la falta de agua»

Atendiendo sus cartones, la movilización del chavismo en diferentes comunidades venezolanas para respaldar al presidente Nicolás Maduro ante «amenazas» de Estados Unidos con su presencia militar en la zona y en el Caribe

El remozamiento del parque 30 de Mayo por la alcaldía del Distrito Nacional

En la temática internacional, el reforzamiento de la presencia militar en parte de la frontera entre Colombia y Venezuela dispuestas por el presidente Petro para reducir “al máximo” a los criminales

En Sabana de la Mar protestaron contra los apagones

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunciando a principios de semana un déficit de 6,400 aulas en la educación pública

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes hablando de una reforma que le permita al gobierno incnrementar sus ingresos

Otro conflicto con Venezuela, Guyana elige nuevo presidente con tensión fronteriza con Venezuela

La creciente preserncia de buques de Estados Unidos en el Caribe

La celebración «Día del Trabajo 2025 en EUA»

Una anunciada demanda al presidente Donald Trump por el intento de destitución de la gobernadora de la FED, Lisa Cook

Un haitiano detenido con 190 celulares en la avenida Duarte

Manifestas arrojaron piedras y objetos al vehículo del presidente de Argentina, la situación provocó la evacuación del mandatario

Dos agentes de Migración heridos en Montecristi

Nuevos bombardeos rusos a Ucrania, una guerra que no termina, el presidenteZelensky opuesto a las propuestas para crear una zona de amortiguación para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania

Las raíces del presidente Luis Abinader en Tavera y Sabana Iglesia, Leonel Fernández en Baitoa, Santiago de los Caballeros

El rechazo a los apagones y a las alzas en las factureas eléctricas en Invivienda, Santo Domingo Este

Antonio Marte anunciando que su partido participará con un candidato presidencial en los comicios de 20285

La persecución de Estados Unidos en aguas caribeñas de narcotraficantes y lavadores de dinero

La falta de aulas móviles prometidas a Moca

Generando muchas reacciones en Estados Unidos y otras naciones interesadas en el tema, la Corte de apelaciones de EEUU que declaró ilegales una gran parte de los aranceles de Trump

Dificultades en el inicio del año escolar en Higuey,de acuerdo a lo revelado por la ADP

La preocupación del ALBA por el despliegue militar de tropas en Latinoamérica

El ex presidente Danilo Medina exponiendo el disgusto y descontendo social de los dominicanos

Choque de Estados Unidos y Venezuela, la segunda etapa en Venezuela del alistamiento de milicianos ante “amenazas” de EE.UU, Maduro vestido de militar

Los 15.2 millones de botellas plásticas recolectadas en la jornada de Plasticos por Utiles Escolares

La prohibición con una ley del uso de celulares en las clases en Corea del Sur

El apoyo que solicita Manuel Jiménez, ex alcalde de Santo Domingo Este, para el gobierno del presidente Luis Abinader

Poniendo el orden, la Guardia Nacional en Washington