Primicias febrero 2026, Temas Económicos y Bancarios en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los más de 47 mil millones de dólares que infgresaron al país en 2025, el Día de San Valentín y la economía, cadenas comerciales intentando incrementar sus ventas de bocinas, aires acondicionados, televisores y electrodomesticos variados, los piropos de la Embajadora de Estados Unidos, Lead Campos, a la pujante economía del Cibao; la ofensiva de empresas mineras, el presidente Luis Abinader resaltando al país como hub logístico y digital en Dubai, la urgente necesidad de una reforma en el gasto público, los venezolanos ampliando sus negocios petroleros con el sector privado, el gobierno buscando ingresos con diferentes medidas y la ley de residuos sólidos, un impuesto al sol en la palestra, el agiotismo y la gran especulación, el lavado de activo y el financiamiento al terrorismo, los carnavales moviendo la economía en el mes de la patria, APROCIVI tratando de atraer inversiones, el reinicio de los vuelos comerciales hacia Venezuela, un acuerdo de colaboración entre el Banco de Reservas y la Dirección de Museos, la importancia de la responsabilidad social empresarial, la difícil situación económica de Paya, Baní, por la reducción en las ventas de los negocios; el presidente Luis Abinader proyectando la estabilidad económica del país y apostando a que el desarrollo y la expansión económica de Venezuela impacte positivamente en los países de América Latina, el alza en el precio del pollo, los más de 300 mil conductores que no sacaron a tiempo el marbete en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un diplomado en Minería, EdeEste enfrentando el fraude eléctrico, los logros en la Superintendencia de Bancos y en el Banco de Reservas, el precio record en el oro, la ley de residuos sólidos cuestioanda y llevada al Tribunal Constitucional, son parte de los temas económicos y bancarios en Primicias en el segundo mes de 2026.

PRESIDENTE LUIS ABINADER DESARROLLA AGENDA BILATERIAL PARA FORTALECER ECONOMIA RD

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, desarrolló una agenda bilateral enfocada en fortalecer el posicionamiento estratégico del país en comercio, economía y transformación digital, al sostener reuniones con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como con la ministra de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit).

Durante el encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el mandatario dominicano conversó sobre la utilización del hub logístico de la República Dominicana como plataforma para que Paraguay pueda exportar sus productos agrícolas hacia otros mercados.

En tanto que, durante la reunión bilateral con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, se discutió sobre el interés de ambas naciones en incrementar las relaciones económicas bilaterales.

Posteriormente, el presidente Abinader se reunió con la ministra de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MoFA) de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, y con Ali Mohamed Hamad Al Shamsi, Enviado Especial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en América Latina, encuentro en el que revisaron las inversiones que mantiene DP World (Dubai Ports) con la República Dominicana.

Asimismo, durante esta reunión se abordó la discusión de un protocolo de Gobierno a Gobierno para que los Emiratos Árabes Unidos puedan asesorar a la República Dominicana en materia de tecnología digital y avances en esa área. En las reuniones bilaterales, acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; José Rafael Abinader Corona; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco. Por parte de la República del Ecuador, la delegación estuvo integrada por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya; la secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez; el embajador de la República del Ecuador ante los Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, y la subsecretaria general de Despacho, Emilia Reece. Mientras que la delegación de la República del Paraguay estuvo conformada por el ministro de Industria y Comercio, Francisco Javier Giménez; la secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión, ministra Marianna Saldívar; el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar, y la embajadora de la República del Paraguay en los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther.

MAS TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS

La meta de RD de un crecimiento económico por encima del 4% en el 2026

La construcción de nuevas escuelas en Boca Chica

El primer año de Cementos Progreso Dominicana

Escuelas dominicanas repletas de niños haitianos financiados con fondos de contribuyentes dominicanos

Un ex administrador del Banco Agricola denunciando el deterioro en la cartera de préstamos en esa institución

La amenaza del lavado de activos

El negocio con el tráfico de haitianos indocumentados

Una planta generadora de energía que instalarían en San Pedro de Macorís para venderla a Puerto Rico

La ciberdelincuencia, un tema en RD, motiva inversiones millonarias de los bancos para enfrentarla

En el país planteando de nuevo las reservas internacionales en oro

Advertencias de retrocesos con la energía solar residencial en RD

La necesidad de renegociar el contrato del Estado con la Barrick Gold

Bancos Popular, Reservas y BHD financiando e impulsando el turismo

¿El uso de FITUR para un proyecto político presidencial?

El alza en el precio de oro pudiera ser la clave para resolver la necesidad de más ingresos para el gobierno en el 2026

Comerciantes negando la escasez de pollo y huevos

El precio del café por las nubes

El ex secretario de Finanzas, Daniel Toribio, advirtiendo que la economía dominicana enfrenta el riesgo del estancamiento económico

El dólar en la economía dominicana

Una anunciada inversión de US$ 40 millones en un hotel en Punta Cana

La confiabilidad y estabilidad en RD, resaltada en DUBAI

La insistencia de redes de narcotráfico y de ilícitos con los intentos de contrabandos para generar dinero sucio

Los 131 permisos que requieren proyectos de inversión en el país

AFILIADOS GANAN MAS DE RD$ 112, 849.9 MILLONES POR RENTABILIDAD DE SUS FONDOS DE PENSIONES EN 2025

La ADAFP informó de los resultados positivos para los afiliados, y que al cierre del 2025 el patrimonio de los fondos de pensiones de capitalización individual supera los RD$1.27 billones, con un portafolio de inversiones que se sigue diversificando hacia la economía real.

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) informó que entre enero y diciembre de 2025 los trabajadores afiliados a las AFP ganaron más de RD$112,849.9 millones producto de la rentabilidad de las inversiones de sus ahorros, lo que representa el 68.3% del crecimiento total de los fondos el pasado año.

En el 2025 el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores se incrementó en más de RD$165,346 millones, de los cuales 68.3% fue por rentabilidad, con un crecimiento neto de aportes de 31.7%. Al cierre de 2025 los fondos de pensiones de capitalización individual ascendieron a más de 1.27 billones de pesos, propiedad de más de 5 millones 293 mil afiliados.

Con la gestión de inversión de las AFP el portafolio de los fondos de pensiones continúa diversificándose hacia sectores de alto impacto económico y social, como son zona

franca, turismo y energía, entre otros.

Exigen someter a consulta nuevo reglamento sobre paneles solares sobre techos

La Coalición RD100% Renovable exigió que la Superintendencia de Electricidad, SIE, someta a consulta al nuevo reglamento sobre paneles solares sobre techos antes de que se cumpla el plazo de 90 días que estableció la resolución que presentó este reglamento, para que éste entre en vigencia.

RD100% Renovable, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositaron ayer, en la sede de la Superintendencia de Electricidad, SIE, mediante acto alguacil, la solicitud de que se realice la consulta sobre el nuevo reglamento antes del mes de mayo.

RD100% Renovable explicó que en la audiencia que se celebró el 12 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Electricidad, SIE, se comprometió a elaborar una matriz comparativa con las opiniones y sugerencias presentadas que sería socializada con todos los interesados, y a someter a consulta el texto del nuevo reglamento que se redactara a partir de esta matriz consensuada

PRIMER AÑO DE CEMENTOS PROGRESO DOMINICANO

Al cumplir su primer año de operaciones, Cementos Progreso Dominicana reafirma su posición como un actor clave en el ecosistema de la construcción del Caribe, al consolidar una oferta de valor diseñada para potenciar los grandes proyectos de infraestructura que demanda una región en plena expansión.

Desde su llegada en febrero de 2025 y tras apenas 12 meses de operaciones, la compañía ha trascendido el suministro de materiales para convertirse en un motor de progreso para la República Dominicana. En un contexto de crecimiento económico sostenido, Cementos Progreso se consolida como un aliado estratégico del sector construcción.

Visited 5 times, 5 visit(s) today