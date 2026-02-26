Primicias, febrero 2026, economía, bancos, industria y otras actividades económicas en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Los daños de los apagones a la economía dominicana, agravados con dos apagones generales en el último cuatrimestre de 2026; el crecimiento de los ocupados netos, Estados Unidos enfrentando el lavado de activos, los RD$ 3,208 millones en utilidades de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) en el año 2025, la inflación encareciendo el plato del día a los dominicanos, el presidente Donald Trump insistiendo con los aranceles, una reducción en las ventas del comercio, el alto costo de la vida,la industria manufacturera intentando crecer en el presente año, la positiva labor de Pro-Usuario, de la Superintendencia de Bancos; el impacto económico y social de la conexión del Metro de Los Alcarrizos con Santo Domingo Este, el 53 aniversario de REFIDOMSA, el encarecimiento en el precio del café, la estabilidad económica del país en el Caribe, la temática económica abordada en el programa Coloquio, el programa económico de la semana, los carnavales impactando la economía en diferentes lugares, David Collado, ministro de Turismo, promoviendo el país en eventos internacionales; grandes cadenas comerciales intentando incrementar sus ventas, República Dominicana presentando su turismo a los colombianos, la inversión de US$ 506 millones en el nuevo metro, la exportacion de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, la falta de inversión en el mantenimiento de las deterioradas calles de una parte de los sectores La Castellana y en Las Praderas, la temática económica en el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, la economía cubana y haitiana,tema que rueda y rueda, la dificil situación económica del dominicano, se destacan en la temática económica en el país y el mundo.

REFIDOMSA CELEBRA 3 ANIVERSARIO

Refidomsa celebra su 53 aniversario y reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025

Durante la eucaristía en la Catedral Primada de América, el presidente de Refidomsa destacó

avances operativos, transformación institucional y crecimiento financiero de 31% respecto a

2024.

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) conmemoró este martes

24 de febrero su 53 aniversario con una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América,

donde su presidente, Samuel Pereyra, informó que la empresa obtuvo utilidades netas por

RD$3,208 millones en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 31% respecto al

año anterior.

La actividad fue encabezada por Pereyra, acompañado de su esposa, Noelia García de Pereyra;

la vicepresidenta del Consejo de directores, Miriam Germán Brito; los miembros del Consejo y

colaboradores de la institución.

Presidente Abinader entrega la carretera Bayaguana–El Puerto, eje clave de integración regional

La carretera forma parte del corredor de 103 kilómetros que articulará Hato Mayor con Cevicos a través de El Puerto, Bayaguana y Monte Plata

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles la carretera Bayaguana–El Puerto, una obra que responde a una deuda histórica con comunidades que por décadas vieron limitado su desarrollo por la falta de una conexión vial segura y eficiente.

La nueva vía reordena la dinámica territorial uniendo provincias con rutas que antes no existían. La carretera Bayaguana – El Puerto es parte del corredor de 103 km integrado por las vías Hato Mayor- El Puerto, el Puerto-Bayaguana, de Bayaguana-Monte Plata y de Monte Plata-Cevicos, que permitirá conectar la Región Este desde Higuey y el Seibo con las provincias del Nordeste como Sanchez Ramírez, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná, sin tener que pasar por Santo Domingo

Acelera el desarrollo del Este y el Nordeste

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que esta obra optimiza los tiempos de desplazamiento, mejora la seguridad vial y fortalece el intercambio económico entre comunidades agrícolas, comerciales y turísticas de la región.

«Esta obra integra territorios, mejora el acceso a servicios esenciales y dinamiza el desarrollo económico regional. En la actualidad se le están construyendo 27 obras a la provincia, entre calles, puentes, carreteras, caminos vecinales. Estamos hablando de más de 100 kilómetros de carretera que unirán al Cibao Central con el Nordeste», afirmó Estrella.

BANCO CENTRAL INFORMA INCREMENTO INTERANUAL DE OCUPADOS NETOS

Banco Central informó que la economía dominicana registró un

aumento interanual promedio de 133,915 nuevos ocupados netos en

2025 ubicando el total de ocupados promedio en 5,139,951 personas

Los ocupados formales contribuyeron en promedio el 98.5 % (131,901) de los nuevos

ocupados netos.

De esta manera, dice el Banco Central la informalidad total promedió 54.1 % en 2025,

inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % del año 2024.

En el caso del trimestre octubre-diciembre de 2025, explica el aumento interanual de la

ocupación fue de 117,948 nuevos ocupados netos con respecto al mismo trimestre del

año anterior, de los que el 72.7 % (85,764) corresponde a trabajadores formales,

mientras que los informales representaron el 27.3 % (32,184) restante, ubicando el

nivel de informalidad en 54.2 %.

Indica que la tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados

que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral se

ubicó en 5.0 % en octubre-diciembre de 2025, para una variación de 0.2 puntos

porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior.

De igual forma, agrega, el

promedio del de la tasa de desocupación abierta en el año 2025 también fue de 5.0 %,

para una reducción de 0.1 % con respecto a 2024.

