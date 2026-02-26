Primicias, febrero 2026, economía, bancos, industria y otras actividades económicas en RD y el mundo
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Los daños de los apagones a la economía dominicana, agravados con dos apagones generales en el último cuatrimestre de 2026; el crecimiento de los ocupados netos, Estados Unidos enfrentando el lavado de activos, los RD$ 3,208 millones en utilidades de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) en el año 2025, la inflación encareciendo el plato del día a los dominicanos, el presidente Donald Trump insistiendo con los aranceles, una reducción en las ventas del comercio, el alto costo de la vida,la industria manufacturera intentando crecer en el presente año, la positiva labor de Pro-Usuario, de la Superintendencia de Bancos; el impacto económico y social de la conexión del Metro de Los Alcarrizos con Santo Domingo Este, el 53 aniversario de REFIDOMSA, el encarecimiento en el precio del café, la estabilidad económica del país en el Caribe, la temática económica abordada en el programa Coloquio, el programa económico de la semana, los carnavales impactando la economía en diferentes lugares, David Collado, ministro de Turismo, promoviendo el país en eventos internacionales; grandes cadenas comerciales intentando incrementar sus ventas, República Dominicana presentando su turismo a los colombianos, la inversión de US$ 506 millones en el nuevo metro, la exportacion de 80 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, la falta de inversión en el mantenimiento de las deterioradas calles de una parte de los sectores La Castellana y en Las Praderas, la temática económica en el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, la economía cubana y haitiana,tema que rueda y rueda, la dificil situación económica del dominicano, se destacan en la temática económica en el país y el mundo.
REFIDOMSA CELEBRA 3 ANIVERSARIO
Refidomsa celebra su 53 aniversario y reporta utilidades por RD$3,208 millones en 2025
Durante la eucaristía en la Catedral Primada de América, el presidente de Refidomsa destacó
avances operativos, transformación institucional y crecimiento financiero de 31% respecto a
2024.
La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) conmemoró este martes
24 de febrero su 53 aniversario con una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América,
donde su presidente, Samuel Pereyra, informó que la empresa obtuvo utilidades netas por
RD$3,208 millones en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 31% respecto al
año anterior.
La actividad fue encabezada por Pereyra, acompañado de su esposa, Noelia García de Pereyra;
la vicepresidenta del Consejo de directores, Miriam Germán Brito; los miembros del Consejo y
colaboradores de la institución.
aumento interanual promedio de 133,915 nuevos ocupados netos en
2025 ubicando el total de ocupados promedio en 5,139,951 personas
Los ocupados formales contribuyeron en promedio el 98.5 % (131,901) de los nuevos
ocupados netos.
inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % del año 2024.
En el caso del trimestre octubre-diciembre de 2025, explica el aumento interanual de la
ocupación fue de 117,948 nuevos ocupados netos con respecto al mismo trimestre del
año anterior, de los que el 72.7 % (85,764) corresponde a trabajadores formales,
mientras que los informales representaron el 27.3 % (32,184) restante, ubicando el
nivel de informalidad en 54.2 %.
Indica que la tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados
que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral se
ubicó en 5.0 % en octubre-diciembre de 2025, para una variación de 0.2 puntos
porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior.
promedio del de la tasa de desocupación abierta en el año 2025 también fue de 5.0 %,
para una reducción de 0.1 % con respecto a 2024.