Primicias, Economía agosto 2025, Efectos negativos de la desaceleración en la economía, inversiones en Pedernales, Nizao y Barahona, alzas en el dólar y precios productos de gran consumo, pesimismo inflacionario, pesada carga inicio año escolar, quejas por falta de circulante, crisis eléctrica, reducción ventas en comercios y mercados

PERIODICO PRIMICIAS30 de agosto de 2025
2 2 minutos de lectura

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Efectos negativos de la desaceleración en la economía en los primeros siete meses del año, la urgente necesidad de relanzar las exportaciones nacionales con el valor agregado a materias primas locales,  pesimismo inflacionario por el alza en el dólar, que se vende por encima de los RD$ 63,00 por uno; colmados vendiendo el botellón de agua a RD$ 110,00, el presupuesto complementario de RD$ 69 mil millones,  una reducción de las ventas en  comercios y mercados, quejas por la falta de circulante en las calles, la pesada carga de las familias en agosto por la compra de uniformes, meriendas y útiles escolares por el inicio del año escolar; el daño de la crisis eléctrica en julio y agosto, la caída en la venta de productos alimenticios,  la reducción de las personas que acuden a los mercados y colmados, disminución en la venta de carnes, alzas de precios en diferentes  productos  de la canasta familiar, incremento en el precio del bacalao, facturas eléctricas de las distribuidoras  abusivas,  son temas económicos  que despiden el mes de agosto y reciben a septiembre de 2025 en República Dominicana.

Otros temas de importancia son:

Diferentes reacciones sobre el anuncio de construcción del monorriel del Gran Santo Domingo

El inicio de la reconstrucción del paseo marítimo de Playa Nizao, Peravia, obra del Ministerio de Turismo.

La reforma a la ley de seguridad social

El bajo crecimiento de las exportaciones de  zonas francas en el período enero-julio 2025

Elogios de los constructores a la nueva ley de alquileres de viviendas en RD

La sustracción de pertenencias de  extranjeros  en Las Terrenas, motiva un operativo  policial

La sanción a cinco comercios chinos

La falta de agua potable y de energía eléctrica en Capotillo, como otros sectores del  Distrito Nacional

Repudio al robo de medidores eléctricos

La instalación de vigas metálicas en las avenidas Prolongación 27 de Febrero  e IsabelAguiar

Los anunciados 21 cruceros que llegarán en septiembre a Puerto Plata

La importancia del alza en el precio del oro para el incremento de las recaudaciones fiscales

El crecimiento de 2.4 por ciento en la economía dominicana en los primeros siete  meses de 2025

Atracos en Prados  del Cachón, como en Cachón de la Rubia y otros puntos de Santo Domingo Este

Este fin de semana el presidente Luis Abiander encabeza la inauguracion  de obras en Pedernales y Barahona, entre las que se destacan inversiones en energía electrica, produccion agroecuaria  y otros renglones como la educación y la salud.

Las nuevas monedas de 10 pesos emitidas por el Banco Central

La nueva posición de Juan Mustafá en el Banco de Reservas

Además, la entrega de la planta de tratamiento  de aguas residuales de Cabo Rojo, Pedernales, como la ampliación de la subestación Juancho-Los Cocos y la instalación de transformadores y la colocación de redes para dar el salto importante  para la interconexión de Pedernales  con la red electrica nacional.

También la apertura  del recinto de una universidad en Barahona y la entrega de una escuedla básica  en Enriquillo, como un politécnico en La Ciénaga.

En ese viaje al Suroeste el mandario promueve la inclusión socioeconómica de jovenes pertenecientes a hogares en condición de vulnerabilidad

Las enfermeras reclamando un reajuste salarial

