Primicias diciembre de 2025, actualidad nacional y mundial en 168 horas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La Junta Central Electoral (JCE) intimando al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por

precampaña política anticipada, el decomiso y destrucción de armas ilegales, la lucha de

moradores de la comunidad de La Cuaba contra un relleno sanitario, el presidente Luis Abinader

rechazando que el gobierno tenga intenciones de someter una reforma fiscal en el 2026, el

almuerzo del presidente Abinader con los obispos dominicanos, el enfrentamiento de la Junta

Central Electoral (JCE) y la Fuerza del Pueblo por una marcha política, la salida de Mónica Infante

de AERODOM, un empate en las elecciones en Honduras, los Leones del Escogido con un nuevo

dirigente, la polémica decisión de ceder el uso de dos aeropuertos dominicanos a Estados Unidos

hasta abril de 2026, los subsidios, pago de intereses de la deuda pública, ayudas sociales y

pensiones, una pesada carga para las finanzas públicas, la inauguración de Villa Navidad, Tony

Peña Guaba defendiendo la memoria de su padre, doctor José Francisco Peña Gómez, reclamos

para que lleven a la justicia el escándalo de SENASA, las 45 nuevas auditorías que realizará la

Cámara de Cuentas la Asociación de Comerciantes e Industriales del Cibao (ACIS) favoreciendo un

pacto fiscal integrado, moderno y responsable que expanda la base tributaria, la condena de 30

años a una joven que le quitó la vida a otra, un paro de actividades en comunidades del Cibao, el

bombazo de la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo por la marcha del domingo pasado

campaña proselitista, los ataques contra carteles del narcotráfico dentro de Venezuela que

iniciará pronto Estados Unidos, una estafa con falsos proyectos inmobiliarios en La Romana y La

Altagracia, la Asociación de Ferreteros sugiriendo al Congreso Nacional un seguro de desempleo

para sustituir la cesantía, porque es un obstáculo a los profesionales recién graduados y para

ampliar el mercado laboral formal, el Hotel Mercedes, ahora un centro cultural Banreservas en

Santiago de los Caballeros, la crisis de vuelos en Venezuela, la revelación de la embajadora de

Estados Unidos, Leah Campos, de que la administración del ex presidente Joe Biden , era

partidario de que el gobierno abriera su frontera con Haití, el cierre de tres tiendas chinas en

Santiago de los Caballeros, la nueva composición en el liderazgo de la iglesia católica dominicana

con una fuerte presencia en los medios de comunicación del Arzobispo de Santo Domingo Morel

Diplán y el obispo Jesús Castro Marte, de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Higuey,

son temas claves en 168 horas en Primicias en el país y el mundo.

OTROS TEMAS

La liberación en Estados Unidos del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,

indultado por el presidente Donald Trump

Un ex oficial de la FARD solicitado en extradición por Estados Unidos por alegadamente estar

vinculado a una red de narcotráfico

La Fuerza del Pueblo desafiando la Junta Central Electoral (JCE)

El rapto y muerte de una persona en San Cristóbal, la Policía ofreció detalles sobre los

supuestos implicados en el hecho

El presidente Trump en contacto muy activo con los presidentes Lula de Brasil y Maduro, de

Venezuela, hace poco

Algunos tanques de almacenamiento de agua pichados, necesitan mantenimiento urgente

ECONOMIA, TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS

Entre los temas económicos y bancarios se destacan:

La continuación del apoyo norteamericano en materia de asistencia y cooperación económica y

social

Migrantes deportados hacia Venezuela en un momento de enfrenetamientos entre ese país y

Estados Unidos

La revelación de un choque de intereses entre una empresa cervecera y una cadena comercial

La venta del dólar en RD$ a RD$ 63.85 el martes 2 de diciembre de 2025

La insistencia de sectores en que indexen la inflación al salario

Un economista considerando que la JCE intimida

Las auditorias que hará la Cámara de Cuentas a la gestión del Partido Revolucionario Moderno

El impacto económico del cierre del espacio aéreo de Venezuela

El doctor Leonel Fernandez endureciendo sus críticas al gobierno por el alto costo de la vida, alzas

en las facturas eléctricas, escasez de dinero en las calles, incremento en el tipo de cambio y otros

problemas

La Feria de Vinos de Carrefour

Los altos precios de los productos que venden en los estadios

La expansión de Helados Bon en Estados Unidos

Daniel Toribio escribiendo sobre “El espejo retrovisor del FMI”

El Informe de Coyuntura Fiscal del Ministerio de Hacienda que revela detalles claves sobre los

ingresos del gobierno al cierre del tercer trimestre del año, ascendiendo a RD$ 925, 648 millones,

con un crecimiento interanual de 1.5 por ciento comparado con igual período de 2024

Temístocles Montás abordando el retorno geopolítico del Caribe

La nueva tarjeta presentada por el Banco Vimenca

Una alerta sobre el arrendamiento de la Isla Cabra, en Montecristi

La celebración de Expo Feria Popular

AGROEMPRESA DEL AÑO 2025 OTORGADO A CAEI

Agroempresa del Año 2025” otorgado a CAEI

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este martes el acto en el que el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) fue reconocido como “Agroempresa del Año 2025”, distinción otorgada por el Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

La vicemandataria destacó la historia del consorcio y su aporte sostenido a la economía y a las comunidades donde opera. Afirmó que CAEI ha sido un referente en la generación de empleos dignos y en la ejecución de programas sociales que fortalecen a las familias y dinamizan los territorios.

“Desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader reafirmamos nuestra determinación de continuar apoyando al campo y a la industria nacional, para que prosperen, exporten más y sigan siendo motivo de orgullo para la República Dominicana”, expresó Peña.

Este reconocimiento es el máximo galardón que entrega la JAD a uno de sus socios, destacando los aportes que CAEI ha realizado durante 143 años de labor, impulsando innovación, sostenibilidad y buenas prácticas dentro de la industria azucarera.

Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, expresó que el premio reconoce el trabajo de empresas y productores que contribuyen al desarrollo agropecuario en todo el país.

Señaló que se busca resaltar el aporte de quienes modernizan la producción, fortalecen la sostenibilidad y amplían la competitividad internacional. En ese mismo sentido, Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, aseguró que CAEI “representa una institución moderna y profundamente responsable, cuya visión combina producción eficiente, manejo sostenible, energía limpia, investigación y desarrollo comunitario”.

La empresa es pionera en el uso de herramientas de agricultura moderna, integrando sensores terrestres, imágenes satelitales, automatización, modelos predictivos y manejo avanzado de datos para fortalecer la productividad.

Su impacto social, económico y ambiental se concentra principalmente en la provincia San Pedro de Macorís, donde la empresa desarrolla iniciativas de formación laboral, jornadas de educación ambiental, proyectos de limpieza de costas y acciones de protección de la biodiversidad. CAEI también forma parte de la Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, que impulsa proyectos de saneamiento y reforestación.

La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó en el Salón Anacaona del Renaissance Jaragua Hotel & Casino, con la participación de líderes del sector agropecuario, representantes de organismos internacionales y funcionarios del Gobierno.

