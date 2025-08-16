Primicias Agosto 2025, Temas Económicos y Bancarios: crisis energética, visita de Abinader a Punta Catalina, logros BR y SB, daños a sectores productivos por tornados, ¿intentos de nueva reforma fiscal?, EEUU apretando a RD, dólar por encima RD$ 62 por uno, economía ralentizada, huracanes y economía

Por Alex Jiménez

Diorector de Primicias

Grandes logros en el Banco de Reservas y la Superintendencia de Bancos, el daño de la crisis haitiana a la economóa dominicana, la libra de pollo a cien pesos, ahorros millonarios con la reducción de partos de haitianas en los hospitales, el auge de la muy importante energía solar, la visita del presidente Luis Abinader a Punta Catalina coincidiendo con una situación muy dificil en el suministro de energía eléctrica, la reparación de una caldera en Punta Catalina, ¿nuevos intentos para una reforma fiscal?, apagones provocando protestas en todo el país,la paciencia que solicitó Celso Marranzini por los apagones, el presidente Luis Abinader atento a lo que viven los dominicanos, Estados Unidos apretando a la República Dominicana con diferentes medidas, el alza en el dólar, el gobierno con el rancho ardiendo por los apagones, impacto negativo del escenario internacional en la economía dominicana, los 27 mil millones de dólares tomados en préstamos desde septiembre 2000-2025, ralentización de la economía y la falta de agua potable, reducidas ventas en el comercio, impacto del arancel del diez por ciento a las exportaciones dominicanas, la necesidad de una nueva restauración de la República en el país, el déficit en la generación de energía provocando apagones, pérdidas millonarias en el comercio y en los hogares por los apagones, la pela de apagones coincidiendo con los cinco años a que arriba el gobierno que encabeza el presidente Abinader, una nueva legislatura iniciada en el Congreso Nacional con una carpeta de iniciativas, entre estas el Código Laboral y una nueva Ley de Residuos Solidos, un sistema eléctrico calificado como crítico por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una ofensiva rusa en Ucrania, el huracán Erin categoría 5 en el Atlántico, los incendios enel Noroeste y Oeste de España, bomberos de Costa Rica enviados a Canadá por los incendios, las actividades oficiales por el Día de la Restauración de la República, una ofensiva contra el microtráfico en Baní, e los apagones y la escasez de agua en San José de Ocoa; el rompimiento de medidores eléctricos en Miches, los cinco años de luces y sombras de gestión gubernamentel encabezada por el presidente Luis Abinader, las aceras y espacios públicos convertidos ilegalmente en parqueos de vehículos, las protestas en Ocoa, Puerto Plata, Bonao, Espaillat y otras comunidades por los apagones, la cumbre de Putin y Trump, promesas de mejoría en el sistema eléctrico, el gobierno de México respondiendo pronunciamientos del presidente Trump, los presidentes Putin y Trump sin acuerdos por la guerra Ucrania-Rusia, son temas que despiden una semana económica e inician otra en República Dominicana y el mundo.

Gobierno informa destina RD$107.8 millones para subsidiar GLP y gasoil; precios de combustibles esenciales se mantienen sin variación

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 16 al 22 de agosto de 2025, los precios de los combustibles permaneceránsin variación como resultado del subsidio destinado al gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil, ascendente a RD$107.8 millones.

En ese sentido, serán subsidiados el GLP en RD$6.75 por galón; el gasoil Regular en RD$7.52, y el gasoil Óptimo en RD$6.42.

Pérez Fermín reiteró que el MICM continuará monitoreando diariamente el comportamiento del mercado internacional y aplicando las medidas necesarias para mantener la estabilidad, garantizando así un suministro confiable y asequible para todos los dominicanos.

Precios de los combustibles

Para la semana del 16 al 22 de agosto de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$186.33 por galón; baja RD$1.25.

Kerosene, RD$217.10 por galón; baja RD$1.40.

Fueloil #6, RD$152.56 por galón; baja RD$6.44.

Fueloil 1%S, RD$165.49 por galón; baja RD$5.07.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.67, de las publicaciones diarias del Banco Central.

OTROS TEMAS:

El impacto de las tormentas y huracanes en la economía caribeña

Estados Unidos endureciendo el combate a los carteles del narcotráfico con 4 mil agentes, aviones, barcos, lanzamisiles e inteligencia en Latinoamérica y el Caribe

Una fuerte amenaza de Estados Unidos a los carteles del narcotráfico y a los lavadores de dinero en América Latina y el Caribe

Muy pocos funcionarios resaltando los logros de gestión de Abinader

Diferentes actividades con motivo del 162 aniversario de la Restauración de la República

Perservación de las Cuevas del Pomier, cambios en una comisión

El crecimientro de las remesas enviadas al país

Críticas más enérgicas de los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández al gobierno

La incautación de bienes a condenados por el caso Antipulpo

El impacto de las alzas en el oro, cacao y café en el mercado internacional

Alerta por la ruta del huracán Erin por el noreste de Punta Cana, Samaná y Puerto Plata, zonas turísticas

Por tormentas y huracanes, tradicionales inundaciones, lluvias, ráfagas de viento

Funcionarios resaltando los logros de sus instituciones en la administración del presidente Abinader

Las críticas de la oposición al gobierno por la situación

El alcande de la ley 82-25 sobre la titulación de propiedades

El bombazo del presidente Lula de que el presidente Trump habla mentiras

Los héroes de la Restauración de la República en el período 1863-1865 consolidaron la independencia nacional

La falta de aulas impactando el inicio del año escolar

Medidas de prevención adoptadas en San Francisco de Macorís por el huracán Erin

El presidente Abinader resaltando que está en trabajo, no en política

Los apagones desesperando a los moradores de las catorce provincias del Cibao, Ocoa y sectores del Gran Santo Domingo

Protestas por la falta de agua potable en diferentes comunidades

Rusia insistiendo en quedarse con parte del terrritorio de Ucrania para ponerle fin a la guerra, Ucrania lo rechaza

Erin, un peligroso huracán categoría cinco en el Atlántico

La detención de 56 haitianos indocumentados en Santa María, Montecristi, persiste el intento de negocios con el tráfico de haitianos

La posposición del acto de celebración de los cinco años de Abinader dirigiendo el país

Denuncias contundentes sobre la destrucción del Cinturón Verde de Santo Domingo por proyectos habitacionales

ECONOMIA

Los logros en la gestión de Samuel Pereyra en el Banco de Reservas

Por las amenazas de comercios chinos a los de RD

Las rutas lacteas, casabe y de la miel en Dajabón

el escenario económico mundial y la inversión extranjera directa en RD

El incremento en las recaudaciones de la DGII

Los padres de niños tomando préstamos por el inicio del año escolar

Los daños de tornados a sectores productivos y a postes del tendido eléctrico

El grito, alarma en el comercio por los apagones y las reducidas ventas

La dificil situación financiera y presupuestaria de la nación

El dolar a RD$ 62.15

La reforma en la seguridad social en la nueva legislatura del Congreso Nacional

¿Una nueva reforma fiscal en carpeta del gobierno’

¿ Expectastivas en el Congreso Nacional ?, encuentros del ministro Magín Díaz con empresarios grandes, pequeños, medianos y micros

La incidencia tradicional de los apagones en la quiebra de negocios en el país

La importancia de preservar a Punta Catalina para la estabilidad energética y productiva de la nación

El CODIA proponiendo los sorteos en las obras de aceras y contenes por RD$ 4 mil millones

La formación de capital humano para los sectores productivos

Los 69, 482 vehículos importados en el primer semestre de 2025

Las pérdidas millonarias en el país por los apagones

Una persona sometida por un fraude eléctrico

Los intentos de invertir RD$ 6 mil millones en una nueva cédula de identidad personal y electoral

La coerción por el caso Discovery

El choque económico de China y Canadá por el acero

Otro atraco en La Altagracia, cuidemos una zona productiva

Inundaciones tradicionales por huracanes en Puerto Rico y RD

La muy activa avenida de Circunvalación de Baní

27 mil millones de dólares tomados prestados desde septiembre 2020 a la fecha enla gestión de Abinader

La visita del presidente Abinader a Punta Catalina

El año escolar y la rehabilitación de escuelas

El costo de los útiles escolares

El desarrollo tecnológico afectando el mercado automotriz

Bancos respaldando el remozamiento de parques en el Distrito Nacional

Los nuevos precios de los combustibles

La inversión en la remodelación de la Base de Las Calderas, en Baní

MAS NOTICIAS

Arreciando la oposición al gobierno, PLD considera crítico el sistema eléctrico de la Rep. Dominicana

El país presionando mejoren el suministro de energía eléctrica, planta de Punta Catalina sin fecha prevista para su reingreso al sistema

Aspirante presidencial, el ex senador Charlie Mariotti: «Abinader nos dejará el país sin metro e iluminado con velas»

Tema complicado que daña la imagen del gobierno, los apagones calientan las redes y las calles con protestas de ciudadanos de todo el país

Por el huracan Erin categoria 5, el PRM pospone para el 22 de agosto celebración cinco años de Abinader por paso Huracán Erin

Fundación Justicia y Transparencia somete ante la Procuraduría al jefe de Bienestar Estudiantil

Lo último, roban ataúd en funeraria de Azua

Promesa, gobierno dice servicio eléctrico mejorará desde este domingo 17 de agosto 2025

Pueblo muy trabajador, en Ocoa protestan por apagones y escasez de agua

Abinader modifica integración de Comisión las Cuevas del Pomier y nombra a Samir Rizek presidente Paz a su alma, fallece en San Cristóbal el músico, compositor y profesor Luis Elpidio Pérez Escanio

¿Le responderá el gobierno?, OMSA y Metro “van hacia un retroceso que agravará el tránsito”, advierte Ignacio Ditrén

Paso de avance, gobierno pone en operación helipuerto en ciudad sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo

Más protestas, en Miches protestan por falta de agua y apagones interminables, rompen medidores

Grave, muy grave en perjuicio de la ciudadanía, aceras y espacios públicos del Gran Santo Domingo se ven invadidos por vehículos mal estacionados

Una mezcla de problemas, Frente de Lucha Unidad y Progreso llama a toda la población a movilizarse contra los apagones prolongados y el alto costo de la energía eléctrica, denunciando que la situación se ha vuelto insostenible para las familias y los pequeños negocios

Activa, Ciudad Juan Bosch pone en marcha plan piloto para un nuevo modelo de recogida de basura

Tambien en la ciudad del frente del Sur de la Florida, proliferan las protestas en Puerto Plata por largas tandas de apagones

Necesario, AL y el Caribe necesitan 7.700 MM de dólares para reemplazar leña por energías limpias