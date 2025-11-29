Primicias, 32 años, Temas Económicos y Bancarios en final de 2025

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El crecimiento del medio circulante por la navidad, el dinamismo del comercio, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. considerando que la inteligencia artificial protegería a los usuarios para seguir creando un sistema financiero más seguro y confiable; el mantenimiento de la tasa de politica monetaria en 5.25% anual, la producción de uvas en diferentes comunidades, el movimiento económico por el Viernes Negro, chinos defendiendo sus negocios y anunciando que avanzan las gestiones para la reapertura de tiendas, los crecientes intentos de introducir toneladas de drogas al país y de lavar dinero sucio, el daño de la narcopolítica al prestigio de la nación, un operativo policial por el viernes negro y la navidad, el presidente Luis Abinader en contacto con los ciudadanos y con una apretada agenda en el período navideño, merengues, aguinaldos, villancicos, jengibradas, encuentros de fin de año en empresas y otras organizaciones e identidad nacional patrocinadas por el gobierno y el sector privado, el negocio de las drogas y el decomiso de más 1.5 toneladas de cocaína en las costas de Baní, con la detención de dos dominicanos y un colombiano; el almuerzo del presidente Luis Abinader con representantes de sectores productivos, la creciente información privilegiada que acumula Estados Unidos sobre el vínculo de narcos con estructuras de poder y el lavado de activos en el país, lavado de dinero y la narcopolítica, el presidente Trump enfrentando a las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Estados Unidos reconociendo al país como un gran aliado y resaltando el liderazgo del presidente Luis Abinader, la marcha de la Fuerza del Pueblo contra los apagones, costo de la vida y otros problemas, los sorteos navideños, un torneo de beísbol 2025-2026 de la LIDOM muy encendido y dinamizador dee la economía, la oposición endureciendo sus ataques al perremeísmo por el tema del narcotráfico y lavado de activos, la sorpresa y comidilla de final de año el sonado caso de Estados Unidos enfrentando el narcotráfico desde aeropuertos dominicanos, lo que es permitido por el gobierno dominicano hasta abril de 2026; los perremeístas recordando el accionar del narcotráfico y lavado de dinero en los gobiernos del peledeísmo, China interesado en Taiwan, la rendición de cuentas del senador de Santiago, doctor Daniel Rivera; la insistencia de Rusia en terrenos de Ucrania y respondiendo permanentemente al presidente Donald Trump, la propuesta de incluir a los partidos políticos como sujetos obligados en la ley de lavado de activos, las crecientes extradiciones de políticos dominicanos por narcotráfico y lavado de activos, Estados Unidos insistiendo que en que combate las narcolanchas en el Caribe y el Pácífico, los cuestionados acuerdos con acusados de desfalcos en instituciones del Estado, porque estimularían robar mucho y devolver migajas, son Temas Económicos y Bancarios de la despedida del mes de noviembre y recibimiento de diciembre, el último de 2025 en República Dominicana y el mundo.

ALMUERZO DELE PRESIDENTE LUIS ABINADER CON LOS OBISPOS DOMINICANOS

ECONOMIA

El dinamismo económico que genera el torneo de la LIDOM en La Romana, San Pedro de Macoris, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros

La celebración de la navidad adelantada en Venezuela

Preservas con mayor seguridad las calles y negocios de RD en el final de año por el creciente cantidad de dinero que circula

La inauguración del Centro Cultural Banreservas en Santiago

El presidente Trump hablando del cierre del espacio aéreo de Venezuela

La entrega de tarjetas de la Brisita Navideña a pesonas en Santiago de los Caballeros

Encuentros del presidente Luis Abiander con comeciantes e industriales

La venta de emisoras en RD

EL PLD diciendo que el gasto del gobierno del PRM impide una reforma fiscal sostenible

Consumidores buscando ofertas en negocios en el final de 2025

La creciente demanda de cochinillos, ponches, vino moscatel, moro, yuca, guineos, yautia, papa, zanahoria, carnes de res, cerdo, pollo, pavo, sazones, arroz, verduras, cajas china, cerdo a la puya y horneados, pollo asado, cepa de apio, castaña de masa,

La entrega de un acusado de herir un prestamista en Los Alcarrizos

Los tapones provocados por el Viernes Negro

El gobierno concentrado en la entrega de la regalía pascual y de bonos navideños que favorecerán 2.6 millones de personas

La movilidad de asadores de cerdos del Cibao al Este y su impacto en la economía de provincias

La presencia y apresamiento de indocumentados haitianos en las productivas comunidades de Esperanza, Pueblo Nuevo, Amina y otras de la provincia Valverde

Productores mocanos denunciando el abandono del campo

La supervisión de Pro-Consumidor a los negocios por el Viernes Negro y las ventas en el final de año

El Ejército de RD combatiendo el muy lucrativo negocio de tráfico de indocumentados y el contrabando ilícito de mercancías

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analizando la resiliencia de la economía dominicana

Las subastas competitividas de notas del Banco Central, subastando decenas de millones de pesos

Las reformas fiscal y eléctrica que sugiere el FMI al gobierno dominicano

El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, advirtiendo que hasta que no se regule el financiamiento en los procesos electorales no parará la narcopolítica

La celebración en Santiago de Expo Codia 2025, con el lema de «Construyendo con Innovación y Tecnología»

Los más de 34 mil millones pesos en regalía pascual que paga el gobierno en diciembre 2025

El inicio del período electoral de ASOCIVU

La calidad del gasto público y los incentivos que otorga el Estado abordados por el FMI

Una marcha y protestas callejeras para que destituyan al administrador del proyecto La Cruz de Manzanillo,, ingeniero Julio César Estévez, y para que repongan trabajadores cancelados

El dinamismo económico por el viernes negro y el final de año

Presidente Abinader celebra llegada histórica de dos cruceros con 4,679 pasajeros a Pedernales

El presidente Luis Abinader destacó un hecho sin precedentes para el turismo dominicano, al informar sobre la llegada simultánea de dos cruceros al puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, a las 9:20 de la mañana, con un total de 4,679 pasajeros para recorrer la oferta cultural, histórica y comunitaria de la provincia. A través de su cuenta en X, el mandatario celebró el acontecimiento como “un día histórico para Pedernales”, al dar la bienvenida a los cruceros Aida Sol y Brilliance of the Seas, los primeros en coincidir de manera conjunta desde la apertura de la terminal turística. «¡Hoy 28 de noviembre de 2025, Pedernales hace historia!. Por primera vez dos cruceros juntos con 4,679 pasajeros que inician una jornada recorriendo nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestra identidad. ¡Bienvenidos a Pedernales Aida Sol y Brilliance of the Seas!», posteó el presidente Abinader en la referida red social. El jefe de Estado resaltó que este hito confirma el avance del desarrollo turístico de la región sur y el impacto positivo del proyecto Cabo Rojo, que continúa posicionando a Pedernales como un nuevo polo de crecimiento y oportunidades para sus habitantes.

