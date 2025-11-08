Primicias, 32 años de existencia, Temas Económicos y Bancarios, Banreservas, SB, BHD, Popular y BC con las pilas encendidas, reforma laboral e Indexación de inflación a salario en la palestra

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El Banco BHD alcanzando una certificación mundial por seguridad e infraestructura y la acreditación Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, lo que ratifica la evolución operativa positiva de este banco y su adecuado proceso de transformación digital, el Banco Popular Dominicano mostrando sus capacidades de ciberseguridad a superintendencias de Centroamérica, Las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria alcanzando los RD$68 mil millones, generando condiciones financieras favorecedoras al dinamismo de los sectores económicos, el P rograma de becas Excelencia Popular recibiendo oro en Premios AMEC por métricas de comunicación, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA) instando a mantener el diálogo sobre la reforma al código laboral, el Oro en premios innovadores de las Américas por inclusión financiera recibido por el Banco de Reservas, la preocupación de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) por la posible falta de apertura al diálogo sobre cesantía en la reforma del Código Laboral, son Temas Económicos de la Semana en Primicias noviembre 2025.

2025, AÑO SUPER ACTIVO EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

El 2025 ha sido un año súper activo para la Superintendencia de Bancos, resaltando:

Evolución y compromiso con la salud del sistema financiero y la protección de los usuarios

Las categorías en el Ranking de Digitalización en el sistema financiero

La promoción de la educación financiera en la Feria Internacional del Libro

La promoción de las finanzas abiertas para aumentar la inclusión y la innovación

Las directrices para la creación de la Cuenta Básica de Ahorro Mipymes

El lanzamiento de la campaña para prevenir fraudes digitales

La devolución de RD$ 101 millones a usuarios y a usuarias financieros entre enero y junio de 2025

La presentación de mecanismo de verificación de documentos bancarios

Las certificaciones ISO de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio que recibió

La muy importante presencia y exposición del Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, en la Semana Dominicana en España

La revelacion de que las captaciones de la banca superan los RD$ 3 billones

Los lineamientos que emitió la Superitendencia de Bancos para proteger a los usuarios ante fallos en sistemas tecnológicos de entidades de intermediación financiera y que resulten en perjuicio de los clientes

Informe de la Superintendencia de Bancos que revela fortalecimiento de la gestión integral de

riesgos en entidades de intermediación financiera

OTROS TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS SON:

La indexación salarial enfrentando al gobierno y oposición

El pago de RD$ 228, 633 millones por los intereses de la deuda pública en los primeros diez meses de 2025

Los RD$ 13 mil millones disponibles para una mayor expansión del crédito al sector privado y para motivar una reducción en la tasa de interés activa

El dolar a RD$ 64.50

La caída en la oferta de viviendas en un 11.6% en dos años

El desmanelamiento de una red dedicaba a la falsificación de medicamentos

El bajo gasto de capital del gobierno

Daños de tornados al sector agropecuario y economía de comunidades

El robo de identidad para fraudes

La paralización de la industria de la construcción

La alianza de España y RD para combatir el turismo de tráfico infantil

La desaceleración de la economía

La violación al Código Tributario desde 2017 con la no indexacion de la inflación al salario

BANRESERVAS RECIBE ORO EN PREMIOS INNOVADORES DE LAS AMERICAS POR INCLUSION FINANCIERA

El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Oro en

la categoría de Inclusión Financiera por su iniciativa “Transformación del

ecosistema de remesas”, galardón otorgado por los Premios Innovadores de

las Américas, organizados por Fintech Américas.

Este reconocimiento obedece a la modernización de los canales de envío y

recepción de remesas adoptados por Banreservas, lo que ha garantizado un

sistema más eficiente y seguro para los usuarios.

El galardón destaca el compromiso del Banco con la innovación y la inclusión

económica, mediante soluciones que facilitan el acceso de más dominicanos

a servicios financieros formales.

El 94% de las remesas que recibe Banreservas se acreditan directamente en

cuentas de ahorro o tarjetas de débito, lo que ha fortalecido la bancarización

y el desarrollo financiero de miles de familias.

ADOCALZA LLAMA A MANTENER DIALOGO SOBRE REFORMA AL CODIGO LABORAL

La Asociación Dominicana de fabricantes de Calzado (ADOCALZA) expresó su preocupación ante las declaraciones de algunos diputados que se oponen a cualquier modificación al Código Laboral, mientras el tema aún se encuentra en discusión en la comisión correspondiente del Congreso Nacional.

ADOCALZA considera que cerrar el debate antes de escucharse todas las voces representa un riesgo para la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector calzado, que generan miles de empleos directos e indirectos en todo el país. La industria y el comercio del calzado necesitan un marco legal moderno que promueva la formalización, la competitividad y la estabilidad laboral.

La asociación reafirma su compromiso con una reforma laboral equilibrada y consensuada, que proteja los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, garantice la viabilidad y crecimiento de las empresas del sector.

ADOCALZA hace un llamado a los legisladores a mantener una actitud abierta, participativa y responsable, asegurando que el proceso de reforma contemple las necesidades del comercio y la producción nacional, y contribuya al desarrollo económico inclusivo.

BHD RECIBE CERTIFICACION MUNDIAL POR SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA

El Banco BHD obtuvo la certificación mundial Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, otorgada específicamente a su centro de datos por cumplir con los requerimientos de diseño necesarios y una infraestructura que puede manejar tareas esenciales sin interrupciones, incluso durante mantenimientos o fallas inesperadas. La certificación fue otorgada a BHD tras una rigurosa evaluación por parte de expertos del instituto, siendo este banco uno de los primeros del país en obtenerla.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, aseguró que “esta acreditación representa un paso importante en nuestra estrategia de transformación digital y un firme compromiso con la excelencia operativa, ya que certifica que nuestro centro de datos cumple con los requerimientos de diseño y que fue construido de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para asegurar una operación ininterrumpida ante diversas circunstancias”.

Esta es la segunda ocasión en la que el Banco BHD recibe un aval mundial que ratifica la seguridad de la infraestructura de su centro de datos. En 2023, la entidad obtuvo la certificación Tier III de Design Documents. Esta fue la primera certificación de este tipo que una entidad financiera recibe en República Dominicana y en la región del Caribe.

Popular muestra capacidades de ciberseguridad a superintendencias de Centroamérica

El Banco Popular Dominicano recibió la visita de una delegación del Comité de Ciberresiliencia del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), interesados en conocer de primera mano las capacidades, herramientas, protocolos y estructuras del Centro de Operaciones de Seguridad (Security Operations Center – SOC) y del Centro de Operaciones Tecnológicas (Network Operations Center – NOC) de la organización financiera.

Durante esta visita técnica, que se produjo en el marco de la XV Reunión Ordinaria de dicho comité, celebrada en Santo Domingo, se puso énfasis en las prácticas de monitoreo de amenazas, gestión de riesgos tecnológicos y modelos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, que el Banco Popular implementa para la protección de sus clientes.

La visita fue coordinada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y la conformó una delegación de una veintena de supervisores financieros y responsables de ciberseguridad de las superintendencias de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana.

Los delegados del CCSBSO coincidieron en que el Popular se posiciona como un referente en la región en términos de ciberresiliencia e infraestructura tecnológica bancaria.

ANEIH expresa preocupación por posible falta de apertura al diálogo sobre cesantía en la reforma del Código Laboral La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) insistió en la importancia de que la modificación relativa a la cesantía en el Código de Trabajo vuelva a discutirse en la Cámara de Diputados, escuchando tanto las propuestas del sector empresarial como las de los legisladores, con el fin de alcanzar un consenso que beneficie al país. El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, consideró que sería grave negar la posibilidad de diálogo en torno a un tema de tanta relevancia, pues ello violaría el principio de libertad y concertación que debe regir en los procesos legislativos. El dirigente empresarial abogó por una conversación abierta sobre el Código Laboral, específicamente la cesantía, que tiene ya 23 años sin modificarse. “Durante este tiempo hemos comprobado que hay aspectos que deben ser revisados para que la norma tenga un efecto positivo en la creación de empleos formales y en la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas”, agregó

P rograma de becas Excelencia Popular recibe oro en Premios AMEC por métricas de comunicación El Banco Popular Dominicano fue reconocido por tercera ocasión por la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación (AMEC), al recibir el premio oro en América Latina en la categoría de mejor planificación, investigación y evaluación de la estrategia comunicacional diseñada para su campaña institucional del programa de becas Excelencia Popular 2025. AMEC, la organización profesional más importante del mundo en inteligencia de medios y evaluación de los resultados de comunicación institucional, destacó la postulación del Banco Popular como ejemplo de “cómo la planificación y evaluación pueden generar resultados reales y medibles en campañas institucionales de alto impacto”. .

