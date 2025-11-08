Primicias, 32 años de existencia, Temas Económicos y Bancarios, Banreservas, SB, BHD, Popular y BC con las pilas encendidas, reforma laboral e Indexación de inflación a salario en la palestra
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El Banco BHD alcanzando una certificación mundial por seguridad e infraestructura y la acreditación Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, lo que ratifica la evolución operativa positiva de este banco y su adecuado proceso de transformación digital, el Banco Popular Dominicano mostrando sus capacidades de ciberseguridad a superintendencias de Centroamérica, Las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria alcanzando los RD$68 mil millones, generando condiciones financieras favorecedoras al dinamismo de los sectores económicos, el Programa de becas Excelencia Popular recibiendo oro en Premios AMEC por métricas de comunicación, la Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA) instando a mantener el diálogo sobre la reforma al código laboral, el Oro en premios innovadores de las Américas por inclusión financiera recibido por el Banco de Reservas, la preocupación de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) por la posible falta de apertura al diálogo sobre cesantía en la reforma del Código Laboral, son Temas Económicos de la Semana en Primicias noviembre 2025.
2025, AÑO SUPER ACTIVO EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
El 2025 ha sido un año súper activo para la Superintendencia de Bancos, resaltando:
Evolución y compromiso con la salud del sistema financiero y la protección de los usuarios
Las categorías en el Ranking de Digitalización en el sistema financiero
La promoción de la educación financiera en la Feria Internacional del Libro
La promoción de las finanzas abiertas para aumentar la inclusión y la innovación
Las directrices para la creación de la Cuenta Básica de Ahorro Mipymes
El lanzamiento de la campaña para prevenir fraudes digitales
La devolución de RD$ 101 millones a usuarios y a usuarias financieros entre enero y junio de 2025
La presentación de mecanismo de verificación de documentos bancarios
Las certificaciones ISO de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio que recibió
La muy importante presencia y exposición del Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, en la Semana Dominicana en España
La revelacion de que las captaciones de la banca superan los RD$ 3 billones
Los lineamientos que emitió la Superitendencia de Bancos para proteger a los usuarios ante fallos en sistemas tecnológicos de entidades de intermediación financiera y que resulten en perjuicio de los clientes
Informe de la Superintendencia de Bancos que revela fortalecimiento de la gestión integral de
riesgos en entidades de intermediación financiera
OTROS TEMAS ECONOMICOS Y BANCARIOS SON:
La indexación salarial enfrentando al gobierno y oposición
El pago de RD$ 228, 633 millones por los intereses de la deuda pública en los primeros diez meses de 2025
Los RD$ 13 mil millones disponibles para una mayor expansión del crédito al sector privado y para motivar una reducción en la tasa de interés activa
El dolar a RD$ 64.50
La caída en la oferta de viviendas en un 11.6% en dos años
El desmanelamiento de una red dedicaba a la falsificación de medicamentos
El bajo gasto de capital del gobierno
Daños de tornados al sector agropecuario y economía de comunidades
El robo de identidad para fraudes
La paralización de la industria de la construcción
La alianza de España y RD para combatir el turismo de tráfico infantil
La desaceleración de la economía
La violación al Código Tributario desde 2017 con la no indexacion de la inflación al salario
BANRESERVAS RECIBE ORO EN PREMIOS INNOVADORES DE LAS AMERICAS POR INCLUSION FINANCIERA
El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Oro en
la categoría de Inclusión Financiera por su iniciativa “Transformación del
ecosistema de remesas”, galardón otorgado por los Premios Innovadores de
las Américas, organizados por Fintech Américas.
Este reconocimiento obedece a la modernización de los canales de envío y
recepción de remesas adoptados por Banreservas, lo que ha garantizado un
sistema más eficiente y seguro para los usuarios.
El galardón destaca el compromiso del Banco con la innovación y la inclusión
económica, mediante soluciones que facilitan el acceso de más dominicanos
a servicios financieros formales.
El 94% de las remesas que recibe Banreservas se acreditan directamente en
cuentas de ahorro o tarjetas de débito, lo que ha fortalecido la bancarización
y el desarrollo financiero de miles de familias.
BHD RECIBE CERTIFICACION MUNDIAL POR SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
El Banco BHD obtuvo la certificación mundial Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, otorgada específicamente a su centro de datos por cumplir con los requerimientos de diseño necesarios y una infraestructura que puede manejar tareas esenciales sin interrupciones, incluso durante mantenimientos o fallas inesperadas. La certificación fue otorgada a BHD tras una rigurosa evaluación por parte de expertos del instituto, siendo este banco uno de los primeros del país en obtenerla.
Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, aseguró que “esta acreditación representa un paso importante en nuestra estrategia de transformación digital y un firme compromiso con la excelencia operativa, ya que certifica que nuestro centro de datos cumple con los requerimientos de diseño y que fue construido de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para asegurar una operación ininterrumpida ante diversas circunstancias”.
Esta es la segunda ocasión en la que el Banco BHD recibe un aval mundial que ratifica la seguridad de la infraestructura de su centro de datos. En 2023, la entidad obtuvo la certificación Tier III de Design Documents. Esta fue la primera certificación de este tipo que una entidad financiera recibe en República Dominicana y en la región del Caribe.
ANEIH expresa preocupación por posible falta de apertura al diálogo sobre cesantía en la reforma del Código Laboral
La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) insistió en la importancia de que la modificación relativa a la cesantía en el Código de Trabajo vuelva a discutirse en la Cámara de Diputados, escuchando tanto las propuestas del sector empresarial como las de los legisladores, con el fin de alcanzar un consenso que beneficie al país.
El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, consideró que sería grave negar la posibilidad de diálogo en torno a un tema de tanta relevancia, pues ello violaría el principio de libertad y concertación que debe regir en los procesos legislativos.
El dirigente empresarial abogó por una conversación abierta sobre el Código Laboral, específicamente la cesantía, que tiene ya 23 años sin modificarse. “Durante este tiempo hemos comprobado que hay aspectos que deben ser revisados para que la norma tenga un efecto positivo en la creación de empleos formales y en la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas”, agregó
Programa de becas Excelencia Popular recibe oro en Premios AMEC por métricas de comunicación
El Banco Popular Dominicano fue reconocido por tercera ocasión por la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación (AMEC), al recibir el premio oro en América Latina en la categoría de mejor planificación, investigación y evaluación de la estrategia comunicacional diseñada para su campaña institucional del programa de becas Excelencia Popular 2025.
AMEC, la organización profesional más importante del mundo en inteligencia de medios y evaluación de los resultados de comunicación institucional, destacó la postulación del Banco Popular como ejemplo de “cómo la planificación y evaluación pueden generar resultados reales y medibles en campañas institucionales de alto impacto”.
.