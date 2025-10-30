Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La República Dominicana está preñada de importantes temas económicos y bancarios en los sesenta días finales de 2025.
Entre la temática resaltan:
Ardiendo el tema de la apertura del debate sobre la reforma laboral
La muy comentada exposición del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sobre la economía nacional
Los empresarios insistiendo en que modifiquen la cesantía laboral
El huracám Melissa impactando negativamente a los dominicanos en Jamaica
El negocio con el tráfico de indocumentados
El ministerio de Agricultura hablando de daños que superan los RD$ 1, 800 millones en campo por el huracán Melissa
El daño de Melissa a la producción de café en Polo, Barahona
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, destacando en España los avances del país en la banca digital, como la estabilidad en el sistema financiero.Expuso que el sistema financiero dominicano está compuesto por 44 instituciones financieras con activos que ascienden a US$ 65.81 mil millones y un dice de solvencia de 18.4%, resaltando su fortaleza.
Eliseo Cristhopher, presidente de COPYMECOM, resaltando los proyectos del programa de bajo costo Familia Felíz
Un anunciado paro parcial de transportistas
El impacto negativo del huracán Melissa en el Caribe, comenzando con los daños de sus vientos destructivos en diferentes áreas en República Dominicana, Haití, Jamaica Cuba
Crisis eléctrica y la catastrofe del huracán Melissa impactando negativamente en Cuba
La ralentización en la economía dominicana con un crecimiento de 2.2 por ciento a septiembre de 2025
El país promoviendo inversiones en la Semana Dominicana en España
El uso eficiente de la energía eléctrica
La prioridad del combate al lavado de activos, resaltado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz
La inflación y la incertidumbre económica golpeando Venezuela
Las pérdidas millonarias provocadas por el huracánMelissa en la producción agrícola en las provincias del Sur de RD
La oposición hablando del Huracán PRM por encima de Melissa, perremeístas refutando a sus críticos
Los equipos de ayuda en el Caribe de Estados Unidos por cuantiosos daños del huracán Melissa
Los haitianos desplazando a los dominicanos en los empleos de las empresas de seguridad privada
Las tierras raras en la agenda de Estados Unidos y China
Estragos del huracán Melissa en República Dominicana Jamaica, Haití y Cuba
La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) denunciando la exageración de los daños provocados por Melissa
El impacto de las alzas en las tasas de interés en los contratos de préstamos para viviendas
El daño de los ataques de Rusia afectando importantes areas productivas en Ucrania, incluyendo las refinerías
El planteamiento sobre la posibilidad de declarar una emergencia por la tormenta y huracán Melissa dividiendo las reacciones en RD
El acceso a viviendas de bajo costo castigado por el alza en las tasas de interés en los préstamos
El Pacto Trump-Xi Jinping sobre la diputa comercial
La Cumbre CELAC-UE enfrentando a Colombia con Estados Unidos
El impacto de Melissa en el suministro de agua a una parte de la población dominicana
Los daños de las lluvias en Monte Plata, una muy productiva provincia
Las Naciones Unidas condenando el embargo contra Cuba
El afianzamiento de República Dominicana como Hub Logístico con el apoyo de Estados Unidos
La decisión de Estados Unidos de disminuirle al 10% los aranceles a China
El respaldo de la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos al dinamismo económico del país
Las alianzas público-privadas. ahora con el anuncio de US$ 88 millones en una iniciativa para la nueva inspección vehicular
El alza en el dólar, que preocupa a la sociedad dominicana
Los daños provocados por la tormenta y posterior huracán Melissa, no sólo el de mayor potencia, sino también digno de estudios
La Semana Dominicana en España, promoviendo el comercio, inversión y la cooperación mutua
El cambio climático impactando la agropecuaria en el país
La importación de carne de cerdo para la navidad dominicana, hay que ponerle fin a la fiebre porcina africana
Diferentes zonas agrícolas incomunicadas e impactadas por las lluvias del huracán Melissa
La cesantía, tema que genera choques entre empresarios y sindicatos.El tema se calienta con la propuesta sobre otra forma de pagarla, propuesta de la diputada Carmen Ligia Bisonó.
La inauguración en Miches del Hotel ZEMI All Inclusive Resort, con una inversión de US$ 225 millones, desarrollando y fortaleciendo a esa comunidad como polo turístico sostenible, que generará 1,100 empleos directos que impactarán la economía.
La protección que reclaman los vendedores ambulantes y repartidores en Nueva York
La conferencia del superintendente de Bancos, Alejandro Fernandez W, sobre la banca digital en la segunda edición de la Semana Dominicana en España
El creciente liderazgo en el sector turístico del joven y muy dinámico empresario Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Punta Cana, con su primera inversión en el ZEMI Miches All-Incluvie Resort, en Miches
La ayuda de Estados Unidos por el huracán Melissa, de la cual excluyen a Cuba
COMERCIO
Black Friday motivado con ofertas durante un mes en cadenas comerciales del país
TEMAS POSITIVOS
Las empresas impulsando la navidad
Entre los temas positivos se destacan:
La Expo Movil del Banco de Reservas, evento tradicional para la renovación la flotilla de los vehículos. Un evento a desarrollarse del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2025.
Banreservas financiando con préstamos vehículos hibridos y eléctricos, nuevos, usados y comerciales
La competencia por el mercado de las grandes cadenas comerciales
Cadenas comerciales muy agresivas intentando incrementar sus ventas de ropa, calzados, electrodomésticos, productos alimenticios, articulos ferreteros
Festivales de precios ofertados a clientes de empresas comerciales
Los bancos financiando electrodomésticos y mucho mas en las cadenas comerciales.
Entre los bancos lucen muy activos en el final de año se encuentran el Popular, Reservas, Scotiabank, Vimenca, BDI, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, ALAVER Asociación de Ahorros y Préstamos, ADEMI, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco de Ahorro y Crédito Atlántico