Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La República Dominicana está preñada de importantes temas económicos y bancarios en los sesenta días finales de 2025.

Entre la temática resaltan:

Ardiendo el tema de la apertura del debate sobre la reforma laboral

La muy comentada exposición del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, sobre la economía nacional

Los empresarios insistiendo en que modifiquen la cesantía laboral

El huracám Melissa impactando negativamente a los dominicanos en Jamaica

El negocio con el tráfico de indocumentados

El ministerio de Agricultura hablando de daños que superan los RD$ 1, 800 millones en campo por el huracán Melissa

El daño de Melissa a la producción de café en Polo, Barahona

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, destacando en España los avances del país en la banca digital, como la estabilidad en el sistema financiero.Expuso que el sistema financiero dominicano está compuesto por 44 instituciones financieras con activos que ascienden a US$ 65.81 mil millones y un dice de solvencia de 18.4%, resaltando su fortaleza.

Eliseo Cristhopher, presidente de COPYMECOM, resaltando los proyectos del programa de bajo costo Familia Felíz

Un anunciado paro parcial de transportistas

El impacto negativo del huracán Melissa en el Caribe, comenzando con los daños de sus vientos destructivos en diferentes áreas en República Dominicana, Haití, Jamaica Cuba

Crisis eléctrica y la catastrofe del huracán Melissa impactando negativamente en Cuba

La ralentización en la economía dominicana con un crecimiento de 2.2 por ciento a septiembre de 2025

El país promoviendo inversiones en la Semana Dominicana en España

El uso eficiente de la energía eléctrica

La prioridad del combate al lavado de activos, resaltado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz

La inflación y la incertidumbre económica golpeando Venezuela

Las pérdidas millonarias provocadas por el huracánMelissa en la producción agrícola en las provincias del Sur de RD

La oposición hablando del Huracán PRM por encima de Melissa, perremeístas refutando a sus críticos

Los equipos de ayuda en el Caribe de Estados Unidos por cuantiosos daños del huracán Melissa

Los haitianos desplazando a los dominicanos en los empleos de las empresas de seguridad privada

Las tierras raras en la agenda de Estados Unidos y China

Estragos del huracán Melissa en República Dominicana Jamaica, Haití y Cuba

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) denunciando la exageración de los daños provocados por Melissa

El impacto de las alzas en las tasas de interés en los contratos de préstamos para viviendas

El daño de los ataques de Rusia afectando importantes areas productivas en Ucrania, incluyendo las refinerías

El planteamiento sobre la posibilidad de declarar una emergencia por la tormenta y huracán Melissa dividiendo las reacciones en RD

El acceso a viviendas de bajo costo castigado por el alza en las tasas de interés en los préstamos

El Pacto Trump-Xi Jinping sobre la diputa comercial

La Cumbre CELAC-UE enfrentando a Colombia con Estados Unidos

El impacto de Melissa en el suministro de agua a una parte de la población dominicana

Los daños de las lluvias en Monte Plata, una muy productiva provincia

Las Naciones Unidas condenando el embargo contra Cuba

El afianzamiento de República Dominicana como Hub Logístico con el apoyo de Estados Unidos

La decisión de Estados Unidos de disminuirle al 10% los aranceles a China

El respaldo de la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos al dinamismo económico del país

Las alianzas público-privadas. ahora con el anuncio de US$ 88 millones en una iniciativa para la nueva inspección vehicular

El alza en el dólar, que preocupa a la sociedad dominicana

Los daños provocados por la tormenta y posterior huracán Melissa, no sólo el de mayor potencia, sino también digno de estudios

La Semana Dominicana en España, promoviendo el comercio, inversión y la cooperación mutua

El cambio climático impactando la agropecuaria en el país

La importación de carne de cerdo para la navidad dominicana, hay que ponerle fin a la fiebre porcina africana

Diferentes zonas agrícolas incomunicadas e impactadas por las lluvias del huracán Melissa

La cesantía, tema que genera choques entre empresarios y sindicatos.El tema se calienta con la propuesta sobre otra forma de pagarla, propuesta de la diputada Carmen Ligia Bisonó.

La inauguración en Miches del Hotel ZEMI All Inclusive Resort, con una inversión de US$ 225 millones, desarrollando y fortaleciendo a esa comunidad como polo turístico sostenible, que generará 1,100 empleos directos que impactarán la economía.

La protección que reclaman los vendedores ambulantes y repartidores en Nueva York

La conferencia del superintendente de Bancos, Alejandro Fernandez W, sobre la banca digital en la segunda edición de la Semana Dominicana en España

El creciente liderazgo en el sector turístico del joven y muy dinámico empresario Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Punta Cana, con su primera inversión en el ZEMI Miches All-Incluvie Resort, en Miches

La ayuda de Estados Unidos por el huracán Melissa, de la cual excluyen a Cuba

COMERCIO

Black Friday motivado con ofertas durante un mes en cadenas comerciales del país

TEMAS POSITIVOS

Las empresas impulsando la navidad

Entre los temas positivos se destacan:

La Expo Movil del Banco de Reservas, evento tradicional para la renovación la flotilla de los vehículos. Un evento a desarrollarse del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Banreservas financiando con préstamos vehículos hibridos y eléctricos, nuevos, usados y comerciales

La competencia por el mercado de las grandes cadenas comerciales

Cadenas comerciales muy agresivas intentando incrementar sus ventas de ropa, calzados, electrodomésticos, productos alimenticios, articulos ferreteros

Festivales de precios ofertados a clientes de empresas comerciales

Los bancos financiando electrodomésticos y mucho mas en las cadenas comerciales.

Entre los bancos lucen muy activos en el final de año se encuentran el Popular, Reservas, Scotiabank, Vimenca, BDI, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, ALAVER Asociación de Ahorros y Préstamos, ADEMI, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco de Ahorro y Crédito Atlántico

