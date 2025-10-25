Primicias 2025, Melissa huracán, RD, Haití, Jamaica y Cuba lo siguen paso a paso, temores de inundaciones, deslizamientos de tierra, incomunicación de comunidades, desbordamientos de ríos y daños a infraestructuras, peligro en Sur RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Melissa huracán categoría, las amenazas del huracán Melissa al Sur de República Dominicana, las esperadas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, como el peligro para el Sur de República Dominicana, Haití y Jamaica, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) alertando por la crecida de la Presas Jiguey-Aguacate-Valdesia-Las Barías, el monitoreo del huracán Melissa en Haití, República Dominicana, Jamaica, el este de Cuba, el Sureste de las Bahamas y las islas turcas, el control del incremento del nivel de agua en la hidroelectrica Valdesia, el muy difícil drama que viven los moradores demás de veinte comunidades incomunicadas en Rancho Arriba, San José de Ocoa, por la crecida del río Nizao; lluvias en algunos puntos de San Pedro de Macorís, el pronóstico de la intensificación del huracán Melissa en el fin de semana, Melissa, casi estacionario, con vientos de 120 kilómetros por hora y moviéndose a dos kilómetros por hora hacia el Oeste-Noroeste, el cierre del puente flotante por la cantidad de lilas y basura acumulada, barrios y sectores de Tamayo inundados por las lluvias de Melissa, el mantenimiento el sábado 25 de octubre de la suspensión de labores en las provincias declaradas en alerta roja por el impacto de Melissa, el desplome parcial en el hospital de Constanza por las lluvias, la entrega de alimentos a las poblaciones por el paso de Melissa, tres muertos y diez heridos por el impacto de Melissa, una persona arrastrada por una cañada en El Manguito, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte; la trayectoria lenta de Melissa, el Sur vigilado por el Insttuto Dominicano de Meteorología (INDOMET), la intensificacion del huracán Mellisa en el Caribe, más de mil desplazados y 203 viviendas perjudicadas, zonas incomunicadas, el uso de drones por parte del gobierno para asistir con ayudas a las zonas afectadas en el país, el presidente Luis Abinader reafirmando que la prioridad del gobierno es garantizar la seguridad a los ciudadanos, Melissa una tormenta que fue muy errática y digna de estudios, opertivos policiales para preservar la vida de los ciudadanos, el impedimento en Dajabón a la entrada de comida cocida en Haití por los casos de cólera, la muerte de un hombre en una cañada en Santo Domingo Norte, el director del Centro de Operaciones de Emergencioas(COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez, confesando que en 20 años nunca había visto una tormenta ahora huracán tan errática como Melissa, son los temas que despiden una semana e inician otra en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS

Un cable de Prensa Latina abordando la tensión en Haití por el huracán Melissa, que pudiera provocar el aislamiento de carreteras y comunidades, además de los fuertes vientos de que cambió su rumbo hacia el Sur en las últimas horas

Ese cable internacional de Prensa Latina dice que se espera que hay que monitorear el progreso de Melissa y «se espera que provoque lluvias de 15 a 25 pulgadas a partes del Sur de la Española y Jamaica con máximos locales posibles de 35pulgadas en el Este de Jamaica y la península de Tiburón enHaití

Las fuertes lluvias del huracán Melissa

La regulación de la crecida del río Mahomita

El mantenimiento de las disposiciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) por Melissa

Doce provincias en alerta roja por Melissa

Calles inundadas por las lluvias en Barahona

El tratamiento del cáncer que afecta al músico Henry Hierro

Noventa y ocho personas evacuadas por los efectos de Melissa

Los derrumbes de rocas en la carretera de Jarabacoa

Melissa a 375 kilómetros al Suroeste de Puerto Principe, Haití, y a 27o kilómetros al Sureste de Kingston, Jamaica

La activación de albegues por Melissa

DEl deterioro del edificio de las ciencias de la salud de la UASD en Santiago de los Caballeros

La Laguna de Cabral secándose

Más de un millón 200 mil usuarios sin agua potable, 263 viviendas afectadas

Los casos de viruela del mono detectados en Estdos Unidos

Dies kilos de cocaína decomisados en Barahona por la DNCD

El obispo de La Vega denunciando la influencia del narcotráfico en la política

El tránsito bloqueado por un hombre en el lugar donde reside por la inundación de su hogar

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ex ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, revelando que la República Dominicana y la Organización de Estados Americanos (OEA) son responsables de la convocatoria de la próxima Cumbre de las Américas

El desbordamiento de la Cañada del Diablo, en Villa Duarte, Santo Domingo Este

La poda de árboles por Melissa

La conmemoración del 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña

La celebración de los Premios Soberanos programada para el miércoles 18 de Marzo de 2026

Las lluvias que inundaron hogares en Villas Agrícolas, Distrito Nacional

Las pérdidas por las suspensiones por las lluvias de los partidos de beisbol

Las veinte libras de marihuana decomisadas en un vehículo en Las Matas de Farfán

El reforzamiento de la seguridad ciudadana con otros 4 mil nuevos agentes policiales

La persistencia de embarazadas haitianas buscando salud enRD

La prisión preventiva para un alguacial vinculado con la muerte de un joven en San Francisco de Macorís

Una demanda a CONANI por la muerte de de bebé de cuatro meses que murió bajo cuestodia en esa institución en Santiago de los Caballeros

El «teteo» que desbarataron agentes policiales en Villa Mella,Santo Domingo Norte

La Policía Nacional interviniendo a Capotillo y sectores aledaños para frenar los «teteos» y circuitos de motores en alerta roja

El riesgo de los moradores de Villa Duarte por el desbordamiento de una cañada

El peligro del uso de ríos, arroyos y cañadas en tiempo de una tormenta o huracanes

Los teteos en Villa Consuelo y Villa Juana desafiando la autoridad y las lluvias

Los más de afectados por agua potable, viviendas dañadas y comunidades incomunicadas

Una familia salvada luego de ser atrapada por las inundaciones en Los Ríos, Distrito Nacional

Una cañada en Bellas Colinas que arrastró una mujer que se dirigia con su hijo en auxilio de familiares

La inundación de las calles de Villas Agricolas por las intensas lluvias en Santo Domingo

Un agricultor arrastrado por el río Yaque del Norte, en Santiago de los Caballeros

Una protesta en Soto, La Vega, reclamando la finalización de una escuela que esperan desde hace más de diez años

Un tiroteo por el cual la Policía Nacional persigue a «La Bolanta» acusado de herir a seis personas

Las calles inundadas en Los Trinitarios, Santo Domingo Este

Los fuertes vientos de Melissa

El pronóstico de mayor intensificación de Melissa como huracán finalizando la semana

El teteo que interrumpió la Policía Nacional en La Romana

El motorista que cayó desde un elevado sobre una camioneta

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronosticando que las lluvias persistirían todo el fin de semana

El robo de retrovisores en el residencial Antonella III, en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este

Ladrones de motocicleta haciendo de las suyas en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este

Los efectos de Melissa llevan la docencia universitaria y el trabajo virtual de muchas empresas

Melissa aumentando la probabilidad de provocar daños como huracán en el Caribe

ECONOMIA

El alza en el dólar

La nueva ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos

La suspensión del subsidio al gasoil utilizado por transportistas

El sargazo golpeando las playas y provocando el cierre de restaurantes

El avance enla construcción de las avenidas circunvalación en Navarrete y Moca

La posposición de Expomóvil 2025 por los efectos de la tormenta tropical

Efectos Melissa en la economía las provincias de Ocoa y Peravia

La crisis del sector arrocero

La inversión de RD$ 1,200 millones en una extensión de la UASD en Cotuí

La comercialización de una Coca Cola aprobada por Trump

El daño de la violencia callejera en el turismo en Haití

El dólar sobrepasando los RD$ 64 pesos por uno de nuevo en RD

El fallecimiento del economista Ramón Pérez Minaya

Estados Unidos suspendiendo a Nicaragua del CAFTA y le aplica aranceles del 100% a sus exportaciones

El derrumbe que aisló en Bonao a 80 obreros en una galería de una mina

Alerta en Haití Cuba y Jamaica por el huracán Melissa

La disminución en el déficit de energía eléctrica en Cuba

El final de la ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia

La dañina crisis del sargazo en RD

El impacto del cierre administrativo del gobierno en Estados Unidos

El operador hotelero ruso que gestionará un hotel en Cuba

Cuba con apagones y sin turistas

El robo de joyas enel Louvre, que ascendería a 88 millones de euros

El premio Mejor Destino Cultural entregado a Cuba

El reclamo de que construyan el puente Madrigal sobre el río Haina, lleva 53 años de abandono

La suspensión de Estados Unidos a los pagos y subsidios a Colombia, anunciado por Trump

El Defensor del Pueblo reclamando al Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento de la ley 225-20 de residuos sólidos

El impacto del hambre en Ecuador

La caída de las exportaciones chinas de tierras raras en 6.1% en septiembre

Problema de suministro de agua potable en Cuba

La investigación del Ministerio de Energía y Minas por un deslizamiento en CORMIDON con 80 mineros atrapados

Las presas alimentadas por las lluvias de Melissa

Las tierras raras de RD en el mapa de la competencia global

La edificación del salón de baile del presidente Trump

Miles de negocios sin agua por Melissa

Los 74 mil usuarios que quedaron sin energia cuando Melissa era una tormenta

Efectos en la economia dominicana, calles vacías en el Gran Santo Domingo por Melissa

El reclamo de un grupo de preservación histórica de que pausen la demolición del ala Este de la Casa Blanca

La emisión de bonos soberanos por US$ 1,600 millones por el país, revela el Ministerio de Hacienda

Estados Unidos diciendo que destruyó una narcolancha en el Pacífico

La revelación de que Melissa impactaría la economía en una suma que sobrepasaría los RD$ 10 mil millones

El reclamo de agricultores de Estados Unidos que entienden debe aumentar el comercio con Cuba, argumentando que «todos tenemos que comer»

El Banco de Reservas liderando el sistema bancario dominicano con más de RD$ 1.3 billones en activos

Agricultores estadounidenses enfurecidos con el presidente Donald Trump por un acuerdo suscrito con Argentina

La crisis de liquidez que acerca al colapso a Volkswagen, revelándose que faltan 11 mil millonesde euros para el 2026

En el 2025 la República Dominicana terminaría como la sexta economía más endeudada de América Latina

El trabajo virtual de algunas empresas por los efectos de Melissa

La reapertura de las operaciones de los bancos luego de una renunión de seguimiento a la tormenta Melissa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona por nacotráfico al presidente Gustavo Petro de Colombia y su familia

Los efectos negativos de Melissa en el sector agrícola de Peravia, la provincia más afectada en ese renglón

Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Edes, revelando que «el sistema eláctrico está estable en un 99% tras el paso de la tormenta Melissa».Ahora Melissa es huracán.

INTERNACIONALES

Entre los temas internacionales resaltan:

Las severas restricciones a la prensa impuestas por el Pentágono , permitiendo solo abrir las puertas a medios afines al presidente Trump

Una redada del ICE en Manhattan, Nueva York

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio respaldando en Israel el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trum

Más de dos mil muertos en tres meses en Haití por la violencia, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas

Protestas violencia y descontento afectando al presidente Noboa en Ecuador

La luz verde del presidente Trump a las acciones agresivas de la Central de Inteligencia Americana (CIA) contra Venezuela

Dominicanos en una manifestación en Nueva York contra «no queremos reyes»

El ataque del presidente Trump al presidente Petro, de Colombia, diciendo que es un «matón y un mal tipo» que fabrica muchas drogas

El preocupante debilitamiento dela libertad de prensa en Estados Unidos

Los efectos de Melissa en Haití

Las protestas en Puerto Rico contra las políticas autoritarias de Trump

Silvio Rodriguez opinando que las revoluciones son necesarias

El presidente Colombia, Gustavo Petro, considerando que una eventual acción terrestre de Estados Unidos en su país sería una invasión y una ruptura de la soberanía nacional

La mano dura del presidente Noboa contra las protestas en Ecuador

La aclaración de que la líder opositora Machado no ha solicitado a Estados Unidos bombardear a Venezuela

El aumento de la criminalidad en Perú provocando una declaratoria de emergencia

Las medidas cada vez más inhumanas y celebradas contra inmigrantes denunciadas por el papa León XIV

El presidente Donald Trump revelando que pronto habrá operaciones de Estados Unidos contra blancos en tierra en Venezuela

La revocación de la condena al ex presidente Alvaro Uribe, en Colombia, el presidente Petro rechaza su absolución, abogado apelará la sentencia

Las nuevas sanciones de la Unión Europea a Rusia por la guerra en Ucrania

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtiendo que Estados Unidos se arriesga a una guerra eterna conVenezuela

Los tres mil supuestos narcotraficantes que ha capturado Estados Unidos

La situación irregular en Estados Unidos de casi 10 millones de inmigrantes hispanos

El presidente Donald Trump negando el envío de bombarderos B-1 en la cercanías de Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunciando la creación de brigadaas internacionales

Los problemas que empañan el proceso electoral de Honduras, entre estos la falta de cultura política y las ambiciones de poder

La cantidad de portaaviones de Estados Unidos en el Caribe

La aceleración en la construcción de una red de centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos

El patrocinio de Amazon, Apple y otros poderosos al salón de baila delpresidente Donald Trump

El presidente de Rusia, Putin, se empantalona, advirtiendo que seria contudente la respuesta a la utilización de misiles estadounidenses «tomahawk» contra su país

El choque de Estados Unidos y Colombia

La solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de que el presidente Petro «deje de ser indulgente con narcotraficantes

La situación del presidente de Ecuador, que denuncia que trataron de envernenarlo

POLITICAS

El Partido de la Liberación Dominicana denunciando que el 60% de la población alegadamente sufre hambre bajo el gobierno actual