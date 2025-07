Primicias 2025, Economía, caída de ventas en mercados, celebración del Día del Padre en RD, polémicos y conflictivos códigos, Leonel arreciendo oposición y juramentando ex peledeístas, escasez de agua potable podría encender protestas comunitarias, ¿desplaza Santiago a Moca con el mofongo más grande del mundo?, primera dama e hijas rechazando el Código Penal por retrocesos

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La celebración del Día del padre en República Dominicana con encuentros familiares y en contacto con sus familiares que residen en diferentes comunidades y países, el ex presidente Leonel Fernández juramentando ex peledeístas y perremeístas en la Fuerza del Pueblo y endureciendo su oposición al gobierno y al Partido Revolucionario Moderno (PRM); la rechazada práctica de algunos funcionarios que orden sacar a periodistas de actos que encabezan, atentando contra el acceso y divulgación de informaciones de interés público, San Cristóbal haciendo diferentes reclamos al gobierno, la primera dama Raquél Arbaje e hijas rechazando el Código Penal por retrocesos en derechos, elaborado en Santiago de los Caballeros el mofongo más grande del mundo, los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández recorriendo el país, calor y lluvias, los muy conflictivos Códigos Penal y Laboral, como la ley de residuos sólidos, la posibilidad de que el senador Omar Fernández sea candidato presidencial en los comicios de 2028 no es descartada, la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader, la escasez de agua en sectores del Gran Santo Domingo y de comunidades del interior, el ex candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo resaltando las cualidades de su fallecida madre, el record guinness logrado con el mofongo más grande del mundo, ¿ desplaza Santiago a Moca con el mofongo más grande del mundo?, las amenazas de protestas por la falta de agua potable en sectores de Monte Plata, Charlie Mariotti denunciando que el presidente Luis Abinader no ha cumplido su promesa respecto a las tres causales, la haitianización irregular en Nagua y otras comunidades de la zona, opositores reclamando a la Junta Central Electoral (JCE) que frene el activismo politico electoral de funcionarios del gobierno, los 59, 700 muertos en la Franja de Gaza, las pandillas haitianas enfrentadas con drones enviados por Canadá a Haití, la suspensión de estudiantes de una universidad norteamericana que participaron en una protesta propalestina, Ucrania recibiendo carros de combate, son temas impactantes que reciben una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

Guillermo Moreno: “Honrar a los padres es sembrar amor en el corazón de la nación”

Con motivo de la celebración del Día del Padre en República Dominicana, el presidente de Alianza País, Doctor Guillermo Moreno, destacó la importancia de reconocer y honrar el rol fundamental de los padres en la familia y la sociedad, más allá de los obsequios y las palabras.

“Un padre no es solo quien da la vida, es quien acompaña, enseña con el ejemplo y está presente incluso cuando todo parece difícil. Nuestros padres cargan con sacrificios silenciosos, cambiando descanso por trabajo, sueños por responsabilidades y comodidad por compromiso. Muchos, sin decirlo, lo dan todo por amor”, expresó Moreno.

El dirigente político subrayó que, en este día, más que presentes materiales, los padres merecen respeto, cuidado y gratitud sincera como reconocimiento a su entrega y legado.

“A quienes aún tienen a su padre, escúchenlo, visítenlo y abrázenlo. Y si ya no está, honren su memoria con sus vidas. Cuando honramos a nuestros padres, estamos sembrando amor en el corazón de la nación”, afirmó el presidente de Alianza País.

Moreno concluyó recordando que fortalecer los lazos familiares es clave para construir una sociedad más unida y solidaria, donde los valores transmitidos por los padres sean una base firme para las futuras generaciones.

Otros temas:

El ex presidente Danilo Medina recomendando al PLD continuar el contacto y hablando con las comunidades

Elecciones infantiles celebradas por la Junta Central Electoral en Santiago de los Caballeros

Familiares recordando a los padres fallecidos, acuden a los cementerios

El debate sobre la coerción al joven que le quitó la vida a una dama e hirió otras personas en el Naco, Distrito Nacional

Escasez de agua potable en el sector El Millón, en el Distrito Nacional

Las elecciones municipales en Venezuela

Un apuñalamiento múltiple en Estados Unidos

Riñas en calles de San Cristóbal

La necesidad del etiquetado frontal de los alimentos

La incidencia del polvo de sahara

El uso de machetes en pleitos en barrios

La Policía Nacional enfrentando las bandas y las carreras clandestinas en Hato Mayor

Bandas emboscando miembros de la Policía en Haití, mataron tres

Una riña en Sabana Grande de Boyá

El sofocante calor

Apresado un hombre acusado de diferentes atracos en La Romana

Los crecientes suicidios en el país

El incendio en los frenos de un avión de American Airlines y la evacuación de más de 170 pasajeros

Las razones de seguridad que han motivado la cancelación de un desfile naval en Rusia

Los obispos de Haití alarmados por la situación de violencia que afecta al vecino país de República Dominicana

La cadena perpetua, condena a un reo que le quitó la vida a un dominicano en Estados Unidos

El sonado y complicado caso de la muerte de una dama en el sector de Naco, Distrito Nacional

El fortalecimiento del PDI hacia el 2028, partido político que lidera Ismael Reyes Cruz

La Gran Parada en el Bronx

ECONOMIA

La caída en las ventas y alzas de precios en los mercados de Santo Domingo

El decomiso de 900 botellas de whisky de contrabando en Elías Piña

La expansión en los emprendimientos en las comunidades

El dólar más caro

El ex presidente Leonel Fernández cuestionando el costo de la avenida circunvalación de Baní, denunciando que costó tres veces más y la mitad de lo que debió ser

El mantenimiento del Instituto Agrario Dominicano como un organismo agrario del Estado

Las amenazas de los aranceles al café

La bola de plátano mas grande del mundo

La inversión del gobierno superior a los 500 millones de pesos en obras inauguradas en Azua

El valor agregado al platano, ajo y al chicharrón en el mofongo dominicano

TEMAS DE IMPACTO

Titulares de Noticias del DOMINGO 26 de julio de 2025, enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio, gran analista y colaborador de Primicias, publicados en www.conpuntoycoma.com, primicias.net y primicias.com.do.

Leonel dice que circunvalación de Baní “costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser”

Récord Guinness logrado: La bola de plátano verde más grande del mundo está en República Dominicana

Muere la madre de Gonzalo Castillo

Leonel juramenta en la Fuerza del Pueblo a un regidor, un vocal, varios presidentes de intermedio y más dirigentes del PLD

Santiago logra el Mofongo más grande del mundo

Esposa e hijas de Abinader se suman a rechazo del Código Penal por retrocesos en derechos

Opret retira tren de la Línea 1 del Metro con cristal dañado

Vinicio Castillo: “Al PLD no le conviene estar dos años sin candidato presidencial mientras Leonel recorre el país”

El Presidente Abinader convoca a una legislatura extraordinaria

Denuncian sectores de Monte Plata llevan más de 3 meses sin agua potable; amenazan con protestas

Gonzalo Castillo: “Mi madre fue una mujer fuerte, solidaria y luminosa”

Pese a tener pozo de la CAASD cerca, no reciben agua potable en El Millón

Comerciantes de la Zona Colonial denuncian que falta de agua potable los lleva a la quiebra, piden a la CAASD ir en su auxilio

Abogado busca que atacante de Naco sea ingresado en centro psiquiátrico: «No puede ir a prisión»

Guido Gómez Mazara encabeza encuentro con la Seccional del PRM en Nueva York

Charlie Mariotti: “Luis Abinader tampoco cumplió con su promesa de apoyar las 3 causales”

Colgate ofrece a clientes cambiar la pasta de dientes suspendida por el MSP

Conatra aplaza por seis meses aumento de pólizas en seguros de ley

Imponen garantía económica de RD$ 200 mil contra hombre que lanzó perro del piso 11 de una torre Juan Manuel Méndez cumple 20 años frente al COE

DNCD confisca más de 1, 300 libras de presunta marihuana en Montecristi

Migración detiene en Nagua a 125 haitianos en situación irregular

Director aclara IAD se mantendrá como un organismo agrario del Estado

Salud Pública en alerta por repunte de casos de malaria, dengue, leptospirosis y cólera PRD

Solicita a la JCE sancionar al PRM y suspender actividades proselitistas de funcionarios

Accidentes cerebrovasculares: segunda causa de muerte y primera de discapacidad en el país

David Collado se prepara para dejar legado; turismo ha invertido más 1.8 millones de pesos en Samaná Edmundo González ve «sospechoso» que hubiera un asesino en el canje entre EE. UU. y Venezuela María Corina Machado vaticina derrota del chavismo en las elecciones municipales

GAZA: Las autoridades cifran en 59.700 los muertos en la Franja

Incendio forestal en las afueras de Atenas obliga a evacuar a más de 5,000 personas

Estados Unidos invita a sus ciudadanos a ayudar a pagar la deuda nacional con donaciones a través de PayPal o Venmo

La Universidad de Columbia suspende y expulsa a estudiantes que participaron en protesta propalestina Prisión preventiva para aliada de Evo Morales por declaraciones polémicas

Al menos once heridos en un apuñalamiento masivo en un Walmart en Míchigan (EE.UU.)

Haití envía 30 militares a Martinica para adiestramiento con las Fuerzas Armadas de Francia en las Antillas

Ucrania recibe un refuerzo de carros de combate: han llegado desde Australia y son de última generación