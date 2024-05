Primicias 2024: Dominicanos en elecciones 2024, el mundo atento a proceso electoral RD, record con observadores nacionales e internacionales, desinformación hace daño, esperan fortalezcan democracia, empresarios confían en elecciones ordenadas y sin incidentes, Primicias cubre comicios, elecciones dirán verdad sobre resultados de festival de encuestas desde febrero

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los dominicanos, con un proceso de desinformación muy peligroso para la democracia, están en

elecciones generales y congresuales que definirán este 19 de mayo las autoridades que dirigirán la

nación en el periodo 2024-2028.

Sólo se habla de los candidatos y partidos que participan en el proceso electoral.

De que las elecciones revelarán la verdad sobre el festival de encuestas divulgadas desde febrero

hasta la fecha que establece la ley electoral.

Los candidatos presidenciales Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas

Maldonado, Fulgencio Severino, Carlos Peña, María Teresa Cabrera, Virginia Antares y Roque

Espaillat, como los aspirantes a la vicepresidencia, senadores y diputados, lucieron muy activos en

la recién concluida campaña electoral.

La Junta Central Electoral (JCE) ha cumplido con la organización de la segunda elecciones de este

año, las primeras fueron las municipales y este 19 las nacionales y congresionales, enviando los

materiales que serán utilizados en la jornada electoral este domingo, con una observación de más

de 2,000 que representan a la Organización de Estados Americanos (OEA), COPPAL, Participación

Ciudadana y otras de otras instituciones nacionales e internacionales.

Esos más de 2 mil observadores, al igual que Primicias, apuestan a la transparencia, elecciones

libres, justas y en paz.

Que las elecciones de este domingo sean observadas por veinte misiones internacionales, la

sociedad civil, medios de comunicación, diferentes organizaciones y por la Junta Central Electoral

(JCE), es un acontecimiento de mucha importancia para la democracia dominicana.

Entre las organizaciones que observan las elecciones dominicanas se destacan la Iniciativa

Democrática de España y las Américas (IDEA)

Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos

Voces de la Memoria

150 observadores internacionales invitados por el PRM

Delegación Latinoamericana

Red Mundial de Jóvenes Políticos

Asociación Mundial de Organismos Electorales

Asociación Of World Elección Boidies

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia

Los cinco ex presidentes invitados por el CONEP

Los observadores invitados por la Fuerza del Pueblo

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL)

Parlamento Centroamericano

Fundación Disenso

Fundación Haciendo Ecuador

Universidad Complutense

Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica

CONEP

Participación Ciudadana con 1,400 observadores

Fundación Institucionalidad y Justicia

Ex mandatarios latinoamericanos, entre los que se destacan Martin Torrijos, de Panamá

Alberto Fernández, de Argentina

Jaime Castro, de Bolivia

Jamil Mahuad, de Ecuador

Jorge Quiroga, Bolivia

Guillermo Solís, de Costa Rica

Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde

Luis Fortuño, de Puerto Rico

Luis Lacalle, Uruguay

Rosalía Arteaga, de Ecuador

Ernesto Samper de Colombia

Marcos Vinicio Cerezo, de Guatemala

Andrés Pastrana, de Colombia

Es trascendental la observación electoral de la OEA, misión que comenzó temprano en la semana

su labor.

Por el jefe de la misión de observadores de la OEA, el ex presidente chileno Eduardo Frei Ruiz

Tagle.

Por la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

Asociación de Magistradas Electorales de América Latina

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), siempre presente en las elecciones

dominicanas.

La Unión Europea

CONEP

Directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) confían en la Junta Central

Electoral (JCE) y esperan elecciones en orden.

El CONEP, con su presidente Celso Juan Marranzini, como el vicepresidente ejecutivo, César

Dargam, exhorta a los líderes políticos a que sean ejemplos de civismo e incentiven a sus

seguidores al voto para contribuir que el proceso se realice de forma armónica y con pleno

respeto a la decisión de la mayoría expresada en las urnas.

César Dargám, vicepresidente ejecutivo del CONEP, resalta que desde el principio esa entidad ha

dado seguimiento al proceso electoral y ha ofrecido su colaboración y respaldo a la Junta Central

Electoral (JCE).

El sector empresarial, del cual forman parte el CONEP, Asociación Nacional de Industrias de la

República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH),

confían en elecciones ordenadas y sin incidentes.

OPINIONES DEL EMPRESARIADO

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a través de Mario Pujols,

vicepresidente ejecutivo de la organización industrial, confía en que se respeten los resultados del

proceso electoral.

“Habrá ganadores y perdedores en esta competencia, hay que respetar los resultados oficiales”,

opina Pujols.

Pujols resalta la importancia de que el proceso electoral refleje la madurez democrática e

institucional del país e insta a los dominicanos a ejercer el derecho al voto en las elecciones de

este domingo.

JCE ORIENTANDO COMO VOTAR EN LAS ELECCIONES

La Junta Central Electoral ha venido orientando cómo votar en los comicios de este domingo.

La JCE ha organizado este año dos elecciones muy costosas para el contribuyente dominicano.

CIERRE LA CAMPAÑA ELECTORAL

El pasado jueves a las doce de la noche, fue el cierre de la campaña electoral para las elecciones

del domingo 19 de mayo.

En el cierre de la campaña el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández,

fustigó la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de los dominicanos.

“Habiendo obtenido más de cuatro trillones de pesos, el gobierno del PRM ha sido incapaz hasta

de reducir la extrema pobreza del país,” consideró Fernández.

De su lado, Luis Abinader, presidente-candidato presidencial, instó votar para no retornar al

pasado, mientras Abel Martínez, considera que el voto debe ser respetado.

TEMAS QUE COINCIDEN CON LAS ELECCIONES

La acusación y el entramado del caso Calamar, el juicio de fondo del sonado caso Coral, el impacto

del dengue, los crecientes reclamos de fiscalización y destino del dinero entregado por el Estado a

los partidos políticos, debate sobre el barrilito y otros temas de interés.