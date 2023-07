Presidente de la Academia de Ciencias definió a Joaquín Balaguer como el gran pensador de los Parques Nacionales y las áreas protegidas

Llamó a las autoridades actuales a valorar y preservar el

medio ambiente y los recursos naturales por la

importancia que tienen para la convivencia de la presente

y futuras generaciones

El ingeniero forestal Eleuterio Martínez, definió al

expresidente de la República Joaquín Balaguer como el gran

pensador de los Parques y áreas protegidas en República

Dominicana.

Martínez consideró que gran parte de los aportes hechos por

el exjefe de Estado aun juegan roles importantes en la

conservación de los recursos naturales, sobre todo en Santo

Domingo, donde propicio lugares como la “Plaza de la

Cultura”, el “Centro Olímpico Juan Pablo Duarte”, los

miradores del Este, Norte y Sur, así como el parque “Los

tres Ojos”, el “Parque Botánico Nacional”, el “Parque

Zoológico” y el antiguo “Jardín Zoológico y Botánico”,

entre otros.

Recordó que en su afán por la preservación del ambiente el

exmandatario creó la iniciativa “Cinturón Verde de Santo

Domingo”, que comprendía una serie de áreas verdes y el

“Parque Litoral Sur de la Ciudad de Santo Domingo” que

abarcaban toda la vista hacia el litoral costero de la ciudad a

poco más de un año de asumir el poder en 1966.

Señala que entre los objetivos que tenía ese proyecto estaba

que al recorrer los 34 kilómetros de vías trazadas a orillas del

mar nunca se perdiera la vista a este, tomando en cuenta que

la capital dominicana tiene la particularidad de estar frente al

mar, condición que pocos países pueden exhibir, sin

embargo, dice que ese privilegio se está perdiendo por el

desarrollo urbanístico que existe y que no toma en cuenta esa

característica a la hora de edificar.

“Yo me quito el sombrero para hablar de Balaguer con

respecto a las áreas protegidas y parques nacionales, no es

que yo sea un gran admirador de lo que fue su figura

histórica, pero el componente de la naturaleza es una

realidad y está ahí”, dijo Martínez.

Indicó que el compromiso que asumió Joaquín Balaguer con

el cuidado de la naturaleza lo llevó a crear el Consejo

Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) compuesto por

arquitectos urbanistas de gran formación y que pensaban la

ciudad con criterio de mantener el esplendor natural que

poseía.

Citó decretos trascendentes como el 1309-95 con el que se

recuperó a Islas Catalinas que ya estaba siendo explotada

por consorcios extranjeros a la que no tenían acceso los

ciudadanos dominicanos y otras disposiciones que hicieron

posible que al término de sus mandatos hubiera la mayor

parte de las 122 áreas protegidas que actualmente tiene

República Dominicana.

Explicó que entre esas áreas hay desde parques nacionales

hasta fuentes acuíferas en todo el país y lugares que

actualmente tienen trascendencia turística internacional

porque se dispuso su conservación.

Lamenta que no pudiera dársele continuidad a proyectos

como los parques “Litoral Sur y La Caleta” y otros que hoy

lucen abandonados a pesar de la gran inversión que

representaron para el estado y llamó a las autoridades a que

se interesen en el tema y dispongan medidas para

salvaguardar los recursos con que aun contamos, por la

importancia que revisten.

los “Bancos de La Plata y La Navidad” y

Encargó al urbanista Pablo Mella y al ingeniero Milton

Ginebra lo que llamó la ciudad de los pescadores con puertos

y aeropuerto, hoteles y la hilera de puentes que enlazan los

callos que hoy es un símbolo de Santa Barbara de Samaná,

el “Santuario Marítimo Marino” de Samaná inicialmente con

una extensión 3800 kilómetros cuadrados y luego con el

decreto 221 lo llevó a 25 mil kilómetros cuadrados que es

más de la mitad del territorio nacional como una muestra de

su visión a pesar de estar ciego resaltó que Samaná es uno

de los principales puntos de desarrollo turísticos

convirtiéndolo en uno de los sitios más visitados por

considerarlo como uno de los mejores lugares del mundo

para la observación de las ballenas jorobadas, el ingeniero

Martínez dijo enorgullecerse de haber tenido la oportunidad

de haber sido asesor y consultor de Joaquín Balaguer como

profesional en su área en la mayoría de los proyectos de

creación de Parques Nacionales y áreas protegidas que él

tenía en mente y que tuvo la oportunidad de desarrollar como

un gran estadista.