Presidente CODUE pide dotar RD Cámara Cuentas con credibilidad

El presidente del Consejo de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Feliciano Lacen, advirtió que los legisladores deben tomar las medidas de lugar para dotar al país de una Cámara de Cuentas que tenga competencia y credibilidad.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, plantea que la Cámara de Cuentas ha sufrido una degradación por falta de credibilidad.

Lacen sostuvo que tiene la percepción de que los miembros del organismo serán sometidos a un juicio político y que deben ser destituidos todos los integrantes.

“Porque tampoco soy partidario de que saquen uno y que dejen otros porque ha habido una divergencia, no ha habido empatía entre ellos o la capacidad de consenso, o como llamo de respeto y coexistencia, entonces un órgano que está así, ya no hay credibilidad”, adujo.

Observó que al principio se opuso a un juicio político a los miembros del organismo, pero entiende que los legisladores deben buscar la salida que le confiere la ley para que el país cuente con un ente garante de una buena fiscalización y que no se convierta en una cualquierización.

Indicó que desde el CODUE había sugerido que se preserve la integración actual de la Cámara de Cuentas, pero con la revelación que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha cambiado de opinión.

“En los últimos días hemos escuchado a (Alfredo) Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, diciendo que hubo falsificación de actas, un grupo de anomalías, ya no es salvable porque no hay garantías que la ciudadanía crea que hay garantías de cualquier auditoría que salga de allí”, agregó.

Manifestó que ha sido partidario de un apoyo, diálogo y consenso sobre el órgano fiscalizador del Estado y que se buscara una salida antes de llegar a la crisis actual.

El religioso pidió a los partidos políticos a abandonar las apetencias, colocando personas “que le acomode a ellos” en la Cámara de Cuentas, designando miembros que respondan a la colectividad.

Lacen manifestó que los incumbentes que sean elegidos deben ser por un período de cuatro años y no para completar el correspondiente a los actuales miembros, en una eventual destitución.

Los partidos políticos deben presentar candidatos debidamente depurados

El presidente del Consejo de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Feliciano Lacen, solicitó a los partidos políticos a presentar candidatos a cargos electivos debidamente depurados y libres de cuestionamientos.

Entiende que quienes están involucrados en procesos legales, aunque no hayan sido sentenciados, no deberían inscribir candidaturas para optar por puestos electivos, aunque se presume su inocencia hasta no ser condenado.

“Pero como ciudadano, si tengo algo pendiente con la justicia, no debería inscribir una candidatura. Qué pasaría si usted con algo pendiente en la justicia, que se está investigando todavía, inscribe su candidatura y gana las encuestas o las primarias que hacen los partidos políticos y tiene un caso en la justicia, eso se va a caer”, argumentó.

El líder evangélico sugirió a los partidos políticos cuidarse de esa situación y pedirles a esas personas que buscan candidaturas abstenerse en el proceso y esperar otra oportunidad demostrando la no culpabilidad.

Consideró que cuando sale a relucir una denuncia sobre narcotráfico contra una persona que ocupa un cargo electivo, quien sufre las consecuencias es el país.

“Lo primero es que las cúpulas de los partidos políticos deben ser lo suficientemente responsables de hacer una depuración a las personas que solicitan candidaturas, que sea una cultura de los partidos políticos tener personas creíbles en el banco de elegibles”, significó.

Expuso que los partidos políticos deben decirles a esas personas la implicación que tendría caer en el descrédito por llevarla en la boleta a pesar de ser señalada en una acción delictiva.

Considera que el problema haitiano es muy complejo para República Dominicana

El presidente del Consejo de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Feliciano Lacen, consideró que República Dominicana vive una situación muy compleja por lo que representa el problema en Haití.

Advirtió que en el país no se debe aceptar manifestaciones de haitianos demandando solucionar la crisis que le afecta ni campamentos de refugiados del vecino país.

Sostuvo que las autoridades dominicanas deben saber muy bien cada paso que dan en cuanto a la política migratoria frente a Haití.

“No es una migración como otros países, que las fronteras están bastante lejos y que para llegar a un país hay que montarse en un avión”, acotó.

Advirtió que cualquier brecha que se le abra de este lado a los haitianos puede convertirse en un desastre social.

El religioso sostuvo que se debe entender el contexto histórico y geográfico de República Dominicana.

Recordó que el presidente Luis Abinader expone en cada foro internacional la necesidad de que Haití reciba ayuda para solucionar la crisis que le afecta actualmente.