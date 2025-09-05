Popular recibe tres galardones en los Premios a los Mejores Bancos Digitales de Global Finance

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano se alzó con tres reconocimientos en la 26ª edición de los Premios a los Mejores Bancos Digitales del Mundo que realiza la revista financiera Global Finance, destacándose los galardones a la mejor aplicación de banca móvil y al mejor banco digital de consumo en la República Dominicana.

La entidad financiera obtuvo también el premio al banco con el mejor modelo de transformación digital, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica, confirmando con ello la robusta estrategia del Banco Popular, orientada a atraer y servir a sus clientes mediante soluciones digitales innovadoras, eficientes y seguras, así como su capacidad para transformar la experiencia bancaria en la República Dominicana y en la región.

“Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso con la transformación digital, poniendo siempre al cliente en el centro de nuestra innovación” expresó el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.

Los criterios evaluados por Global Finance incluyeron la solidez de la estrategia de captación de clientes digitales, el éxito en la adopción de canales, el crecimiento de usuarios, la variedad de su portafolio digital, los beneficios tangibles para los clientes, así como la calidad del diseño y funcionalidad de sus plataformas web y móviles.

Innovación y liderazgo digital

Actualmente, más de 1.5 millones de usuarios digitales acceden a los servicios del Popular. Más del 90% de los servicios que ofrece el banco están disponibles en línea, lo que se traduce en mayor agilidad, seguridad y comodidad para sus clientes.

En cuanto a canales de servicio, más del 71% de los clientes utiliza la App Popular, que en 2024 superó más de 100 millones de transacciones, con un crecimiento interanual del 46%.

En los últimos dos años, el volumen de transacciones móviles se incrementó hasta los 154.9 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 30%, de las cuales un 46% correspondió a pagos de persona a persona.

Respecto a la web, con 42 millones de transacciones en los últimos dos años, se consolida como una plataforma clave para los usuarios digitales. Las operaciones relacionadas con pagos de servicios representan el 45% del total, convirtiéndose en la actividad más frecuente a través de este canal de servicio.