Ponen en circulación el libro “Cita con el destino. Encuentro con Balaguer”

Santo Domingo. – El arquitecto Cristian Martínez Villanueva puso en circulación su libro “Cita con el destino. Encuentro con Balaguer”, apuntes recopilados por el autor hace más de 20 años, durante los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer.

En el acto efectuado en la Biblioteca Nacional, también intervino el licenciado Joaquín Ricardo con su ponderación de la obra de la autoría de Cristian Martínez Villanueva.

El autor de “Cita con el destino. Encuentro con Balaguer” destacó que escribió la obra para dejar constancia de un pasado reciente que con las nuevas generaciones se va haciendo remoto.

Durante la presentación, Martínez Villanueva indicó que decidió realizar esas compilaciones de sus encuentros con el doctor Balaguer cuando contempló su cuerpo inerte, con un rictus que le pareció desafiante, en la capilla ardiente en su casa aquel 14 de julio del 2002.

Dijo que en el pensamiento del estadista la República Dominicana primada en su pensamiento y así se lo manifestó incontables veces en ocasiones que quería que el mensaje Duartiano, de Dios, Patria y Libertad se hiciera sentir.

“Sus palabras aún resuenan en mis oídos, por eso me decidí a sacar esa vieja deuda con la persona que siempre me impulsó y que creyó que yo podía”, aseveró.

Apuntó que “Este trabajo que dentro de poco tendréis en la mano, no es un elogio a esa persona del destino como bien dice el título, sino la construcción del día a día con anécdotas que humanizan al protagonista que lo ponen con una luz que nos acerca al mismo”

Recalca el autor que “Balaguer tenía una idea de la República Dominicana que aún no ha acabado de cuajar. Pero él siempre me decía que esta idea de PATRIA GRANDE no de tamaño, si no de ideales, donde todos serian iguales basándose en principios que fueron inculcados en las raíces telúricas de nuestra complicada historia, pero que al final esos avatares pasados por el tamiz del tiempo, iban a dar frutos extraordinarios”.

Cree que es difícil comprender un período pasado relativamente reciente, cuando aún las pasiones, aunque extintas por el inexorable tiempo están guardadas en esa nebulosa del espectador no protagonista tempora mutantur como decían los antiguos romanos y con el tiempo nosotros cambiamos, “pero he querido que un retazo de ese tiempo se retrate en este libro, porque narra momentos cotidianos de un personaje de carne y hueso que fue protagonista de uno de los momentos históricos de nuestro país y el progreso que exhibimos hoy”.

Expresó que, así como los peligros que asechan a nuestra nacionalidad los había vaticinado, trazando con la espada de la imaginación aquella Línea de Pizarro que nos dice que ya no se puede volver hacia atrás.

“En lo que a mí respecta me enseñó que ser dominicano no es solo haber nacido en esta tierra sino un estado de ánimo condicionado por una historia cuyos avatares no se negocian”, puntualizó.

Significó que “Con esta forma de pensar y con la convicción de que quedará evidencia física de patria, fueron creado estos monumentos, hitos que nos recuerdas el Norte a seguir y que servirán a las nuevas generaciones como derrotero para mostrar el camino de los Alisios que nos lleven a puerto seguro”.

Durante la presentación de su obra, el autor hizo un reconocimiento póstumo a su gran amigo ya ausente Jacinto Gimbernard, quien desde la década de los noventa lo había compelido a plasmar en un libro sus experiencias con el Dr. Balaguer.

“En esa época escribí lo vivido hasta ese entonces, luego por múltiples razones el trabajo que estaba listo no veía la luz pero sucedió que un domingo de este año 2024 en un encuentro entre amigos donde estaban Thimo Pimentel y mi amigo José Manuel Mallén (Jochi) se puso el tema del Dr. Balaguer y me instaron a volver a poner el proyecto en movimiento por hacer posible que un pedazo de historia, no contada antes, pueda ser transferida a las nuevas generaciones para que comprendan y saquen sus propias conclusiones”, concluyó.