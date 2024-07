PN, institución más vulnera derechos de ciudadanos

Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reveló que la

Policía Nacional, es la institución que más vulnera los derechos de los

ciudadanos y que por ende es la que genera, más quejas ante ese

organismo de defensoría.

El funcionario afirmó que la insitución que dirige recibe un promedio de

10 mil denuncias al año, por diferentes vías, ya sea por Whappsa o

redes sociales y que en su mayoría son quejas en contra del maltrato de

la policía, principalmente en los destacamentos.

Al ser entrevistado por los periodistas, Pedro Jiménez y María de los

Ángeles en el programa Contacto Directo, que se transmite todos los

domingos a las 7:00 de la noche, por Teleradio América, Ulloa también

informó que actualmente cuentan con un moderno edificio como sede

central, enfocado en las necesidades de garantismo y educación del

ciudadano.

“El defensor del pueblo tiene 5 días limites para dar respuesta al

ciudadano que nos ocupa y el nivel de positividad alcanza el 100%

afirmó el funcionario.

Pablo Ulloa dijo tambié que ya no cuentan con las instalaciones fisicas

en Santo Domingo Este, debido a que el edificio que era propiedad de

la dirección de pasaportes y cuyo convenio era por dos años, les fue

requerido, luego de haber invertido 450 mil dolares y despues no

pudieron usarlo porque los dos años se fueron en remodelación.

En torno a una posible modificación a la constitución, el Defensor del

Pueblo entiende que no es necesario tocar la carta magna, solo por dos

puntos como propone el poder ejecutivo y que hay 71 leyes que deben

ser aprobadas de las 106 que establece la propia constitución.

Recordó que la actual del 2010, fue fruto de un consenso y una amplia

consulta popular.

El funcionario anunció además que los días 17 y 18 de este mes el

defensor del Pueblo encabezará una cumbre con los protagonistas del

sector salud, ARS, AFP, médicos, clínicas, trabajadores etc, con el fin de

abordar los retos de la ley 87-01 sobre seguridad social y buscar un

consenso que sirva de basde a su modificación.