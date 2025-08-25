Plásticos por Útiles Escolares recolecta 15.2 millones de botellas plásticas

Santo Domingo, DN – La segunda edición de Plásticos por Escolares recolectó 15.2 millones de botellitas plásticas, entregando 22,800 kits de mochilas y tabletas electrónicas a familias que acudieron al evento más grande de conciencia ambiental del país, organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas.

Esta cifra récord marca un hito en el reciclaje y cuidado del medioambiente ya que en las cinco ediciones de Plásticos por Juguetes y las dos de Plásticos por Escolares, un total de más de 33 millones de botellitas plásticas han sido sacadas de las calles.

La organización y el orden primó durante la actividad, donde desde tempranas horas de la mañana personas hicieron la fila para el pesaje de los plásticos y el posterior canje por los útiles en el Palacio Municipal, en una dinámica fluida que fue amenizada con animación y participación de personajes infantiles para el disfrute de los niños.

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, Carolina Mejía describió como una gran bendición el poder estar junto a todo su equipo y junto a los aliados brindando alegría a la familia capitaleña, teniendo un impacto directo en el medioambiente y en la educación.

“Es importante que juntos entendamos que podemos enfrentar los retos que tenemos como ciudad y como sociedad, y que de esa manera somos más afectivos”, afirmó Mejía.

Yayo Sanz Lovatón, director de Aduanas, aseguró que Plásticos por Útiles Escolares es un esfuerzo que lleva el nombre del amor, de la entrega y de la solidaridad.

“Hoy vemos aquí el fruto de una alianza público-privada y mucha gente que se ha volcado para que nuestros niños y niñas de la capital puedan ayudarse en el proceso educativo”, resaltó el titular de Aduanas.

Por mil botellitas, los asistentes recibieron tabletas electrónicas con kits de mochilas que contenían seis cuadernos, un estuche con materiales, un set de reglas y un termo. Mientras que por 500 botellitas, les entregaron las mochilas con sus respectivos útiles.

Más de 400 colaboradores estuvieron dispuestos en distintas áreas para garantizar la fluidez en la actividad. Además, hubo una fuerte presencia de policías, militares, así como 45 bomberos, un camión de incendios, dos unidades de rescate, dos ambulancias, 19 médicos, 21 rescatistas, cinco choferes, un hospital móvil, un puesto de comando y una carpa para niños extraviados, con la finalidad de velar por el bienestar de todos los participantes.

En ese sentido, las autoridades agradecieron la gran labor desempeñada por el Sistema 9-1-1 con sus ambulancias, el Cuerpo de Bomberos del DN y la Defensa Civil, entre otros.

Plásticos por Útiles Escolares 2025 fue posible gracias al respaldo de: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Industrias Bisonó y Café Santo Domingo.