Periodista Mayra La Paz gana en FL Central su batalla contra cáncer de mama

Orlando, Florida – La destacada periodista y comunicadora Mayra La Paz anunció con profundo gozo que se encuentra libre de cáncer de mama, luego de haber enfrentado un diagnóstico de cáncer de mama etapa 3, detectado el 15 de agosto de 2025, una noticia que ha llenado de regocijo no solo a su familia, sino al seno del Colegio Dominicano de Periodistas y sus colegas, tanto en el país caribeño como en el exterior, junto a la diáspora en general.

La noticia ha sido recibida con alegría por su familia, colegas y la comunidad que ha seguido de cerca este proceso de fe, fortaleza y esperanza.

El carcinoma fue erradicado mediante una mastectomía bilateral completa, realizada exitosamente por la doctora oncóloga Sandra Dennis en el hospital Advent Health de Florida el pasado 22 de enero del 2026.

De acuerdo con el parte médico, suministrado por La Paz en su información a RoseMaryNews, “el procedimiento fue suficiente para eliminar la enfermedad, sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia, quedando únicamente bajo seguimiento médico.”

“Hoy 2 de febrero del 2026, tras salir de su cita médica, La Paz compartió un emotivo mensaje con nuestra redacción: Mi familia hoy está en regocijo a Dios. Acabamos de salir del médico; la verdad que Dios es muy bueno y misericordioso. Se glorificó conmigo”, expresó visiblemente agradecida y fortalecida en su fe.

La periodista agradeció de manera especial a “todo el ejército de hombres y mujeres de todo el mundo” que la acompañaron en oración, afirmando que esas intercesiones fueron vitales para su recuperación. “Hoy cantamos y adoramos a Dios con mayor fuerza. Dios es fiel”, afirmó, reafirmando su testimonio de fe y gratitud.

Finalmente, Mayra La Paz reconoció el apoyo incondicional de su familia, en especial de su esposo, el ingeniero Juan Carlos Rosario, de sus hijos, y el cuidado constante de su hermana Sobeida La Paz, quien estuvo a su lado durante todo el proceso. Su historia se convierte hoy en un mensaje de esperanza, vida y victoria para miles de mujeres.

Habla Rose Mary Santana como colega y sobreviviente

Mientras que la actual Presidenta de la Comisión de Asuntos Diplomáticos del Colegio Dominicano de Periodistas en República Dominicana y ex secretaria general de la en Miami, sostuvo que “estaba más que agradecida de Dios al contestar las oraciones de todos y escuchar la gran noticia sobre Mayra.”

“Como sobrevivientes y colega, estuvimos y estaremos siempre con ella y todos los que atraviesen este proceso, recordando que la prevención y detección temprana, salva vidas”, expresó con emoción Rose Mary Santana, mientras recordó que junto a ella estuvo el “ejército de Periodistas tanto de la República Dominicana como de la diáspora en Miami, Florida Central , Nueva York y Puerto Rico entre otras, orando y pendientes de Mayra La Paz, sobre todo la adorada madre que nos representa a todos, Zunilda Mercedes Fondeur y demás en la Florida Central, incluida Gheidy de la Cruz, actual secretaria general del gremio.”

“Mayra, tu valentía y entereza en luchar convencida de tu sanidad con una alegría indescriptible y una fe inquebrantable han sido además de puntuales en esta sanación, un ejemplo para quienes enfrentan este duro proceso. Gracias a tus médicos por el empeño también. Eres una guerrera de Dios. Sigue adelante siempre”, concluye Santana.

