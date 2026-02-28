- Publicidad -
Medios de Comunicación

Periodista denuncia gobierno la amenaza

PERIODICO PRIMICIAS28 de febrero de 2026
La periodista María Hernández,  denunció que el estamento estatal la amenaza con despojarla de la casa en que reside con su familia desde hace más de 15 años por lo que hizo un llamado al presidente de la República,  Luis Abinader para que investigue la situación.
La periodista afirmó que después de los comentarios que colocó en la red social YouTube el día en que se inauguró la línea 2c del Metro de los Alcarrizos ha venido recibiendo amenazas  en forma escrita de expropiarle su casa por parte de un abogado que la íntimó  mediante acto de alguacil con subastar su vivienda   si en un plazo de 20 días no paga una deuda de más de 4 millones de pesos que tiene pendiente con una Asociación bancaria.
Denunció que este jueves un abogado amigo trató de conversar con él abogado y su respuesta es que estaba en una reunión.
También hizo un llamado al presidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas,  Luis Pérez y a la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas filial Haina,  Luanna Arias para que no permita atropellos a una de sus miembros que también es encargada de prensa y comunicaciones de la filial.
