Periódico Primicias, de Multimedios Primicias, año 33, contundentes ediciones impresas y digitales, megaediciones con más páginas, tertulias, presente en grandes encuentros en República Dominicana

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

En su año número 33 el periódico Primicias, impreso y digital con presencia mundial, hace aportes trascendentales al desarrollo económico, democrático, institucional y social de la República Dominicana y de otras naciones.

Lo hace con impactantes ediciones impresas y digitales con su periodismo inédito y de investigacion al servicio de la verdad y de las mejores causas de la nación dominicana y el mundo.

Primicias hace realidad sus megaediciones con más páginas y contenido etico y de profundidad.

Con sus tertulias.

Con su espacio abierto para una comunicación profesional.

Con su presencia en grandes encuentros.

Con su contacto con amplios sectores del Gran Santo Domingo y las provincias.

Con el contacto con personalidades de la vida nacional e internacional

Con la presencia en el encuentro de la Junta Central Electoral (JCE) para la presentación de la nueva cédula de identidad personal y electoral

El presidente de la JCE, doctor Román Jáquez Liranzo, ofreciendo detalles sobre la nueva cédula personal yde identidad electoral

El presidente de la JCE, doctor Román Jáquez Lirando, y el director de Primicias, Alex Jiménez, se saludan y conversan en el acto de presentación de la nueva cédula de identidad personal y electoral

Directores de medios de comunicación en el encuentro de la JCE en el que presentaron la nueva cédula personal y de identidad electoral

En un importante evento de la industria del cemento en Punta Cana

En el programa Coloquio, junto a Esteban Delgado

La felicitación de Telesistema 11 por los 41 años del programa Coloquio, el programa económico de la semana

Uno de los programas Coloquio, haciendo historia en la comunicación sobre la temática económica de República Dominicana y el mundo

Adalberto Grullón y Alex Jiménez, compañeros de estudios en la Escuela de Comunicación Social de la UASD, quienes ejercen la comunicación social al servicio de la nación con ética y profesionalidad.

Recordando la designación del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en 1994 por el entonces presidente Joaquín Balaguer

El doctor Julio Hazím y el director de Primicias, Alex Jiménez

Primicias investigó el yaniqueque y su incidencia en la economía comunitaria

Encuentro de inicio de 2026 de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas (ADCP) en un restaurant de la capital dominicana.

El doctor Rolando Pérez Uribe, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, el folclorista Dagoberto Tejeda y el director de Primicias, Alex Jiménez, en una tertulia en el Club Libanés, Sirio Palestino, en la capital dominicana

El doctor Edilberto Cabral, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Alex Jiménez, analizando temas económicos y la geopolítica en una tertulia de Primicias.

El director de Primicias, Alex Jiménez, investigó la hisdtoria del cemento dominicano

Con la ex presidenta de la Cámara de Dipñutados, doctora Rafaela Alburquerque, y Angela de Garrido, en un encuentro-tertulia en 360, en la capital dominicana

El ex diputado Glovis Reyes, Cibeles Arbaje y Alex Jiménez, director del periódico Primicias, en un encuentro del periódico Primicias y Coopprimicias en La Cuaba, Santo Domingo

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, y el director de Primicias, Alex Jiménez, en un almuerzo empresarial. (Roque Zabala, periodista profesional, abogado e historiador, colaborador de Primicias, junto a Alex Jiménez, en un partido de beisbol Leones del Escogido y Estrellas Orientales, en el Estadio Quisqueya JuanMarichal).

Con el exitoso artista Danny Rivera, de Puerto Rico ( Con Daddy Romero, caricaturista de Primicias, y Ercilio Veloz Burgos una voz histórica del periodismo dominicano).

Otro programa Coloquio, analizando la economía nacional

En un brindis en una muy importante actividad del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)

En la Tertulia Bohemia

En la Tertulia Uasdiana

