Organizaciones emplazan Superintendencia de Electricidad a convocar consulta sobre nuevo reglamento de paneles solares

En la mañana de hoy, representantes de un conjunto de organizaciones se presentaron a la sede de la Superintendencia de Electricidad, SIE, para demandar que esa entidad convoque de urgencia una consulta sobre el nuevo reglamento que regula la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de paneles solares sobre techos.

Representantes de RD100% Renovable, del Observatorio Nacional para la Protección de los Consumidores, ONPECO, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, de la Coalición del Este, del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia depositaron una comunicación dirigida al superintendente, Andrés E. Astacio Polanco.

Para que la SIE permitiera que el presidente de RD100% Renovable, Ramón Antonio Díaz, depositara la comunicación fue necesario que los representantes de las organizaciones presentes realizaran, tras una espera de una hora, una enérgica protesta en la recepción de la institución, ya que el personal y militares que custodian el lugar tenían órdenes de no permitirles el paso a la ventanilla de recepción de documentos.

En la misiva las organizaciones solicitan una reunión con el superintendente Astacio Polanco para exponerle “las razones por las cuales demandamos que este reglamento sea revisado, con la finalidad de que obtenga el más amplio consenso de la sociedad dominicana”.

Dijeron que es urgente tanto la reunión con el superintendente Astacio Polanco como la convocatoria para la realización de esta consulta, antes de que este reglamento entre en vigor en mayo próximo.

Explicaron que la resolución SiE-007-2026-REG que presentó este reglamento dispuso que entrará en vigencia en un plazo de 90 días laborables a partir del 19 de enero del corriente año, fecha en se emitió esta resolución.

Las organizaciones señalaron que en la última audiencia para conocer la propuesta de reglamento de la SIE que se celebró el 12 de septiembre de 2024, acordó que se entregaría a todos los interesados una matriz comparativa con todos los aportes presentados y que a partir de esta matriz revisada y consensuada, se elaboraría una nueva versión de reglamento que sería consensuado.

“A pesar de que transcurrió todo el año 2025, la SIE no socializó la matriz comparativa con los aportes ni tampoco entregó para consulta una nueva propuesta de este reglamento”, afirmaron.

Calificaron de palo asechado esta nueva propuesta de reglamento para regular la instalación de paneles solares sobre techos que presentaron mediante resolución el pasado 19 de enero.

Criticaron que este nuevo reglamento no facilita ni incentiva, sino que por el contrario obstruye, que los sectores populares puedan instalar sistemas solares en sus viviendas.

“Aunque el nuevo reglamento incorpora elementos que propusimos durante el proceso de debates que significan un avance, sin embargo no es posible con este reglamento masificar la instalación de paneles solares sobre techos de las familias de bajos ingresos, dejando esta actividad para las clases medias y los sectores de mayores ingresos”, adujeron.

Señalaron que este reglamento obstruye el acceso de los pobres a la energía solar mediante la creación de un impuesto al Sol, de restricción de la instalaciones de paneles solares a sólo profesionales de alta calificación y electricistas acreditados por la SIE, y además impone una acción injerencista a la propiedad privada al obligar a los que se deciden por el autoconsumo a informar los detalles de los sistemas instalados y ser sometidos a supervisión por una distribuidora de la que no son clientes.

Manifestaron que aspiran a un reglamento que a la vez generalice los paneles solares sobre techos, rompa con la injusta discriminación clasista y la escandalosa desigualdad energética que existe en el país como reflejo de una sociedad en la cual las requizas están concentradas en pocas familias.

Recordaron que el estudio que el Instituto de Montañas Rocosas, RMI, de los EUA, realizó en el año 2022, arrojó que apenas 150 sistemas solares sobre techos se habían colocado en los sectores de bajo consumo y de bajos ingresos a pesar de que este rango de clientes constituye el 98% de los abonados de las distribuidoras.

Suscriben la comunicación depositada, Ramón Antonio Díaz, presidente de RD100% Renovable y vicepresidente de COOPMAIMON, Altagracia Paulino, Presidenta del Observatorio Nacional para la Protección de los Consumidores, ONPECO, Euren Cuevas Medina, director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA.

También firman la misiva David Montes de Oca, coordinador de la Coalición Ambiental del Este, Dominica Virtudes Martínez, presidenta de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, y Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

