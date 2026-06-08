ONPECO denuncia aumentos desproporcionados en facturas eléctricas y reclama explicaciones a las autoridades.

Santo Domingo, República Dominicana. El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) expresó su preocupación por las crecientes quejas de ciudadanos que reportan incrementos considerables en sus facturas de electricidad. Según afirman los afectados, esos aumentos no se corresponden con sus niveles habituales de consumo.

La entidad señaló que la situación también ha impactado sus propias operaciones. Como ejemplo, indicó que en las oficinas de ONPECO, donde funciona un solo acondicionador de aire y se labora de lunes a jueves de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los viernes hasta las 12:00 del mediodía, las facturas eléctricas oscilaban históricamente entre RD$2,500 y RD$3,000 mensuales. Sin embargo, la factura correspondiente al mes de mayo superó los RD$8,000.

“Este incremento resulta difícil de justificar a partir de nuestros patrones normales de consumo, los cuales se han mantenido estables durante años”, indicó la organización.

ONPECO manifestó que ha recibido reportes similares de usuarios residenciales y pequeños establecimientos comerciales que aseguran haber experimentado aumentos significativos en sus facturas, sin haber realizado cambios sustanciales en el uso de la energía eléctrica.

La organización considera que esta situación amerita una explicación clara y transparente por parte de las empresas distribuidoras de electricidad y de los organismos reguladores del sector, a fin de que los consumidores conozcan las razones que originan estos incrementos y tengan la garantía de que la facturación refleja fielmente el consumo realizado.

Asimismo, exhortó a los usuarios a revisar sus facturas, comparar los registros actuales con los de meses anteriores y ejercer su derecho a presentar reclamaciones cuando detecten inconsistencias o variaciones injustificadas.

“El acceso a servicios públicos eficientes, transparentes y correctamente facturados forma parte de los derechos de los consumidores. Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar estas denuncias y ofrecer respuestas oportunas a la población”, expresó la entidad.

Altagracia Paulino, presidenta de ONPECO, precisó: “No es razonable que usuarios con consumos estables reciban facturas que duplican o triplican los montos históricos sin una explicación clara y verificable”.

Paulino señaló también que, por la dependencia del país de los combustibles fósiles y por los efectos de los conflictos en Medio Oriente sobre los precios internacionales, los consumidores deben hacer un uso razonable y responsable de la energía. Aun así, afirmó que ese llamado al ahorro debe ir acompañado de tarifas justas, mediciones confiables y explicaciones verificables.

ONPECO reiteró su compromiso de dar seguimiento a las reclamaciones de los consumidores y de promover mayor transparencia en la prestación de los servicios públicos, especialmente en un contexto económico en el que las familias dominicanas enfrentan crecientes presiones sobre su presupuesto.

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