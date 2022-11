Omar Fernández y Orlando Jorge someten proyecto de ley que prohíbe venta de vapes a menores.

La propuesta de los diputados de Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario

Moderno, busca regular la comercialización de estos productos para proteger a los

consumidores adultos y establecer controles de calidad

Santo Domingo. Los diputados Omar Fernández, del partido Fuerza del Pueblo (FP), y

Orlando Jorge Villegas, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometieron un

proyecto de ley que busca, entre otras medidas, prohibir la comercialización de cigarrillos

electrónicos o vapes y otros dispositivos sin combustión, con y sin tabaco, a menores de

edad en la República Dominicana.

La propuesta de los congresistas tiene como objetivo categorizar bajo un marco normativo

la diversidad de sistemas electrónicos de suministro de nicotina y los artículos de tabaco

sin combustión. La legislación actual sólo contempla al tabaco como producto, por lo que

estos dispositivos pueden llegar a manos de menores de edad sin restricciones.

La pieza contempla los controles de calidad que deberán cumplir estos artículos al

ingresar al país, así como la regulación de la publicidad de los mismos.

“Como sucede con los productos de tabaco tradicionales, las alternativas que contienen

nicotina requieren de controles especiales que garanticen que las mismas no serán

puestas a disposición de menores de edad”, explicó Omar Fernández durante su

intervención en el hemiciclo. “Las legislaciones siempre deben ir de la mano de la

sociedad, la cual no es estática, cambia constantemente, por lo que nosotros, los

diputados, debemos realizar normas que se adapten a las realidades que se viven”,

agregó mientras se refirió a países como Estados Unidos, Reino Unido, Bulgaria y Japón,

como jurisdicciones que han establecido regulación diferenciada para los distintos tipos de

productos libres de humo.

El consumo de sistemas electrónicos de suministro, con y sin nicotina, ha tenido un

incremento en los últimos años.

Fernández explicó que el proyecto de ley que sometió junto al legislador Jorge Villegas

abordará esta problemática y evitará la comercialización y promoción de este tipo de

productos a menores de edad.

De su lado, Jorge Villegas añadió que la pieza legislativa contempla la creación de

sanciones para aquellos productos que se vendan en el mercado de manera adulterada.

Al respecto, indicó que en el mercado dominicano circulan productos que se

comercializan con adulteraciones, lo que representa un riesgo mayor para los

consumidores adultos.

“Este tipo de productos es una demostración de cómo la tecnología se ha vuelto parte de

nuestros hábitos. Y ver cómo un dispositivo que puede encender ya sea tabaco

combustible, ya sea tabaco con carbón o ya sea prenderlo electrónicamente significa una

transición de aquel cigarrillo que todavía hoy día se fuma, pero una versión más moderna

que, aunque es menos riesgosa, no deja de tener implicaciones”, enfatizó Jorge Villegas.

Ambos legisladores hicieron hincapié en la necesidad de crear un marco normativo

adaptado a las nuevas tendencias tecnológicas de consumo de nicotina y señalaron que

esta sustancia, por su carácter adictivo, está contraindicada para ciertas poblaciones.

Villegas y Fernández motivaron la aprobación de la pieza entre los legisladores de la

cámara baja, al considerar que se trata de un instrumento destinado a proteger a la

población más joven. A la vez, destacaron la necesidad de tipificar los distintos derivados

de sistemas electrónicos de suministro con y sin nicotina.