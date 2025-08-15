OBRAS PÚBLICAS ANUNCIA APERTURA DEL TRANSITO EN LA CARRETERA CASABITO-CONSTANZA POR FERIADO DEL 16 DE AGOSTO

Santo Domingo. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que, este sábado 16 de agosto, se habilitará de manera excepcional el tránsito a tiempo completo en la carretera Casabito-Constanza, específicamente para vehículos livianos.

Esta flexibilización temporal de la medida responde al feriado nacional y al interés turístico y familiar que caracteriza a la zona en estas fechas, permitiendo que residentes y visitantes puedan desplazarse con mayor comodidad y fluidez.

En la actualidad, el punto crítico ubicado en el kilómetro 10, se mantiene con un horario restringido, debido a que la intervención de ingeniería que ejecuta el ministerio requiere de acciones que no pueden realizarse con tránsito abierto.

Se ha dispuesto la apertura completa durante el fin de semana recomendando a los que circulan por esta vía conducir con precaución.

«A partir del lunes 18 retornaremos con la programación de cierre en horario de 7:00 am hasta 12:00 del mediodía y de 2:00 pm hasta 7:00 de la noche y se mantendrá hasta el miércoles 20 de este mes de agosto. En lo adelante, el Ministerio de Obras Públicas indicará los próximos pasos a seguir en torno a esta intervención», indica el organismo.

«Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de las obras que potencien el turismo, fortalezcan la conectividad y garanticen la seguridad vial. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía por las medidas adoptadas durante la ejecución de estos trabajos de alto nivel técnico», concluye.