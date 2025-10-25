Obispo electo Manuel Ruiz visita Dirección Plan Social, harán “alianza estratégica” para favorecer a familias pobres

Santo Domingo Este. El obispo electo de la Diócesis Stella Maris de los municipios Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra, monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, giró este viernes una visita a las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, donde fue recibido por su director general, doctor Edgar Feliz, donde tocaron temas de interés a propósito del paso de la tormenta Melissa por el país.

Indicó que conversó con el doctor Edger Feliz establecer “una alianza estratégica”, con la Diócesis Stella María, con el objetivo de favorecer a las personas enfermas y familias más vulnerables del territorio para que siempre le lleguen raciones de comida cocinada y crudas.

El Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa afirmó que junto con el doctor Edgar Feliz, pudo verificar de primera mano el envío que están realizando a todas las personas desposeídas de todo el país, del municipio Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica y de otras demarcaciones cercanas, sobre todo a las familias que residen en las orillas del Río Ozama.

El Monseñor Ruíz de la Rosa, en compañía del doctor. Edgar Feliz, así como otros funcionarios de la entidad social estatal, recorrieron todo el centro de producción, empaque y distribución de alimentos.

“Queremos agradecer al Director General del Plan Social de la Presidencia por recibirnos, pudimos constatar que todo el personal de la institución está laborando sin descanso para llevar la mano amiga a los más necesitados en estos tiempos de mucha lluvia”, dijo el obispo electo de la Diócesis Stella Maris.

El obispo electo de Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica, Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, saluda al doctor Edgar, titular de la Dirección de Asistencia Social.

El obispo electo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Antonio Ruiz, junto al doctor Edgar Feliz, en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social donde se preparan los alimentos para enviarlos a todo el territorio nacional con motivo de la tormenta Melissa.