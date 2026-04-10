No olvidemos los 150 años del fallecimiento de Duarte

POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO

Sociólogo – Comunicador Dominicano

triffolio@gmail.com

En cuestión de tres meses y días, aproximadamente, el 15 de julio, se cumplen unos 150 años de la partida física del patricio Juan Pablo Duarte y Diez, en Caracas, Venezuela, a consecuencia de una tuberculosis pulmonar.

Para entonces, el fundador de la sociedad secreta La Trinitaria y forjador de la nacionalidad dominicana contaba con apenas 63 años de edad y había tenido que enfrentar numerosas dificultades y acentuadas necesidades en el insoportable exilio a que había sido sometido.

Conforme al Diario escrito por su inseparable hermana, Rosa Duarte, con quien convivió en tierra venezolana y quien trasladó los restos del emblemático independentista dominicano a su tierra natal, en 1884, su deceso se produjo a las tres de la madrugada del 15 de julio de 1876.

Se recuerda que la invitación a su sepelio se publicó en el Diario de Avisos de Caracas, en la edición vespertina correspondiente a la fecha mencionada, en donde de manera breve y precisa se destaca:

“Ha fallecido el jeneral (sic) Juan Pablo Duarte, caudillo de la independencia Dominicana, sus deudos y amigos que suscriben esperan de usted los acompañe a la inhumación del cadáver mañana a las 9 a.m. en la I.P. de Santa Rosalía”

De su fecha de nacimiento, 26 de enero de 1813, es importante resaltar que el 13 de febrero de 1932, mediante Ley Núm. 288, fue declarada como Día de Fiesta Nacional.

De igual modo, en reconocimiento y honra como el principal ideólogo de la Independencia de la República Dominicana del yugo haitiano y de todo poder extranjero se recuerda que, el 1976, el entonces gobernante Joaquin Balaguer, haciendo uso de sus atribuciones y en correspondencia con los principios y el accionar del patricio, lo declaró, oficialmente, como el “Año del Primer Centenario de la Muerte de Duarte”.

Para la ocasión, se realizaron diversas actividades de inolvidable evocación, entre las cuales se resaltan la reinauguración del Parque Independencia, movilizando los restos de los tres padres de la patria del Baluarte del Conde al imponente Mausoleo Nacional.

Asimismo, se acuñó y fue puesta en circulación una moneda con la efigie de Juan Pablo Duarte y Diez, además de ser publicado y distribuido de manera masiva el Ideario de Duarte, al tiempo de promover su accionar y pensamiento por toda la geografía nacional a través de incontables conferencias, magistralmente pronunciadas por intelectuales de incuestionable valía.

El compromiso patrio, la algarabía y el orgullo nacionalista reinó por todos los rincones de país, teniendo como epicentro la motivación del nacimiento del dominicano de mayor gloria histórica, fundador de la patria, primer constitucionalista, primer municipalista y primer hombre público en rendir cuentas sobre el manejo de fondos del erario, consolidándose como el referente más elevado de nuestra nación.

Precisamente, ahora que se acerca el sesquicentenario del fallecimiento del ilustre y ejemplarizante hijo de Manuela Diez y Juan José Duarte, tomando en consideración los ennoblecedores méritos referidos y otros no menos trascendentes, entendemos que propicia resulta la ocasión para que el Estado Dominicano, representado por el Honorable Presidente Constitucional de la República, licenciado Luis Abinader Corona y los principales miembros de su equipo de gobernanza, procedan a constituir una dinámica y eficiente comisión, donde intervengan prestantes intelectuales, fundamentalmente, hombres y mujeres de las ciencias sociales, capaces de garantizar la conmemoración de tan importante efemérides con la brillantez y solemnidad pertinente en todo el territorio nacional.

Aunque el tiempo apremia, teniendo en consideración que el patricio Juan Pablo Duarte y Diez todo lo merece, aún es posible materializar tan significativo y necesario gesto de compromiso y reconocimiento patrio.

Ya veremos lo que realmente acontece… Esperemos pues…

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