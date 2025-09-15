Necesaria medida para encarar la situación del dólar

En hora buena, las autoridades monetarias han anunciado medidas para ordenar y estabilizar el mercado de divisas, tendentes a evitar distorsiones innecesarias la prima del dólar.

En ese sentido, la Junta Monetaria y el Banco Central han anunciado medidas dirigidas a promover la «transparencia» y el «orden» en el mercado de divisas, en momentos en que la tasa del dólar sigue su tendencia al alza.

Se permitirá la incorporación de un mayor número de participantes en la plataforma electrónica de negociación de divisas del Banco Central, entre ellos, los intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera.

Esto implicará que todas las operaciones de compra y venta de divisas mayores a 10,000 dólares y 10,000 euros deberán ser reportadas al Banco Central a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas, dijo la institución en un comunicado.

MAYOR VISIBILIDAD

De esta forma, el Banco Central dispondrá de una mayor visibilidad sobre las operaciones del mercado cambiario, al captar en tiempo real información más completa sobre precios y volúmenes transados, conforme a los principios de transparencia, eficiencia y efectividad que sustentan la política cambiaria.

En segundo lugar, se establecieron lineamientos de conducta aplicables a todos los participantes del mercado de divisas, orientados a garantizar la mejor ejecución de las operaciones cambiarias lo cual implica que todos los actores del mercado deben operar en beneficio de sus clientes, garantizando los mejores precios, velocidad en la ejecución de sus órdenes de compra y venta de divisas y transparencia.

OPERACIONES «A PRECIOS JUSTOS Y TRANSPARENTES»

En términos prácticos, estos nuevos lineamientos aseguran que las operaciones de compra y venta de divisas se realicen a precios «justos» y «transparentes», evitando desviaciones significativas respecto a la tasa de referencia del mercado. Estas disposiciones se alinean con estándares internacionales de mejores prácticas, tales como los contenidos en el Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, cuya aplicación se extenderá ahora también a intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera.

Esto implicará que los márgenes entre compra y venta de divisas, tanto en el segmento minorista como mayorista, deberán estar en consonancia con las condiciones de mercado, en línea con mejores prácticas internacionales.

SERÁN SUSPENDIDOS LOS QUE INCURRAN EN PRÁCTICAS CONTRARIAS

Asimismo, la Junta Monetaria ordenó al Banco Central a sancionar y suspender las operaciones cambiarias de los participantes autorizados a través de la plataforma electrónica de negociación de divisas, que incurran en prácticas contrarias a la normativa vigente, en particular aquellos vinculados a los márgenes cambiarios, así como cualquier otro incumplimiento a los estándares de buena conducta que afectan el funcionamiento ordenado del mercado de divisas.

Por otro lado, las medidas adoptadas por la Junta Monetaria incrementan los niveles de capital para operar como intermediario cambiario y aumenta la exigencia de reservas patrimoniales adicionales, en función de la naturaleza y volumen de las operaciones de dichas entidades.

Hacía tiempo que las autoridades debieron haber tomado medidas que pusieran fin al relato que se veía con la prima del dólar disposiciones que tiendan a robustecer el marco operacional de estas entidades y promueven un mercado cambiario más seguro y justo