Muere el papa Francisco, primer latinoamericano en liderar la Iglesia católica

Fue el primer papa procedente de América o del hemisferio sur. Desde la muerte de Gregorio III, nacido en Siria, en 741, no había habido un obispo de Roma no europeo.

Su último mensaje

«El perdón ha triunfado sobre la venganza. El mal no ha desaparecido de la historia; permanecerá hasta el final, pero ya no tiene predominio; ya no tiene poder sobre quienes aceptan la gracia de este día.