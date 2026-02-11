Ministro Ito Bisonó da inicio a proyecto de viviendas sociales y rehabilitación de hábitat enSan Antonio de Guerra

Santo Domingo.- El ministro de Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificacio nes, Ito Bisonó, dio inicio es te martes al Proyecto de Construcción de Viviendas S ociales y Rehabilitación de Há bitat en el sector Doña Julia, unaintervención de cará cter integral que impactará de maneradirecta la calidad de vida de las familias de este municipio.

Durante un recorrido por la comunidad, el ministro explicó queel proyecto contempla la i ntervención de más de cincokil ómetros de calles, que serán a sfaltadas y dotadas de aceras, contenes y badenes, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la accesibilidad en el sector. Los trabajos incluyen además la construcción de imbornales y filtrantes, como parte de un sistema de drenaje pluvial diseñado para prevenir inundac ionesy garantizar un manejo ad ecuado de las aguas.

Bisonó señaló que esta iniciat iva forma parte del programana cional de Construcción de Vivi endas Sociales y Rehabilitació nde Hábitat, y que los trabajos ya iniciaro n con actividades de escarific ación del terreno para la adecuación de vías, la readecuación del sistema pluvial y el inicio de reparaciones y mejoramientos de viviendas, con un enfoque integral de desarrollo urbano.

“Este proyecto no se limita a construir o repara r viviendas; se trata de transformar el ent orno completo en el que viven las familias. Calles, drenaje, vivienda y es pacios urbanos debenfuncionar de manera articulada para gara ntizar bienestar y dignidad”, expresó el ministro durante el acto.

El titular del MIVHED subrayó que estas inter vencionesresponden al compromi so del Gobierno dominicano de llevarsoluciones reales, soste nibles y de impacto social a comunidades que por años han e sperado respuestas concretas e n materia de infraestructura u rbana y vivienda digna.

La actividad contó con la presencia de la Gobernación de laprovincia de Santo Domingo, el alcalde del municipio de San Antonio de Guerra, César Rojas, representantes de la Junta de Vecinos del sector Doña Julia, líderes comunitarios y pastoresde distintas iglesias, quienes acompañaron al minist ro y valoraron positivamente e l inicio de los trabajos.

Los comunitarios destacaron qu e este proyecto representa un avance significativo para el d esarrollo integral del municipio, al responder a necesidades históricas y sen tar las bases para un crecimiento urbano más orde nado y seguro.

Con esta intervención, el Mini sterio de Vivienda, Hábitat y Edificacio nes continúa avanzando en su m isión de mejorar losentornos u rbanos y garantizar hábitats m ás seguros, funcionalesy human os, colocando a las comunidades y a las familiasdominicanas en el centro de la política habitacional.

