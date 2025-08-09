Ministerio Público reali za operativos simultáneos contra el fraude eléctrico en San Pedro de Macorís
El titular interino de la PGASE, José Aníbal Carela, explicó que las acciones protegen a los
usuarios responsables que se ven perjudicados por desaprensivos que sustraen energía
eléctrica
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En la continuación de las
acciones contra el fraude eléctrico para contribuir al fortalecimiento del servicio de
las Edes a los usuarios responsables que cumplen con sus pagos, la Procuraduría
General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) realizó seis operativos
simultáneos en casas y locales comerciales de diferentes sectores de la provincia de
San Pedro de Macorís.
El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, detalló que
los operativos se realizan en una labor conjunta con la Superintendencia de
Electricidad (SIE) y la Empresa distribuidora de Electricidad (EdeEste), producto de
las denuncias de sospecha de fraude eléctrico.
Explicó que un total de 28 viviendas y locales comerciales fueron inspeccionados en
los sectores La Carretera, Santa Fe, Hato Mayor y Los Maestros, del municipio
Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís.
Indicó que la institución sigue comprometida con la tarea de la persecución y
reducción de este ilícito penal, a través de las acciones que correspondan.
“La PGASE está compelida a proteger los intereses de toda la sociedad y de los
usuarios responsables que se ven perjudicados por la práctica de desaprensivos que
sustraen la energía de forma fraudulenta, lo cual, además de ser una acción peligrosa,
genera pérdida y perjudica la calidad del servicio eléctrico que el Estado brinda a toda
la población”, dijo el titular interino de la PGASE.
En un comunicado de prensa, la entidad del Ministerio Público destaca que siguen
trabajando en la misión de perseguir el fraude eléctrico, aplicando la Ley General de
Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.