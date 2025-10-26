Medio Ambiente realiza operativo en puente flotante

Más de 3,500 toneladas de lilas y residuos fueron removidas en una operación conjunta

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – En respuesta a los efectos del paso de la tormenta tropical Melissa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Armada Dominicana y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y con la colaboración activa de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), encabezada por su alcaldesa Carolina Mejía, ejecutó este jueves una operación especial de emergencia en el puente flotante sobre el río Ozama, con el objetivo de liberar miles de toneladas de lilas acuáticas arrastrados por la tormenta tropical Melissa que obstruían el paso del agua y representaban un riesgo estructural.

Desde tempranas horas de la mañana, equipos técnicos de las instituciones, trabajaron intensamente para despejar la gran masa de lilas y desechos acumulados en los túneles central y lateral del puente, ambos colapsados por la presión del agua y la vegetación, acciones que fueron dirigidas bajo los lineamientos de la Dirección de Dragas de la Armada.

Por instrucciones del ministro, Paíno Henríquez y con la coordinación del comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez (Crisóstomo), se autorizó la apertura temporal del puente flotante, con el apoyo logístico del MOPC y la asistencia operativa de la ADN.

“Al inicio del día iniciamos la intervención del puente flotante, donde se estiman unas 3,500 toneladas de lilas mezcladas con residuos. La corriente del río estaba tan fuerte que impedía la apertura del puente, incluso con el apoyo de dos remolcadores de gran potencia”, explicó un técnico de Medio Ambiente presente en la jornada.

En horas de la tarde, maquinarias pesadas y una retroexcavadora del Ministerio de Obras Públicas reforzaron las labores, facilitando la circulación del agua y reduciendo la presión sobre el puente.

“Por la magnitud de la presión hidráulica y el volumen de lilas descendiendo desde los ríos Isabela y Ozama —se estiman más de 7,500 toneladas—, se decidió abrir el puente para que las lilas fluyeran hacia el mar y se redujera el riesgo de colapso”, indicó el reporte técnico.

Durante la jornada también se reubicó un buque de carga anclado en el lado sur del río, lo que ayudó a restablecer el flujo y acelerar el desahogo del área.

Luego de remover grandes cantidades de lilas, parte del material fue cargado en camiones volteo y trasladado hacia puntos de disposición final autorizados. El resto fue liberado progresivamente con la apertura del puente, permitiendo el desagüe natural del río y garantizando la seguridad estructural del puente flotante.

El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por el ministro Paíno Henríquez, reiteró que continuará el monitoreo permanente de los ríos Ozama e Isabela, y reafirmó su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional con la Armada Dominicana, Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional para mitigar los efectos de la tormenta y proteger la infraestructura hídrica del Gran Santo Domingo.