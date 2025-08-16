Medio Ambiente moderniza oficinas provinciales en la región Noroeste

REPÚBLICA DOMINICANA.- El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, encabezó este viernes la entrega de tres oficinas provinciales totalmente remozadas y equipadas en Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde Mao, con el objetivo de mejorar la experiencia ciudadana y ofrecer a los colaboradores espacios dignos y adecuados para realizar sus labores con eficiencia.

“Ya hemos realizado intervenciones en todo el país, mejorando las infraestructuras, y nuestra meta es que para 2026 todas estén adecuadamente intervenidas, para que, de acuerdo con el mandato del presidente Luis Abinader, todos nuestros funcionarios y servidores públicos puedan trabajar de manera digna y ofrecer un servicio de calidad y eficiente a toda la ciudadanía”, expresó el ministro Henríquez al entregar la oficina provincial en Dajabón.

Agregó que “hay muchas oficinas de 30 y 40 años que necesitan acondicionamiento y otras que vamos a construir desde cero, así que esto que hemos venido haciendo es una deuda histórica que se tenía con el Ministerio de Medio Ambiente y con el país”.

Con la entrega de estas tres oficinas, ya suman 23 las intervenidas, remodeladas y equipadas en distintos niveles durante el primer año de gestión del ministro Paíno Henríquez. La meta es alcanzar un total de 70 oficinas totalmente adecuadas para ofrecer un servicio eficiente y oportuno a la población, lo que incluye la construcción de 10 oficinas nuevas al finalizar este año y otras 6 en 2026.

La remodelación incluyó la reparación de paredes, puertas y el techo, el cual fue sellado y recubierto con un manto asfáltico. También se acondicionaron los baños para el personal y se construyó uno adicional para visitantes.

Asimismo, se instalaron 18 computadoras: ocho en Dajabón, seis en Santiago Rodríguez y cuatro en la provincial de Valverde Mao. Las oficinas fueron equipadas además con aires acondicionados, mobiliario de oficina, monitores, escáneres, teléfonos, y se readecuaron los espacios para los colaboradores con cubículos, sillas y conexión de internet de fibra óptica. En la oficina de Santiago Rodríguez se construyó un almacén para guardar materiales y una cocina totalmente equipada.

Henríquez dispuso un aumento en la logística del combustible, estimado entre un 30% y un 40%, para garantizar el desarrollo de las labores técnicas y la operatividad de las oficinas.

Al acudir a la oficina provincial de su demarcación, los ciudadanos podrán acceder, sin necesidad de trasladarse a la sede central, a todos los servicios que ofrece la plataforma del Ministerio, la cual actualmente dispone de 17 servicios ambientales en línea. La segunda etapa de mejoras en todas las oficinas municipales y provinciales contempla la instalación de paneles solares y está programada para 2026.

En su primer año de gestión, el ministro Paíno Henríquez ha manifestado que, además de velar celosamente por la protección del medio ambiente, su enfoque está en modernizar la entidad mediante la automatización de los procesos y el fortalecimiento del servicio a la población, de modo que cada ciudadano pueda encontrar en la plataforma institucional información ágil y precisa.

Durante la inauguración en la oficina provincial de Mao la Asociación de Caza y Pesca entregó un reconocimiento al ministro Henríquez por su compromiso y liderazgo ejemplar en la defensa de los recursos naturales. Este reconocimiento es un merecido homenaje a su entrega, visión y compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

De igual manera, ha procurado que los colaboradores cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones con eficiencia. Esto se refleja en las áreas protegidas de todo el territorio nacional, de las cuales el 40% han sido acondicionadas. En cuanto al personal, alrededor de 400 guardaparques han sido capacitados y se han mejorado sus condiciones de vida, dotándolos de seguro médico, indumentarias y raciones alimenticias en sus puestos de trabajo.

El ministro realizó un recorrido exhaustivo por las instalaciones, acompañado por un grupo diverso de personas, incluyendo empleados del ministerio, autoridades locales y representantes de la comunidad. Durante el recorrido, el ministro tuvo la oportunidad de interactuar con cada uno de ellos y compartir su visión para el futuro del ministerio.