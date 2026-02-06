Manolo Dipré destaca hito el número de obras simultáneas realiza actual gestión Nelson de la Rosa

Por Emmanuel Solano

SAN CRISTÓBAL.- “Nunca como ahora una gestión municipal se había iniciado tantas obras simultáneas como la actual gestión que preside el alcalde Nelson de la Rosa.

La información la ofreció el ingeniero Manuel (Manolo) Dipré, director de Obras Públicas Municipales.

Afirmó que en la actualidad son desarrolladas más de 10 pequeñas obras y otras 20 están en carpeta a iniciar en los próximos días con inversiones que rondan los 80 millones de pesos.

Citó entre las iniciativas a desarrollar por la alcaldía la Casa de Acogida para personas de la tercera edad, que será construido en el antiguo sector de Semilla; así como un parque recreativo en el sector de Canastica.

Destacó Manolo Dipré que la alcaldía también ha realizado las construcciones de badenes, de los cuales se han realizado más de 30, en distintos sectores de la ciudad.

Resaltó además que, desde diciembre a enero, han sido colocados más de 50 metros cúbicos de capa asfáltica y bacheo.

