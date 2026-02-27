Luis Abinader destaca avances históricos de Medio Ambiente en Rendición de Cuentas 2026

SANTO DOMINGO (República Dominicana). –El presidente de la República, Luis Abinader, destacó los avances sin precedentes alcanzados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de su discurso de Rendición de Cuentas 2026, reafirmando que el desarrollo del siglo XXI debe medirse no solo por el crecimiento económico, sino también por la sostenibilidad, el equilibrio y la responsabilidad con los recursos naturales.

Durante su alocución ante la Asamblea Nacional, el mandatario subrayó que cuidar la naturaleza es una obligación moral y que, en ese marco, el Gobierno ha dado pasos firmes para convertir esa visión en resultados concretos, fortaleciendo la institucionalidad ambiental y garantizando un desarrollo compatible con la protección del patrimonio natural.

El presidente resaltó la modernización integral del Ministerio de Medio Ambiente, con la digitalización de más de 24 servicios y la transformación del sistema de permisos ambientales, lo que permitió procesar más de 6,500 autorizaciones —la cifra más alta en la historia de la institución—, aprobando inversiones superiores a los US$22,000 millones y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta mediante inteligencia artificial y automatización.

Además, destacó el lanzamiento del Sistema de Información Geográfica Ambiental (SIGEO RD), que pone a disposición de ciudadanos e inversionistas 19 capas de información territorial, fortaleciendo la transparencia y la planificación basada en evidencia.

Como parte del proceso de transformación y modernización institucional, orientado a una permisología más ágil y eficiente y al avance hacia un ministerio inteligente, se incorporaron herramientas basadas en inteligencia artificial y robótica para el procesamiento de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), logrando una reducción del 80 % en los tiempos de respuesta para los permisos de categoría D.

Asimismo, se desarrolló el módulo CRIM Express, que automatiza la precategorización de proyectos, optimiza la experiencia del usuario y reduce significativamente los tiempos en la fase inicial de evaluación. En este mismo marco, se consolidó un compendio de 73 Términos de Referencia Estandarizados (TDR) para las autorizaciones ambientales, incorporando criterios técnicos uniformes, un enfoque transversal de cambio climático y gestión de riesgos, fortaleciendo la participación ciudadana y alineando los procedimientos con estándares internacionales, lo que ha permitido eliminar las limitaciones operativas en la evaluación de proyectos de las categorías A y B.

En materia de presencia territorial y protección de los recursos naturales, el presidente Abinader señaló la apertura de nuevas oficinas provinciales, la rehabilitación de centros de protección y vigilancia, y la implementación de un programa de dignificación de los guardaparques, que permitió la capacitación y certificación de 400 miembros, además de dotarlos por primera vez de seguros médicos y mejores condiciones laborales.

El mandatario enfatizó la aplicación de una política de tolerancia cero frente a los delitos ambientales, reflejada en más de 400 inspecciones, 30 operativos interinstitucionales, 1,700 sanciones impuestas y más de 200 casos cerrados en coordinación con las autoridades competentes.

Entre los logros estratégicos, destacó los avances en la recuperación y puesta en valor de las Cuevas del Pomier, en San Cristóbal, consideradas por expertos como la “Capilla Sixtina” del arte rupestre mundial, así como la aprobación de nuevos planes de manejo en áreas protegidas, la reducción en un 65 % de la superficie afectada por incendios forestales y el cumplimiento de metas históricas de conservación, superando el objetivo global 30×30.

El presidente también resaltó los resultados del Plan Nacional de Reforestación, con más de 20 millones de plantas sembradas entre 2024 y 2025, así como los avances del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025–2035, incluyendo el cierre y transformación de vertederos históricos y la multiplicación por cinco de la disposición final adecuada de residuos en el país.

Finalmente, el jefe de Estado expuso el fortalecimiento del liderazgo internacional de la República Dominicana en materia ambiental, al convertirse en el primer país del Caribe en acceder exitosamente a fondos asociados a la reducción de emisiones de carbono, así como su participación en foros globales sobre cambio climático, océanos, contaminación por plásticos y sargazo.

El presidente Luis Abinader concluyó expresando que, “sin agua no hay agricultura, sin bosques no hay ríos, sin mares sanos no hay turismo, y sin instituciones fuertes no hay protección ambiental posible”, expresó el mandatario, reafirmando el compromiso del Gobierno con una gestión ambiental moderna, técnica y sostenible.

Visited 3 times, 3 visit(s) today